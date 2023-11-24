Зашифрованное облачное хранилище Proton Drive наконец-то доступно на Mac

Швейцарская компания Proton, специализирующаяся на конфиденциальности, запустила свою службу облачного хранения со сквозным шифрованием (E2EE) для пользователей Mac спустя четыре месяца после выпуска на Windows.

Основанная около девяти лет назад, Proton сначала была сосредоточена на своей флагманской альтернативе Gmail под названием Proton Mail, но расширила свои горизонты до VPN, менеджера паролей, календаря и, собственно, облачного хранилища.

Proton представила веб-версию Proton Drive в сентябре прошлого года, в декабре запустила программы для мобильных устройств, а в июле — для Windows. Нынешнее расширение до Mac означает, что Proton Drive теперь полностью кроссплатформенное, и пользователи могут синхронизировать все свои устройства.

Proton Drive — часть грандиозного плана Proton по выводу на рынок безопасных продуктов, ориентированных на конфиденциальность. В случае большинства пользователей Mac — это альтернатива iCloud от Apple.

Хранилище Proton обещает полное шифрование файлов и папок по умолчанию – и, хотя Apple также недавно ввела сквозное шифрование для некоторых типов данных в iCloud, пользователи должны активировать его вручную. Proton Drive, с другой стороны, использует по умолчанию полное шифрование всех данных, включая метаданные и имена файлов.

Proton Drive бесплатно поставляется с 1 ГБ памяти. Платные планы обойдутся от 4 евро в месяц за 200 ГБ памяти, и есть дополнительные функции, такие как возможность автоматически сохранять предыдущие версии файла в течение 10 лет.

Proton Drive для Mac будет синхронизировать с облаком только файлы, хранящиеся в папке Proton Drive, но компания говорит, что работает над включением синхронизации для любой локальной папки.

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Несмотря на то, что на протяжении многих лет Proton предлагала открытый исходный код для большинства своих программ, позволяя третьим сторонам проверять базовый код, в Proton Drive для Mac нет открытого кода, но компания предложит это со временем.

Proton Drive для пользователей Linux также в планах, но уже в долгосрочной дорожной карте.