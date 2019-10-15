4 129 проверок и 38,5 млн грн штрафов. Налоговая напомнила продавцам бытовой техники об ответственности за нарушения порядка применения РРО

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20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроекты, регулирующие использование бизнесом кассовых аппаратов (регистраторы расчетных операций, РРО). По новым правилам, все ФЛП в розничной торговле должны будут использовать кассовые аппараты после переходного периода. С принятием этих законопроектов также ввели программные РРО и увеличили штрафы за нарушения. И вот сейчас на сайте Государственной налоговой службы Украины появился весьма занятный пресс-релиз со своего рода предупреждением для бизнеса.

В соответствущем сообщении налоговая прокомментировала результаты недавнего исследования Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест», согласно которому 75% интернет-магазинов не выдают покупателям фискальных чеков на сложную бытовую технику.

ГНСУ напоминает, что перечень групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, и которые должны реализовываться с использованием регистраторов расчетных операций (РРО), утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 231 от 16.03.2017 года.

С момента вступления постановления в силу (с 08.05.2017 года) сотрудниками региональных отделений налоговой службы проведено 4129 проверок, по итогам которых наложено штрафов на общую сумму 38,5 млн грн. Также сообщается, что благодаря проведенным региональными подразделениями мерам субъектами хозяйствованиями было дополнительно зарегистрировано и используется почти 6000 (5976) РРО.

Налоговая служба особо подчеркивает необходимость безусловного соблюдения требований действующего законодательства в части применения РРО субъектами хозяйствования, осуществляющими реализацию технически сложных бытовых товаров. И хотя прямо этого в пресс-релизе не говорится, но формулировка явно указывает на то, что количество проверок (и штрафов?) возрастет. Это также можно принять как стимул для ритейла активнее переходить на РРО.

Источник: Налоговая служба Украины