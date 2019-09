Smart-проекторы XGIMI: мощные возможности в миниатюрном корпусе

Современные проекторы уже перестали быть дорогими и недолговечными устройствами для избранных. Сегодня они вполне успешно могут конкурировать с телевизорами за место не только в офисе или конференц-зале, но и в гостиной комнате квартиры. Хороший современный проектор обеспечивает отличное изображение, не требует много места для установки и позволяет сэкономить при обустройстве места для комфортного совместного просмотра видео.

В 2018 году компания FlyTechnology приступила к поставкам в Украину проекторов XGIMI. На сегодняшний день компания предлагает 4 топовых модели, которые способны удовлетворить запросы различных категорий пользователей. Эти устройства являются универсальными мультимедийными комбайнами, которые даже в ограниченном пространстве обеспечивают яркую и чёткую картинку.

Проекторы работают под управлением операционной системы Android, оснащены разнообразными интерфейсами для подключения источников контента (HDMI, USB, Wi-Fi) и обладают встроенными средствами для корректировки изображения, чтобы не допустить появления искажений. В частности, в них реализованы функции автофокуса и автоматической настройки изображения. Так что даже при выводе изображения под углом 45 градусов пользователям будет демонстрироваться ровная и качественная картинка. Дополнительно в устройствах интегрирована встроенная память ёмкостью 8 или 16 ГБ.

Для формирования изображения в проекторах XGIMI применяется светодиодная технология. Это позволяет увеличить срок службы источника света в 10 раз по сравнению с ламповыми моделями. Производителем заявлен ресурс на уровне 30 тыс. часов (а это почти 10 лет ежедневной 8-часовой работы проектора).

XGIMI CC Aurora

Проектор XGIMI CC Aurora является портативным решением. Он ориентирован на тех пользователей, которым нужно устраивать мероприятия и демонстрации в различных местах. Эта модель может использоваться в двух режимах: собственно проектора и портативной колонки. Устройство оснащено встроенной батареей ёмкостью 20000 мАч. Она позволяет работать 8 часов в режиме демонстрации видео или 11 часов при воспроизведении музыки. Так что CC Aurora для длительного показа контента на выездных мероприятиях даже без подключения к розетке. Однако нужно знать, что в автономном режиме без подключения к электрической сети яркость источника света снижается.

Проектор XGIMI CC Aurora способен формировать изображение диагональю до 180 дюймов, что превосходит возможности большинства телевизоров. При этом изображение характеризуется HD разрешением 1280х720 точек и световым потоком 350 люмен. Для наиболее комфортного просмотра видео рекомендуется использовать устройство в тёмных условиях. Заявлена совместимость с разрешениями Full HD, 2K и 4K, а также поддержка режима 3D.

Среди прочих особенностей этой модели отмечается использование акустического оборудования компании JBL, наличие встроенного модуля Wi-Fi для беспроводной передачи контента, удобное управление с помощью пульта дистанционного управления. Поскольку это портативная версия, она дополнена прочным защитным кофром. На выбор пользователей предлагаются тёмный и светлый варианты цветового исполнения корпуса.

XGIMI Z6 Polar

Модель XGIMI Z6 Polar уже предназначена для стационарного применения. Она выполнена в компактном корпусе и легко впишется в любой интерьер. При этом устройство является более мощным решением по сравнению XGIMI CC Aurora и обеспечивает более яркое изображение.

В данном случае применяются более производительный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и более мощный источник света, который генерирует световой поток 500-700 люмен. Кроме того, разрешение формируемого изображения было повышено до Full HD 1920х1080 точек. Потребителей также порадуют дополнительный вход HDMI (с поддержкой ARC), который позволит подключить игровую консоль, и акустическая система Harman Kardon. Также сообщается о поддержке технологии компенсации движения HDR 10/27 PET / Square Pixel Structure.

XGIMI H2

Проектор XGIMI H2 ориентирован на более требовательных пользователей. Он способен выполнять роль полноценного домашнего кинотеатра. К тому же, данная модель имеет стильный внешний вид, она была отмечена наградами за дизайн от Reddot, IF и CES Best of Innovation.

Проектор XGIMI H2 тоже формирует изображение с разрешением Full HD 1920х1080 точек, но при этом световой поток увеличен до 1350 люмен. Максимальная диагональ выводимого изображения может достигать 300 дюймов. Есть поддержка 3D, технологии компенсации движения, автофокуса и алгоритма автоматической коррекции трапецеидальных искажений. А ещё устройство оборудовано автоматической шторкой закрытия объектива, которая срабатывает при включении или отключении устройства, тем самым предотвращая случайное повреждение линзы. Встроенная аудиосистема от Harman Kardon призвана обеспечить звук театрального качества.

Система включает процессор Mstar 838 на базе Cortex-A53, GPU Mali T820MP3, 2 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище ёмкостью 16 ГБ. Для обеспечения стабильной работы используется встроенная система охлаждения. В данном устройстве помимо двухдиапазонного модуля Wi-Fi, нескольких портов HDMI и USB также предлагаются беспроводной интерфейс Bluetooth 4.0, порт SPDIF, 3,5-миллиметровый звуковой разъём и даже сетевой порт Ethernet.

XGIMI MoGo Pro

Во время проведения выставки IFA 2019 была представлена новая модель проектора XGIMI MoGo Pro. Это портативная версия, которую можно использовать на выезде благодаря встроенной батарее. В данном случае применяется LED источник света, который генерирует световой поток 250 люмен. При этом устройство может выводить изображение в разрешении Full HD 1920х1080 точек диагональю от 30 до более чем 100 дюймов. Звуковое сопровождение обеспечивается двумя динамиками Harman-Kardon мощностью по 3 Вт.

Эта новинка выполнена на базе производительного процессора Amlogic T950X2 с графическим ядром Mali G31, оснащена оперативной памятью объёмом 2 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 16 ГБ. Устройство поддерживает функцию автоматической настройки фокуса, возможность использования голосового помощника Google Assistant через пульт ДУ, предлагает доступ к магазину приложений Google Play Store для Android TV.

Уже скоро новинка будет представлена на украинском рынке.

Как видите, FlyTechnology предлагает украинским потребителям широкий выбор проекторов XGIMI, которые могут удовлетворить запросы различных пользователей. При выборе конкретного устройства первоначально нужно определиться, какие задачи будут стоять перед ним. В любом случае, один из этих проекторов станет отличным выбором как для офиса, так и для дома.

Ссылки на продукты:

XGIMI CC Aurora — http://bit.ly/2Zc5WK5

XGIMI H2 — http://bit.ly/2Itg9fk

XGIMI Z6 Polar — http://bit.ly/2ZahpK8