Звезда в области машинного обучения и компьютерного зрения Андрей Карпаты ушел из OpenAI

Андрей Карпаты, канадский исследователь искусственного интеллекта родившийся в Словакии и один из основателей OpenAI, сообщил в своем посте на X, что он покидает компанию, которая в прошлом году со своим чат-ботом ChatGPT стала одним из крупнейших игроков в наиболее горячей области искусственного интеллекта.

Привет всем, да, я покинул OpenAI вчера. Прежде всего, ничего «не произошло», и это не является результатом какого-то конкретного события, проблемы или драмы (но, пожалуйста, продолжайте конспирологические теории, поскольку они очень интересны :)). На самом деле, пребывание в OpenAI в течение последнего года было действительно замечательным — команда действительно сильная, люди отличные, а дорожная карта захватывающая, и я думаю, что нам всем есть чего ждать с нетерпением. Мой ближайший план — работать над моими личными проектами и посмотреть, что из этого получится. Те из вас, кто следит за мной уже некоторое время, возможно, имеют представление о том, как это может выглядеть 😉 Давайте!

Hi everyone yes, I left OpenAI yesterday. First of all nothing "happened" and it’s not a result of any particular event, issue or drama (but please keep the conspiracy theories coming as they are highly entertaining :)). Actually, being at OpenAI over the last ~year has been… — Andrej Karpathy (@karpathy) February 14, 2024

Эта новость знаменует уход значительного сотрудника из OpenAI, который является одним из ведущих мировых исследователей в области машинного обучения и компьютерного зрения. Андрей присоединился к OpenAI в прошлом году во второй раз, ранее был старшим директором по искусственному интеллекту в Tesla, где он играл ключевую роль в разработке искусственного интеллекта для автопилота и технологии ассистента водителя.

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Андрей учился у выдающегося Стэнфордского ученого в области искусственного интеллекта Фей-Фей Ли и присоединился к OpenAI как один из первых сотрудников до перехода в Tesla. Недавно он рассказал об идее ИИ, что будет действовать как новый вид компьютерной операционной системы, передает Reuters.