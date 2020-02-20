Рынок облачных сервисов: взята планка в $30 млрд за квартал (за год — $107 млрд), Amazon — по-прежнему лидер с долей свыше 30%, но Microsoft потихоньку догоняет

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Специалисты аналитической компании Canalys подготовили отчет, рассказывающий о расстановке сил в самом «злачном» сегменте технологической отрасли в четвертом квартале 2019 года. Конечно же, речь о рынке услуг облачной инфраструктуры, на который в первую очередь ставит компания Microsoft.

Начнем с квартальных итогов, а затем суммируем за весь 2019 год.

Как следует из отчета, в последней четверти года объем рынка в денежном выражении вырос на 37,2% — до впечатляющих $30,2 млрд.

Со значительным отрывом продолжает лидировать платформа Amazon Web Services (AWS), на долю которой пришлось 32,4% всей выручки рынка в прошлом квартале. В абсолютном выражении выручка AWS составила $9,8 млрд, что соответствует росту на 33,2% в годовом выражении.

На втором месте находится Microsoft со своей облачной платформой Azure, доля которой выросла сильнее остальных. За год редмондовцы нарастили продажи с $3,3 млрд до $5,3 млрд, то есть на 62,3%. В результате ее доля увеличилась с 16,5% до 17,8%.

Google Cloud досталось третье место — $1,8 млрд выручки, что соответствует 6% рынка. В годом выражении рост составил 67,6%

Компания Alibaba — четвертая. Она выручила ненамного меньше Google — $1,6 млрд, что позволило ей занять 5,4% рынка. К слову, именно Alibaba показала самые высокие темпы роста относительно других игроков — 71,1%.

На всех остальных, включая Oracle, пришлось $11,6 млрд выручки и 38,5% рынка.

Если же говорить об итогах года, картина примерно такая же.

Лидер — AWS с долей 32,3% ($34,6 млрд). На втором месте Microsoft Azure, нарастившая продажи с $11 млрд до $18,1 млрд. Третье место за Google, показавшая по итогам года самые высокий рост относительно других — на 87,8% (до $6,2 млрд). На Alibaba Cloud по итогам 2019 года пришлось 4,9% ($5,2 млрд). Остальные участники разделили между собой почти половину всей выручки — $43 млрд.

Источник: Canalys