Співавтор Doom Джон Ромеро шукає співробітників для розробки наступної гри — нового шутера на Unreal Engine 5

Джон Ромеро повідомив про найняття співробітників для створення наступної відеогри — нового шутера від першої особи на Unreal Engine 5. Відомий американський геймдизайнер Джон Ромеро — один з засновників компанії Id Software, який працював над такими відомими іграми як Wolfenstein 3D, Doom та Quake анонсував новий проєкт коротким твітом на своїй сторінці у соцмережі.

Exciting news! I'm working on a new FPS, and we're hiring. Visit https://t.co/PIhw3iPgLG and check out our careers page. #gamedev #gamedevjobs pic.twitter.com/D0fcN3X8Fk — 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) July 19, 2022

У Romero Games наголошують, що ця таємнича гра від Джона Ромеро — абсолютно новий FPS за новою IP, який розроблюється на новітньому рушії Unreal Engine 5 за підтримки великого видавництва (його ім’я поки не називають). Окрім того, серед відкритих вакансії можна знайти позицію Senior Multiplayer та безліч згадок про багатокористувацький режим для майбутньої гри.

Наразі проєкт перебуває на ранній стадії виробництва — жодних інших подробиць і навіть приблизних термінів виходу немає. На яких платформах вийде гра теж неясно. Джон Ромеро анонсував набір розробників у команду та закликав усіх зацікавлених переглянути відкриті вакансії на офіційному сайті студії.

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На сайті Romero Games відкрито понад 10 вакансії за різними сферами діяльності — програмування, дизайн та мистецтво. Водночас студія зазначає, що цей список не остаточний і згодом на сайті з’явиться більше нових вакансій.

Очевидно, що цей таємничий FPS — наразі найбільший проєкт Romero Games і перший суттєвий FPS у кар’єрі Джона Ромеро за багато років. Геймдизайнер давно не випускав нічого такого визначного — у 2019-му вийшов набір рівнів SIGIL для оригінальної Doom, який став неофіційним п’ятим епізодом гри, а зараз у нього в роботі, серед іншого, знаходиться SIGIL 2.