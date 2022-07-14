Директор Tesla Autopilot Андрей Карпаты покидает компанию

Tesla покидает очередной топ-менеджер и один из самых выдающихся специалистов в области машинного обучения и компьютерного зрения — Андрей Карпаты, до недавнего времени занимавший должность директора Tesla Autopilot, неожиданно сообщил в своем Twitter, что уходит с должности и полностью покинет компанию, на которую работал последние 5 лет.

Сам Андрей Карпаты не сказал, почему именно решил уйти, назвав свою работу в компании «большим удовольствием», а завершение карьеры в Tesla — «трудным решением». У инженера пока «нет конкретных планов по следующим проектам», но он хочет пересмотреть «свои долгосрочные страсти по технической работе в области ИИ, открытого кода и образования».

I have no concrete plans for what’s next but look to spend more time revisiting my long-term passions around technical work in AI, open source and education. — Andrej Karpathy (@karpathy) July 13, 2022

Кто заменит Карпаты и станет новым директором Tesla Autopilot, пока неизвестно. Но, похоже, в этот раз скандала не будет, так как Тесла Илон Маск любезно ответил Карпатам в Twitter — соучредитель и генеральный директор поблагодарил инженера за его работу и отдельно отметил, что ему выпала честь работать с таким специалистом, как Карпаты. В марте Карпаты взял отпуск, чтобы «отдохнуть и путешествовать», но сказал, что планирует вернуться в Tesla в этом месяце, сообщает Bloomberg. Ранее Tesla уволила около 200 сотрудников, работавших над Autopilot.

Thanks for everything you have done for Tesla! It has been an honor working with you. — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2022

Андрей Карпаты присоединился к Tesla в 2017 году — в качестве главного по разработке Tesla Autopilot он заменил разработчика языка программирования Swift и бывшего руководителя Apple Криса Латтнера, который не продержался в должности даже полгода. За эти пять лет под руководством Карпаты команда разработчиков Tesla Autopilot сделала немало и сделала фирменную систему помощи водителю одной из лучших на рынке. В то же время, несмотря на многочисленные обещания Илона Маска относительно полноценного автопилота, сейчас Tesla Autopilot таковым не является, а автомобили компании все еще не способны передвигаться самостоятельно без контроля и помощи водителя, хотя прогресс за последние несколько лет, бесспорно, впечатляет. В январе Илон Маск во время отчета выразил уверенность, что уже в этом году система FSD будет водить безопаснее, чем человек, и назвал новые приблизительные сроки запуска нашумевшего сервиса робота Tesla Network — до конца 2022 года (если помните, первоначально его запуск планировался на 2020 год). А в начале мая во время Tesla Cyber ​​Rodeo Маск анонсировало футуристическое беспилотное такси, которое Tesla планирует показать в 2023 году и начать массовое производство в 2024 году.

В настоящее время Tesla находится под пристальным вниманием американских регуляторов и участвует в ряде расследований, в частности из-за многочисленных аварий с припаркованными спецмашинами с участием Autopilot.

На 30 сентября у Tesla запланирована следующая обширная презентация AI Day («День ИИ») с предварительно запланированным показом рабочего прототипа робота-гуманоида Optimus. Как скажется увольнение Андрея Карпаты на темпах развития Tesla Autopilot и сроках реализации других связанных проектов — пока вопрос без ответа.