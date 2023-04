Почтовый сервис Proton запускает бесплатный менеджер паролей со сквозным шифрованием (для логинов, URL-адресов и заметок, в том числе)

Компания-основатель службы электронной почты со сквозным шифрованием Proton Mail объявила о запуске собственного защищенного менеджера паролей Proton Pass. В настоящее время ограниченный круг пользователей может опробовать его бета-версию, но со временем программу откроют для широкой публики бесплатно.

В Proton Pass можно сохранять пароли, адреса электронной почты, URL-адреса и заметки. Как и другие продукты компании, Proton Pass использует сквозное шифрование (E2EE), которое должно защитить вашу личную информацию от посторонних глаз (третьих сторон и в том числе самого Proton).

Today we’re launching the Proton Pass beta.

With Pass, we’re applying our privacy and encryption knowledge to a service that many of you have asked for.

Later on, Proton Pass will become a free password manager for all Proton users. Learn more here: https://t.co/9V4FlSWaYh pic.twitter.com/tkLl7SZN5S

— Proton (@ProtonPrivacy) April 20, 2023