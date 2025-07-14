С абонента мобильного оператора AT&T сняли $10 000 во время путешествия вне США

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В последнее время «большая тройка» сотовых операторов США — AT&T, T-Mobile и Verizon, — получает много критики из-за непонятных платежей. И, кажется, не зря.

Один из абонентов AT&T был ошеломлен, когда обнаружил огромную сумму в $10 000, которая была снята с его счета после поездки за границу. Во время путешествия он не приобрел никаких устройств, услуг и т.д., а вместо этого заблаговременно активировал AT&T International Day Pass, который регулирует ежедневное использование услуг и удерживает их стоимость не выше $10 в день. В частности, около $8500 оператор взыскал за 4,25 ГБ в роуминге и около $1000 за 500 минут звонков.

Основная цель дневного абонемента — устранить любую вероятность дополнительных расходов и распространить внутренний тариф на международные путешествия. Клиент запаниковал и обратился в службу поддержки клиентов AT&T, после чего был создан запрос на расследование того, почему дневной план не сработал. Но комментаторов в сети возмутил сам факт того, что «космические» 8500 долларов США были взысканы за использование всего 4 ГБ данных. Большинство из них считают, что такие расценки в настоящее время чрезмерны и устарели.

Клиент AT&T обнародовал квитанцию и настаивал, что соблюдал все необходимые меры для активации «проездного» тарифа. Другие пользователи Reddit заметили, что в счете не было отдельной платы за дневной пакет, даже несмотря на наличие в счете перехода на план AT&T Business Unlimited Premium 2.0, который включает семь международных дневных тарифов без каких-либо дополнительных затрат.

После анализа данных об инциденте сайт Wccftech считает, что, скорее всего, речь идет о технической ошибке оператора. Системе не удалось применить включенный пакет Day Pass, и расследование оператора должно определить причину этого. Распространенная критика тройки операторов США касается их тактики получить с абонента как можно больше денег, вместо улучшения отношения и привлекательности своих услуг.