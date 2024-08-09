Звездная карта: NASA определило самые перспективные места для поиска инопланетян

Ученые использовали данные рентгеновского телескопа NASA для создания трехмерной карты звезд вблизи Солнца, что поможет в поиске планет, пригодных для жизни.

Космический телескоп «Чандра» создал трехмерную карту звезд, расположенных на расстоянии от 16,3 до 49 световых лет от Солнца. Это расстояние достаточно близко, чтобы телескопы могли собирать длины волн света или «спектры» от планет в пригодных для жизни зонах этих звезд. Такая зона, или «зона жизни» (англ. Goldilocks Zone), — это область вокруг звезды, которая не является ни слишком горячей, ни слишком холодной, чтобы позволить существование жидкой воды на поверхности планеты.

Телескоп «Чандра» (Chandra X-ray Observatory) — это космическая обсерватория NASA, предназначенная для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Он является одним из самых мощных рентгеновских телескопов, что позволяет астрономам исследовать высокотемпературные явления, такие как черные дыры, сверхновые звезды и скопления галактик. Благодаря своим наблюдениям, «Чандра» помог значительно расширить понимание структуры и эволюции Вселенной.

Команда ученых использовала данные 10-дневных наблюдений «Чандры» и 26 дней наблюдений телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства. Они определили яркость звезд в рентгеновском диапазоне, энергию этого излучения и скорость его изменения.

Сара Пикок (Sarah Peacock) из Университета Мэриленда сказала:

«Мы обнаружили звезды, где рентгеновская среда в зоне, пригодной для жизни, подобна или даже мягче той, в которой развивалась Земля. Такие условия могут играть ключевую роль в поддержании богатой атмосферы, подобной земной».

Исследователи отмечают, что некоторые из исследованных звезд уже имеют известные экзопланеты с массами и размерами, подобными газовым гигантам Солнечной системы. Однако в этих системах могут существовать и неоткрытые планеты, похожие на Землю.

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Эдвард Швитерман (Edward Schwieterman) из Калифорнийского университета в Риверсайде подводит итоги:

«Эти рентгеновские данные помогают уточнить и приоритизировать список целей и могут позволить быстрее получить первое изображение планеты, подобной Земле».

Результаты исследование представлены на 244-м заседании Американского астрономического общества в Мэдисоне, штат Висконсин.

Источник: Space