Заплатил за товар стоимостью почти 100 тыс. грн недействительными криптотокенами: полицейские разоблачили мошенничество жителя Одессы

В Одессе правоохранители разоблачили попытку мошенничества с криптовалютой: местный житель рассчитался за технику почти на 100 тыс. грн токенами, которые не имели никакой реальной стоимости. Мужчине уже объявили подозрение, ему грозит до восьми лет заключения.

По материалам следствия, 32-летний одессит в магазине в центре города подобрал для покупки беспроводные наушники, ноутбук и два смартфона — всего на сумму 99 тыс. грн. Еще до оплаты он намеревался обмануть продавца — такого же возраста предпринимателя, который согласился принять расчет в криптовалюте USDT. Покупатель предложил помощь с открытием криптокошелька на одной из бирж и взял на себя техническую часть процесса. После этого он осуществил перевод токенов, которые выглядели как настоящие: на кошелек продавца поступило сообщение о зачислении более 2,5 тыс. USDT, что соответствовало сумме сделки в долларовом эквиваленте.

Убедившись в «платеже», предприниматель отдал товар, а клиент покинул магазин. В течение нескольких дней владелец магазина пытался вывести полученные средства, однако все попытки были безрезультатными. После обращения в службу поддержки биржи выяснилось, что токены на кошельке являются невалидными и не имеют никакой экономической ценности. Поэтому, потерпевший обратился в полицию. В рамках уголовного производства правоохранители установили личность подозреваемого и провели санкционированный обыск в его доме. Во время следственных действий изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, которые могут подтверждать использование мошеннической схемы. Мужчина признал вину и компенсировал большую часть нанесенного ущерба.

Следователь Виктория Медведева сообщила, что одесситу инкриминируют ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана, в частности через незаконные операции с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Оперативные мероприятия проводили сотрудники отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 при участии управления противодействия киберпреступности ГКП Нацполиции и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы.

Напомним, что недавно Национальная Полиция Украины в Хмельницком разоблачила мошенников, которые тоже распространяли фейковую криптовалюту, а также организованную группу в Киеве и Харькове, которая создала мошенническую «криптобиржу». Немного ранее был задержан киевлянин, который незаконно майнил биткоины под Житомиром, и IT-работник из этого же города, который украл у друзей криптовалюту на 3,7 млн грн. А в Одессе еще 4 года назад обнаружили нелегальный майнинг-центр, который воровал электроэнергию.

Источник: Национальная Полиция Украины