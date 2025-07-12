Зомби-фабрики Китая: миллиарды инвестиций в чипы — и пустота

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В последние годы Китай агрессивно развивает собственную полупроводниковую индустрию, пытаясь уменьшить зависимость от западных технологий. Сейчас страна имеет достаточно передовые фабрики, которые могут производить чипы на базе 7-нм техпроцесса, а также память мирового класса 3D NAND и DRAM. Однако не все проекты были удачными, что, по данным DigiTimes, привело к появлению по всей стране многочисленных пустующих фабрик — зомби-фабрик.

По данным TrendForce, по состоянию на начало 2024 года в Китае было 44 производственные фабрики по выпуску полупроводниковых пластин. В том числе было 25 фабрик по выпуску пластин размером 300 мм, 5 — размером 200 мм, 4 — размером 150 мм и 7 неактивных. В то время в стране в рамках инициативы Made in China 2025 строилось еще 32 завода по производству полупроводников, включая 24 завода по производству 300-мм пластин и 9 заводов по производству 200-мм пластин. Такие компании, как SMIC, HuaHong, Nexchip, CXMT и Silan, планировали до конца 2024 года начать производство на 10 новых заводах, включая 9 заводов по производству 300-мм пластин и 1 завод по производству 200-мм пластин. Впоследствии оказалось, что много — это не здраво.

Однако, хотя Китай продолжает лидировать по количеству новых заводов, вводимых в эксплуатацию, страна также лидирует по количеству заводских корпусов, которые так и не были оснащены и запущены в работу. Таким образом они становились фабриками-зомби. За последние несколько лет около десятка громких заводских проектов, которые стоили инвесторам от $50 млрд до $100 млрд, обанкротились.

Нереалистичные цели и отсутствие опыта

Причиной большинства провалов стали завышенные амбиции без надлежащей технической базы. Некоторые стартапы, не имея опыта, кадров или доступа к передовому оборудованию, сразу брались за 14-нм или даже 7-нм техпроцессы. Часто их полностью финансировали местные правительства, которые не имели экспертизы в этой области, а контроль за использованием средств был слабым. Во многих случаях это завершалось коррупционными скандалами, арестами руководителей или полной остановкой строительства.

С 2019 года ситуацию осложнили американские санкции. Китайские компании потеряли доступ к критически важному оборудованию для производства чипов по технологиям ниже 10 нм. Это остановило прогресс в передовых направлениях, и многие проекты просто потеряли смысл.

Одним из самых масштабных провалов стала Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC). Основанная в 2017 году, компания планировала выпускать 14-нм и 7-нм чипы. На проект выделили $19 млрд. Но уже в 2019-м строительство остановилось из-за земельного конфликта, а в 2021-м власти изъяли объект и распустили персонал. Производство так и не началось.

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Похожей была история с Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC), дочерней компанией HSMC. Она также получила господдержку, но не заказала оборудование и не начала строительство. Все свернулось до 2021 года.

Еще один пример — проект GlobalFoundries в Чэнду. В 2017 году компания объявила об инвестициях в $10 млрд в фабрику двух направлений: одна для старых техпроцессов (130/180 нм), другая — для 22FDX. Но уже в 2018-м GlobalFoundries свернула работу над передовыми техпроцессами и покинула проект. Объект пустовал до 2023 года, пока его не взяла под контроль компания HLMC.

А вот Dehuai Semiconductor — это один из самых громких случаев мошенничества. Основанная в 2019-м, компания обещала выпуск микросхем. Но оказалось, что проект не имеет ни оборудования, ни реального плана. В 2021 году после антикоррупционного расследования были арестованы ключевые руководители компании.

Еще один случай мошенничества — Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC). Компания начала производство DRAM в рекордные сроки. Но впоследствии выяснилось, что технологии были украдены у Micron. США включили компанию в «черный список», заблокировали доступ к оборудованию, и с тех пор JHICC фактически существует только на бумаге.

Подобных примеров в Китае немало.

Китай показал, что даже огромные инвестиции не гарантируют прорыва в полупроводниковой сфере. Чтобы создать конкурентную работающую фабрику, нужны не только деньги, но и глубокая экспертиза, опыт, отлаженная инфраструктура и годы системной работы.

Пока Китай продолжает развивать индустрию, но ошибки прошлого могут дорого стоить. Без решения системных проблем — нехватки кадров, чрезмерной роли чиновников и санкционного давления — повторение истории с очередными зомби-фабриками выглядит очень вероятным.

А тем временем Intel и TSMC создают совместное предприятие для производства микросхем в США.

Источник: tomshardware