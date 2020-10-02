Только планы. О чем на самом деле договорились Microsoft и Минцифры
Сегодня Минцифры выступило с громким анонсом начала сотрудничества с корпорацией Microsoft. Редакция ITC.ua получила развернутый комментарий украинского офиса Microsoft — там прямо заявили, что сегодня не анонсировали ни запуск сервисов Xbox, ни строительство дата-центров. В украинском представительстве Microsoft подчеркнули, что подписали Меморандум о взаимопонимании, и пока только рассматривают потенциальное сотрудничество в нескольких направлениях.
Лейтмотив этого меморандума — планы по использованию Microsoft Azure в качестве платформы для цифровой трансформации Украины с внедрением современных цифровых технологий для автоматизации рабочих мест государственных служащих и повышения продуктивности в разных областях, включая E-government, E-health, Ed-tech, Ag-tech, Fin-tech, IT, производство, энергетику, инфраструктуру и гейминг.
Для реализации инициатив цифровой трансформации в государственном и коммерческом сегментах Microsoft готова оказать технологическую поддержку, которая поможет продемонстрировать возможности использования Azure Cloud и помочь разработать облачную операционную модель. В Microsoft также заявляют о готовности поделиться собственной технической экспертизой и лучшими подходами из успешных кейсов, релевантных для Минцифры в рамках действующего закона.
«Microsoft в Украине активно сотрудничает с научными и академическими сообществами, правительственными структурами и социальным сектором, чтобы помочь их выбрать лучшие пути для их цифровой трансформации. Нам нужны новые подходы к технологиям и предоставление возможности людям и правительствам войти в цифровую эру и развиваться технологически. Сегодня мы здесь, чтобы совместно создать инновационные проекты для доступа всех граждан Украины к технологиям в этой быстро меняющемся глобальной экономике».
Ян Питер Де Йонг, директор Microsoft Украина.
В Microsoft не исключают возможности сотрудничества в области гейминга, отмечая, что облачная инфраструктура все больше становится одной из важнейших составляющих для разработки и развития видеоигр. Но в пресс-релизе Microsoft нигде не упоминается об Xbox, в отличие от пресс-релизов Минцифры.
Microsoft Украина и Минцифра также рассмотрят возможность сотрудничества с целью повышения квалификации работников государственных структур путем сертифицированного обучения. В Microsoft предложили сотрудничество, которое позволит людям и компаниям бесплатно получить доступ к соответствующим учебным материалам. За три месяца с момента запуска глобальной инициативы повышения квалификации и получения цифровых навыков с помощью ресурсов от Microsoft, LinkedIn и GitHub в ней приняло участие более 15 000 украинцев, сообщают в Microsoft Украина.
В Microsoft особо подчеркивают, что Меморандум является документальной формой декларации намерений, но не накладывает юридических обязательств выполнения договоренностей.
В заключение — комментарий главы Минцифры, из которого становится понятно, откуда взялась красивая цифра в $500 млн.
«Мы рассматриваем это сотрудничество, общая потенциальная стоимость которого составляет 500 млн долларов США, как следующий этап для инноваций, конкурентоспособности, повышение продуктивности и [экономического] роста в целом. Министерство поддерживает инициативы по повышению квалификации сотрудников и нацеливается привлечь к программе более 100 000 новых и опытных IT-талантов в течение следующих трех лет. Чтобы ввести настоящую цифровую эру в нашей стране, нам нужно инициировать соответствующие политические и законодательные инициативы, направленные на то, чтобы сделать возможным и ускорить использование гипермасштабного облака внутри организации Министерства, а также субъектов в сфере управления Министерства, а также в других органах государственной власти, государственных организациях и государственных предприятиях».
Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации.