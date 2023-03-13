Новости WTF 13.03.2023 в 18:47

Жаба гадюку ела? Интернет взволнован снимком, где змея вылезает из задницы лягушки

Катерина Даньшина

Автор новостей

Интернет-пользователи уже несколько дней размышляют над странным снимком, где изображена лягушка, из которой вылезает (или влезает, неизвестно) детеныш змеи.

На фото, опубликованном змееловами из австралийского городка Саншайн-Кост, изображена зеленая древесная лягушка и детеныш восточной коричневой змеи. Сама ситуация спровоцировала бурные дебаты в соцсетях, где люди пытались узнать, что же происходит на снимке.

Жаба гадюку їла? Інтернет збентежений знімком, де змія вилазить із жаб’ячої дупи

Змееловы предположили, что лягушка, вероятно, съела змею и не смогла переварить, или же жертва каким-то образом сама смогла проскочить через пищеварительную систему земноводного.

Женщина, которая обнаружила эту парочку, рассказывала, что лягушка пыталась вырвать змею из себя задними лапами — поэтому автор снимка решила избавить животное от страданий и помогла ей.

Позже змееловы сообщили, что змея на момент освобождения уже была мертвой, а лягушка после «процедуры» как ни в чем не бывало попрыгала дальше.

Жаба гадюку їла? Інтернет збентежений знімком, де змія вилазить із жаб’ячої дупи

Кто-то называл снимок одновременно «увлекательным и отвратительным» явлением, другие шутили, что это «тот качественный контент, который люди хотят видеть». Однако иностранцы вряд ли слышали крылатую фразу о жабе и гадюке — а мы, похоже, наконец-то увидели ее реальную иллюстрацию.

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Источник: ladbible


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