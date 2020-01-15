Проект закона о медиа: Депутаты хотят раскрыть владельцев анонимных Telegram-каналов





После зимних каникул народные избранники снова взялись за законотворчество и готовят к рассмотрению новый законопроект о медиа. Он ещё не зарегистрирован в парламенте, но его текст уже публиковался в СМИ. Как ожидается, его уже скоро вынесут на рассмотрение ВРУ. А тем временем, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в недавнем интервью прокомментировала одну из его норм, которая предписывает раскрывать собственников медиа, включая Telegram-каналов.

По словам Евгении Кравчук, отдельные Telegram-каналы по нормам этого проекта, будут считаться медиа, и соответственно, должны будут раскрывать структуру собственности.

«Если это Telegram-канал «Вася Пупкин», то надо понимать, что по этому каналу его владельцем является, условно говоря, Василий Иваненко. По законодательству, органом, который может обращаться к медиа, будет Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, но у него будут более расширенные полномочия», — отметила депутат. «Меня очень удивляет, когда медиа цитируют информацию с анонимных Telegram-каналов. […] А Telegram-каналы, в том числе, и убивают доверие к медиа», — добавила депутат.

Стремления депутатов поддерживают некоторые авторы Telegram-каналов. Например, по мнению Алены Деньги, основательницы Telegram-канала «Ветер дует» и соавтора канала Digital Masons, это — правильная идея, ведь Telegram-каналы стали одним из инструментов влияния на политическую ситуацию в стране. По её словам, под недавние выборы в Украине появились десятки и даже сотни политических и новостных каналов, которые быстро собрали аудиторию, в некоторых из них охват одного поста достигает 70-120 000 пользователей. В них публикуется информация без первоисточников, иногда фейки, политические вбросы. Но чтобы собрать такую аудиторию нужны значительные финансовые вложения, исчисляемые тысячами и десятками тысяч долларов. При этом нет практически никаких данных о создателях топовых новостных каналов, их мотивах и источниках финансирования.

«Ежедневно какие-то люди «скармливают» аудитории какие-то сообщения с определенным нарративом. Что хуже – некоторые «журналисты» принимают такие анонимные каналы за источник и дальше сеют непроверенную, фейковую информацию, влияя на более широкое число читателей. Чем это может обернутся? Мы уже знаем пример албанских школьников, которые игрались с фейковой информацией о Трампе, чтоб заработать на кликбейте – исследования показали, что таким образом они помогли кандидату получить от 1 до 2% голосов».

И, в отличие от соцсети Facebook, которая после скандала с Cambridge Analytica предоставила информацию о владельцах страниц, в Telegram не спешат открывать подобные данные.

Как заявляет юрист общественной организации «Лабораторія цифрової безпеки» Вита Володовская, в законопроекте речь всё же идёт не о непосредственной обязанности раскрывать владельца канала, а о случаях, когда за такой информацией обращаются органы государственной власти. Она отмечает, что новый законопроект о медиа содержит довольно широкое определение «онлайн-медиа», к которому можно отнести, в частности, и Telegram-каналы, которые занимаются медиа-деятельностью.

Для онлайн-медиа законопроект предусматривает обязанность обнародовать и регулярно обновлять на сайте (или в онлайн-профиле) определённые данные: официальное название, контакты (адрес, телефон, электронную почту), а также идентификатор онлайн-медиа в реестре, если оно зарегистрировано. Регистрация для онлайн-медиа — добровольная, если оно не является платным. Таким образом, непосредственно указывать владельца канала законопроект не обязывает.

«В то же время, Нацсовет получает полномочия раскрывать такую информацию практически в любое время. В соответствии с международными стандартами, анонимность является гарантией свободы выражения взглядов. Лишение этого права может быть оправданным только в обоснованных случаях. Например, если лицо распространяет незаконный контент: призывы к насилию, нарушение территориальной целостности, другую информацию, угрожающую жизни и здоровью людей, и т.д.», — говорит Вита Володовская.

При этом она отмечает, что в законопроекте важно сузить полномочия Нацсовета по получению такой информации, предоставив обоснованные и исчерпывающие основания, которые отвечают международным принципам.

Источник: AIN