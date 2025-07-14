Новости Кино 14.07.2025 comment views icon

Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали

author avatar

Катерина Даньшина

Автор новостей

Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали

Спустя 14 лет после того, как последний фильм о Гарри Поттере завершил путешествие «мальчика, который выжил» на большом экране, Warner Bros. наконец открыла для истории обновленный путь — с сегодняшнего дня официально стартовали съемки сериала HBO, которые вернут нас в Хогвартс с хорошо знакомыми персонажами, но в новом исполнении.

Сейчас съемки проходят на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания — там, где, по слухам, для шоу построили целый мини-город с домом Дурсли, Privet Drive в стиле Тюдоров и школой для молодых актеров.

Наряду с объявлением о старте съемок нам предложили первый взгляд на Доминика Маклафлина в образе Гарри Поттера — кадр, где актер позирует с улыбкой в фирменных круглых очках и школьной форме. Напомним, что к Маклафлину присоединились Арабелла Стэнтон в роли Гермионы и Алистер Стаут в роли Рона; а в целом трио выбрали из более 30 000 актеров, которые проходили прослушивание прошлой осенью.

Оголошено тріо акторів, які зіграють Гаррі Поттера, Рона та Герміону в серіалі HBO
Трио актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Рона и Гермиону в сериале HBO

Среди других объявлений — дополнительный актерский состав, в который вошли Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома, Амос Китсон в роли Дадли Дурсли, Луиза Брили в роли мадам Роланды Гуч и Антон Лессер в роли Гаррика Оливандера.

Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
Слева направо: Уилмот в роли Невилла, Китсон в роли Дадли, Брэли в роли мадам Гуч и Лессер в роли Оливандера / HBO

Официально подтверждено, что сериал выйдет в 2027 году на HBO и HBO Max. По данным Variety, съемки первого сезона продлятся до весны 2026 года, сразу после этого стартует производство второго. В целом каждая из семи книг будет адаптирована на сезон — работа, которая, как ожидается, займет 10 лет.

Часть эпизодов срежиссирует Марк Майлод («Игра престолов»), тогда как главным сценаристом выступила Франческа Гардинер («Наследники»). Автор оригинальных книг Джоан Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер. Ранее она столкнулась с критикой звезды The Last Of Us Педро Паскаля, который призвал бойкотировать новое шоу из-за отношения писательницы к ЛГБТ.

Остальные ранее объявленные новые персонажи: раскритикованный Паапа Эссиеду в роли Снейпа, Джанет МакТир (Минерва Макгонагалл), Джон Литгоу (Албус Дамблдор), Ник Фрост (Рубеус Хегрид), Люк Таллон (Квиринус Квирелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч), который, кстати, появлялся в оригинальных фильмах о Гарри Поттере в эпизодической роли, а также новые Дурсли и Малфои.

Джоан Роулинг прочитала сценарий сериала о Гарри Поттере: «Первые два эпизода — чрезвычайно хороши»

Источник: Variety, THR

Популярные новости

На компьютере с клетками человеческого мозга попробовали лекарство от эпилепсии — что из этого получилось
Мир наоборот: робот с ИИ пишет письма вручную, а люди разучились
Сверхтонкая мембрана передает звук почти без потерь — это может изменить акустику и информационные технологии
Tesla Model Y больше не самое популярное авто в мире — кто новый король?
«Катастрофа для космической науки»: NASA увольняет более 2100 сотрудников
Телескоп Джеймса Уэбба сделал первое прямое фото экзопланеты
Вышел Nothing Phone (3) — четыре 50 МП камеры и новая фича Glyph Matrix за $800
Зомби-фабрики Китая: миллиарды инвестиций в чипы — и пустота
Тизер и дата выхода 3-го сезона «Вторжения» / Invasion — Sci-Fi драмы Apple TV+ о нашествии инопланетян
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Биотехнологическая компания BioSig потратит $1,1 млрд на токенизацию и создание золотой казны
Ученые нашли отличие психопатов — меньший мозг, чем у обычных людей
Honda показала Super EV Concept — компактный городской электрокроссовер
С абонента мобильного оператора AT&T сняли $10 000 во время путешествия вне США
Тиктокер пожертвовал Красному кресту кроссовки с Apple AirTag — он нашел их на секондхенде в Боснии
Возвращение BlackBerry Passport — смартфон Titan 2 воспроизводит форму и физическую клавиатуру легенды с Android
Внезапно: в титрах Death Stranding 2 увидели упоминание о Nintendo
Худший кошмар Доктора Дума: сериал «Железное сердце» представил злодея, которого фаны Marvel ждали годами
Subnautica 2 перенесли на 2026 год, руководство уволили — смотрим геймплей на фоне скандала о $250 млн
Первый электрический хэтчбек Kia EV4 стартовал в Европе — рекордный запас хода и цена от $47,7 тыс
IT-компании платят до $200 000 «стратегической» премии за опыт в ИИ — даже новичкам, в ущерб опытным инженерам
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить