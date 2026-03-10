Новости Кино 10.03.2026 comment views icon

"Дом дракона" сделал перекаст в семье Таргариенов для 3 сезона

Катерина Левицкая

Третий сезон сериала «Дом дракона» представит новую актрису в «старой» роли — представительницу семьи Таргариенов. Несмотря на то, что персонаж второстепенный, обновление намекает на серьезные изменения в истории, по крайней мере в том, что касается времени действия.


Согласно источникам Redanian Intelligence, «Дом дракона» привлек 10-летнюю актрису Перл Кларк на роль Джейхейры Таргариен — единственной дочери Эйгона II и Хелены. Во втором сезоне персонажа показали в 3-летнем возрасте, поэтому в продолжении следует ожидать или большой скачок во времени, или же определенные отсылки к будущему.

Принцесса Джейхейра Таргариен во 2 сезоне сериала «Дом дракона»

Оба варианта кажутся возможными. «Дом дракона» не боится временных изменений и с первого сезона перепрыгнул на десяток лет вперед, заменив массу персонажей старшими «аналогами». Следует отметить, что новый состав актеров часто хвалили, как пример идеального перекаста (в частности для Алисенты и Рейниры).

Читатели книг Джорджа Р. Р. Мартина знают, что Джейхейра играет важную роль в саге, поскольку ее брак с Эйгоном III стал частью развязывания гражданской войны в «Танце дракона». Хотя до финала материала еще много, возможно, шоураннеры решили ускорить историю.


Перл Кларк, которая сыграет «старшую» версию Джейхейры Таргариен

Ранее создатели шоу неоднократно отклонялись от оригинальных книг, чем вызвали недовольство писателя. Не так давно Мартин заявлял, что «Дом дракона» — это уже не его история и называл отношения с шоураннером Райаном Кондалом «ужасными». В любом случае узнать о замысле создателей «Дома дракона» мы сможем уже через три месяца: третий сезон подтвержден к выходу на июнь 2026 года.

Напомним, что сюжет сериала «Дом дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов» и повествует о противостоянии между черными и зелеными Таргариенами. В первом сезоне король Визерис (Пэдди Консидайн) нарушил традицию и назвал свою дочь Рейниру (Милли Алкок / Эмма Д’Арси) наследницей Железного Трона, к большому разочарованию своего брата Деймона (Мэтт Смит). Однако путь Рейниры к коронации осложнился, когда ее бывшая подруга и новая жена Визериса Алисента (Эмили Кэри / Оливия Кук) родила сына.

Среди прочего, третий сезон обещает начаться с великой морской битвы, представить замену Арьи Старк и показать самые «крутые» войска «Игры престолов».

Дракарис! «Дом дракона» начинает войну в дебютном трейлере 3 сезона

