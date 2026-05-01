Кризис памяти добрался до Apple: Mac mini исчезают, Mac и MacBook подорожают

Компания Apple прямо намекнула, что повышение цен на Mac и MacBook — лишь вопрос времени. Во время финансового отчета за второй квартал 2026 года генеральный директор Тим Кук заявил о длительном дефиците моделей Mac mini и Mac Studio. Причина заключается в большом спросе и стремительном росте стоимости памяти на фоне бума ИИ.





Ситуация выглядит нетипично даже для Apple. Базовую версию Mac mini на официальном сайте уже обозначили как «недоступную», а конфигурации Mac Studio с 512 ГБ оперативной памяти компания вообще убрала из продажи. Баланс между спросом и предложением, по словам Кука, восстановится не ранее чем через «несколько месяцев».

Главный драйвер дефицита — не только популярность самих Mac, а глобальный кризис памяти. Производители микросхем переключились на более выгодные заказы для серверов ИИ, работающих на компании вроде OpenAI. Из-за этого цены на DRAM и NAND стремительно растут.

Кук прямо предупредил, что хотя имеющиеся складские запасы пока сдерживают розничные цены, уже с июня Apple ожидает «значительно более высокие расходы на память». Компания сейчас «рассматривает разные варианты», как смягчить удар, но сценарий выглядит очевидным — либо рост цен, либо снижение маржи. Второй вариант не оценят акционеры, так что выбор на самом деле не очень большой.





Проблема не локальная. Рынок ПК в целом испытывает то же давление. Крупные производители, в частности Dell и Lenovo, уже сигнализируют о подорожании. Поставщики памяти, такие как Samsung и SK Hynix, отдают приоритет чипам для ИИ-серверов, которые приносят большую прибыль. Доходит до абсурда, когда подразделение Samsung по производству чипов не желает продавать память подразделению Samsung по производству смартфонов, из-за чего последний впервые в истории рискует получить убыток.

В итоге пользователи, которые планируют покупку производительного Mac для разработки ИИ или тяжелых задач, могут столкнуться сразу с двумя проблемами — более долгим ожиданием и более высоким ценником.

Рынок аппаратного обеспечения входит в новую реальность, где ИИ «съедает» ресурсы быстрее, чем их успевают производить. Это ощущают все пользователи техники. А особенно те, кто нуждаются в моделях с большим объемом памяти.

Источник: notebookcheck