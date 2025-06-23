Новости Крипто 23.06.2025 в 15:52 comment views icon

Полиция вскрыла биткоин-банкомат, чтобы вернуть жертве мошенничества $25 000

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Андрій Русанов

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Полиция вскрыла биткоин-банкомат, чтобы вернуть жертве мошенничества $25 000

Шериф округа Джаспер, штат Техас, США, с помощью «болгарки» вскрыл биткоин-банкомат после того, как было установлено, что его использовали в мошенничестве.

Как сообщила полиция округа в Facebook, у его жителей мошенническим образом выманили $25 тыс. Взлом банкомата был осуществлен после получения всех необходимых ордеров. Всего следователи изъяли из него $31,9 тыс. В полиции отмечают, что несмотря на возврат денег, до онлайн-мошенников еще предстоит добраться.

«В ходе расследования было обнаружено, что семья из округа Джаспер была обманута на 25 000 долларов СШАв округе Хардин. Главный заместитель шерифа Пуллиам немедленно отправился в округ Хардин и установил место преступления. При содействии следователя Дэвида Лэмпмана был получен, вручен и исполнен государственный ордер на обыск при попытке вернуть деньги потерпевшего. В ходе расследования выяснили, что деньги потерпевшего находятся в банкомате. Шеф Пуллиам смог получить доступ к биткоин-банкомату, из которого средства общим количеством $31 900 были изъяты и возвращены обратно в округ Джаспер, в ожидании слушания», — говорится в сообщении.

Кажется, компания Bitcoin Depot также стала побочной жертвой аферы из-за взломанного банкомата. Она лишь предоставляет денежные услуги и конвертирует биткоин в фиат и наоборот. Компания сообщила, что сотрудничает со следствием, и отметила, что усилия правоохранителей должны быть приложены к кошельку получателя или к криптобирже, но не к банкомату. «Мы активно поддерживаем и обучаем правоохранительные органы, особенно тех представителей, кто меньше знаком с криптовалютами».

Поліція зламала біткоїн-банкомат, щоб повернути жертві шахрайства $25 000
Прекрасное место для совершения сделки на $25 000, что могло пойти не так? / JCSO, Facebook

Полиция не обнародует деталей мошенничества, в частности, как случилось, что деньги оказались в банкомате. Жертвам не следует ожидать быстрого возврата — власти должны принять решение об изъятии в их пользу. Этот случай не такой предсказуемый, поскольку средства фактически были изъяты у непричастного посредника.

Источник: Tom`s Hardware

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