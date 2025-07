Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

Спустя 14 лет после того, как последний фильм о Гарри Поттере завершил путешествие «мальчика, который выжил» на большом экране, Warner Bros. наконец открыла для истории обновленный путь — с сегодняшнего дня официально стартовали съемки сериала HBO, которые вернут нас в Хогвартс с хорошо знакомыми персонажами, но в новом исполнении.

Сейчас съемки проходят на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания — там, где, по слухам, для шоу построили целый мини-город с домом Дурсли, Privet Drive в стиле Тюдоров и школой для молодых актеров.

Наряду с объявлением о старте съемок нам предложили первый взгляд на Доминика Маклафлина в образе Гарри Поттера — кадр, где актер позирует с улыбкой в фирменных круглых очках и школьной форме. Напомним, что к Маклафлину присоединились Арабелла Стэнтон в роли Гермионы и Алистер Стаут в роли Рона; а в целом трио выбрали из более 30 000 актеров, которые проходили прослушивание прошлой осенью.

Среди других объявлений — дополнительный актерский состав, в который вошли Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома, Амос Китсон в роли Дадли Дурсли, Луиза Брили в роли мадам Роланды Гуч и Антон Лессер в роли Гаррика Оливандера.

Официально подтверждено, что сериал выйдет в 2027 году на HBO и HBO Max. По данным Variety, съемки первого сезона продлятся до весны 2026 года, сразу после этого стартует производство второго. В целом каждая из семи книг будет адаптирована на сезон — работа, которая, как ожидается, займет 10 лет.

Часть эпизодов срежиссирует Марк Майлод («Игра престолов»), тогда как главным сценаристом выступила Франческа Гардинер («Наследники»). Автор оригинальных книг Джоан Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер. Ранее она столкнулась с критикой звезды The Last Of Us Педро Паскаля, который призвал бойкотировать новое шоу из-за отношения писательницы к ЛГБТ.

Остальные ранее объявленные новые персонажи: раскритикованный Паапа Эссиеду в роли Снейпа, Джанет МакТир (Минерва Макгонагалл), Джон Литгоу (Албус Дамблдор), Ник Фрост (Рубеус Хегрид), Люк Таллон (Квиринус Квирелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч), который, кстати, появлялся в оригинальных фильмах о Гарри Поттере в эпизодической роли, а также новые Дурсли и Малфои.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Variety, THR