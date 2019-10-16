Зеленский распорядился ввести двухлетний мораторий на проверки ФЛП





Только вчера мы вскользь упоминали о недавно принятых законах про РРО в новости с предупреждением от Государственной налоговой службы Украины об ответственности за нарушения порядка применения РРО. Эти законы, как известно, вызвали бурное недовольство у общественности и привели к протестам. И вот сейчас на недовольство отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года – для всех категорий, кроме «рисковых», вроде ювелирного бизнеса, сообщает пресс-служба офиса президента.

Это решение было принято после консультаций с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами – сопредседателями межфракционного депутатского объединения «За ФЛП» и представителями Кабинета Министров.

Как отметила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив, протестные настроения вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей относительно норм законов, принятых парламентом, а также умышленными манипуляциями и искажением. Эти законы направлены не против ФЛП, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группу ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

Заместитель руководителя Офиса Президента объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года. Она также добавила, что опасения касательно необходимости приобретения дорогостоящих кассовых аппаратов ничем не подкреплены, поскольку предпринимателям будет достаточно загрузить в телефон бесплатное приложение для электронных чеков, которое предоставит Государственная налоговая служба. Уже с 1 января 2020 года ПО должно стать доступно для бесплатного тестирования всем желающим.

Также президент выступил за смягчение ответственность за неправильное ведение отчетности в течение первого года действия закона. Глава государства предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса. По мнению Президента, это позволит облегчить условия ведения бизнеса для малых предпринимателей и, вместе с тем, будет способствовать эффективной борьбе с теми крупными компаниями, которые используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов.

Источник: president.gov.ua