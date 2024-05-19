«Звездные войны: Аколит» — световой хлыст в новом тизере сериала Disney+

Тизер сериала «Звездные войны: Аколит» демонстрирует ранее не показанное на экране оружие джедаев — световой меч, который превращается в хлыст. Впрочем, это не совсем новое оружие: события «Звездные войны: Аколит» происходят во времена Высокой Республики.

Видео очень недолго показывает меч, но хорошо видно, как во время замаха он трансформируется в хлыст. Оружие принадлежит известному персонажу этой эпохи, Вернестре Роу (Ребекка Хендерсон). Джедай в подростковом возрасте научилась видению Силы, которое позволило ей изменить световой меч, чтобы получить дополнительный режим.

Роу, зеленокожая мириаланка, в свое время была одним из самых молодых джедаев, посвящение которой состоялось в возрасте 15 лет, считался одной из лучших в этом поколении Ордена. Но Вернестра, показанная в «Аколите», намного старше той, которую читатели встречали в романах о Высокой Республике, ее фиолетовые волосы сбриты, из-за чего можно увидеть татуировку мириалан. Вернестра, одетая в золотисто-коричневую мантию для миссий, которые носили джедаи того времени.

Известно, что световые плети трудно контролировать, и они слабее обычного светового меча. Оружие известно еще из комиксов 1985 года: лорд ситхов Люмия изготовила собственный световой кнут и использовала его против Люка Скайуокера. Впрочем, эта история, как и многие другие материалы сейчас признаны неканоничными.

Онлайн-курс "Продуктова аналітика" від Laba. Станьте універсальним аналітиком, опанувавши 20+ інструментів для роботи з будь-яким продуктом. Дізнатись більше про курс

Вновь световой хлыст появился в романе «Высокая Республика: Испытание на мужество» Джастины Айрленд. Он считался оружием Ночных сестер эпохи Высокой Республики, что побудило Вернестру держать его в тайне от Ордена джедаев. Кнут был раскрыт, когда Вернестра и ее друзья оказались на луне Вево — он помог победить в битве с Имри Кантаросом, падаваном, склонным к Темной стороне.

Премьера сериала «Звездные войны: Аколит» состоится 4 июня на Disney+.

Источник: Gizmodo