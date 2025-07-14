Новости Игры 14.07.2025 comment views icon

GTA 1991 на подходе: мод-приквел для San Andreas покажут в августе после 7 лет разработки

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

GTA 1991 на подходе: мод-приквел для San Andreas покажут в августе после 7 лет разработки

После семи лет разработки авторы мода GTA 1991 готовятся впервые показать свой проект публично.

Презентация вступительной миссии, кат-сцен и диалогов запланирована на август, сообщил разработчик deltaCJ. Моддеры решили исправить ошибки разработчиков: для Liberty City и Vice City вышли приквелы, но San Andreas так и не получила своего спин-оффа. Поэтому на сцене появляется неофициальное продолжение GTA 1991.

Разработка мода продолжается с 2018 года, в котором раскроют события до возвращения CJ (Карла Джонсона) на Grove Street. Главным героем сделают Маленького Дьявола (Little Devil), который упоминался в оригинальной GTA: San Andreas один раз во время миссии Sweet & Kendl. О нем ничего не известно, за исключением того, что участник банды умер между 1987 и 1992 годами, вероятно, во время перестрелки. Его могила расположена на кладбище в Вайнвуде.

GTA 1991 на підході: мод-приквел для San Andreas покажуть у серпні після 7 років розробки
Rockstar & GTA: San Andreas / GTA 1991

Команда модеров не остановилась на нескольких новых миссиях, а расширила дополнение. В GTA 1991 будет отдельная система торговли наркотиками, связанная с сюжетной линией об эпидемии крэк-кокаина в Лос-Сантосе. Сам мод описывают как полную конверсию: новые модели, новые анимации, новый сценарий.

«Если оглянуться назад на 2018 год, потом на 2020-й с COVID, вплоть до сегодняшнего дня… я, пожалуй, вложил в проект тысячи и тысячи часов. Я имею в виду, что только в 3DS Max у меня больше тысячи часов, и, наверное, столько же в Sanny Builder и куче других программ для моддинга», — вспоминает deltaCJ.

Команда за это время выросла. У разработчиков есть отдельный офис, где они занимаются motion capture и анимациями, а сам сценарий мода несколько раз переписывали.

«К августу мы планируем представить первую вступительную миссию: кат-сцены с диалогами и саму миссию. После этого я хочу постепенно выкладывать отдельные фрагменты, которые приведут к большему релизу или даже новым презентациям и роликам. На этом этапе я, возможно, даже оставлю ссылку где-то в интернете, чтобы все смогли скачать мод», — рассказывает deltaCJ.

Что покажут в августе — трейлер или игровой фрагмент — пока не уточняют. Тогда увидим, получится ли в результате что-то интересное, а не наша версия с ТЦК и призывниками. Тем временем Rockstar заставляет другие игровые студии паниковать после того, как перенесла GTA 6 и заинтриговала игроков возможным появлением детей впервые в серии.

Источник: PC Gamer

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