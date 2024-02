Звезда в области машинного обучения и компьютерного зрения Андрей Карпаты ушел из OpenAI

Андрей Карпаты, канадский исследователь искусственного интеллекта родившийся в Словакии и один из основателей OpenAI, сообщил в своем посте на X, что он покидает компанию, которая в прошлом году со своим чат-ботом ChatGPT стала одним из крупнейших игроков в наиболее горячей области искусственного интеллекта.

Hi everyone yes, I left OpenAI yesterday. First of all nothing "happened" and it’s not a result of any particular event, issue or drama (but please keep the conspiracy theories coming as they are highly entertaining :)). Actually, being at OpenAI over the last ~year has been…

— Andrej Karpathy (@karpathy) February 14, 2024