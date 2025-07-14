Сердце «Железного человека»: Lenovo представила эффективный кулер для планшетов всего за $28

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На днях Lenovo представила новый кулер для охлаждения игровых планшетов Legion. Он имеет эффектную конструкцию, подобную сердцу «Железного человека» и крепится к устройству с помощью магнита.

Компания заявляет, что новый вентилятор способен снизить нагрев не только планшетов, но и смартфонов и портативных игровых консолей. Результатом его работы может быть выигрыш до -3°C на температурных датчиках устройств и регулировать степень охлаждения можно будет тремя режимами.

Еще одной полезной фишкой является магнит, которым кулер крепится к гаджетам. Заявляется, что он довольно «сильный» и не слетит даже при интенсивной тряске устройства. Для неметаллических корпусов в комплекте предусмотрено специальное крепление, которое охватывает девайс по бокам, поэтому список совместимости можно расширять почти до бесконечности.

Кроме этого, охладитель имеет футуристический дизайн с RGB-подсветкой, который можно сравнить с упомянутым, известным фильмом Marvel, или же с современными геймерскими корпусами.

Оценен аксессуар в 28$ на китайском рынке и пока что нет проверенной информации о его глобальной доступности. Возможно он появится за пределами Китая вместе с Lenovo Legion Tab Y700 четвертой генерации, который был анонсирован в мае.

Источник: Notebookcheck