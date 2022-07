Директор Tesla Autopilot Андрей Карпаты покидает компанию

Tesla покидает очередной топ-менеджер и один из самых выдающихся специалистов в области машинного обучения и компьютерного зрения — Андрей Карпаты, до недавнего времени занимавший должность директора Tesla Autopilot, неожиданно сообщил в своем Twitter, что уходит с должности и полностью покинет компанию, на которую работал последние 5 лет.

Сам Андрей Карпаты не сказал, почему именно решил уйти, назвав свою работу в компании «большим удовольствием», а завершение карьеры в Tesla — «трудным решением». У инженера пока «нет конкретных планов по следующим проектам», но он хочет пересмотреть «свои долгосрочные страсти по технической работе в области ИИ, открытого кода и образования».

I have no concrete plans for what’s next but look to spend more time revisiting my long-term passions around technical work in AI, open source and education.

Кто заменит Карпаты и станет новым директором Tesla Autopilot, пока неизвестно. Но, похоже, в этот раз скандала не будет, так как Тесла Илон Маск любезно ответил Карпатам в Twitter — соучредитель и генеральный директор поблагодарил инженера за его работу и отдельно отметил, что ему выпала честь работать с таким специалистом, как Карпаты. В марте Карпаты взял отпуск, чтобы «отдохнуть и путешествовать», но сказал, что планирует вернуться в Tesla в этом месяце, сообщает Bloomberg. Ранее Tesla уволила около 200 сотрудников, работавших над Autopilot.

Thanks for everything you have done for Tesla! It has been an honor working with you.

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2022