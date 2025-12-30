Автомобіль року 2026: огляд моделей-претендентів третього етапу

Цього року, як ніколи раніше, зібралося багато претендентів на титул “Автомобіль року 2026”. Тож останньої п’ятниці року відбувся вже третій ознайомчий тур для останніх восьми фіналістів.

Якщо перший етап подарував нам вісім цікавих і вже знайомих здебільшого автівок нашим споживачам, то другий зібрав китайських представників в переважній більшості. Особливим гостем став Avatr 11, який навіть журналісти не очікували, але це справді так – бренд офіційно зайшов на ринок України. Окрім нього Chery та Jetour привезли повністю оновлений модельний ряд: Chery 4, Chery 8, Chery 9, Jetour T1 I-DM, Jetour T2, Jetour X90plus. Окрім них був Maxus eTerron9, корейський флагман Hyundai Palisade, європейці Skoda Enyaq, Opel Grandland, Opel Frontera і Audi SQ5.

І виявилось це ще не все і на третьому етапі тестів ми зустріли тільки три китайських авто (Haval H5, Chery FX EV та Himla), а також BMW iX, VW Tayron, Subaru Forester і оновлені Kia Sportage та XCeed.

BMW iX

Двигун: 2 електродвигуни (передній + задній), повний привід xDrive

Коробка передач: Одноступенева автоматична (редуктор)

Батарея: 108,9 кВт*год (літій-іонна)

Запас ходу (WLTP): до 600 км

Потужність: 659 к.с.

Крутний момент: 1100 Нм

Розгін 0–100 км/год: 3,5 с

Максимальна швидкість: 250 км/год

Ціна в Україні: від 4,8 до 5,972 млн грн

BMW iX уже в базі має автопілот другого рівня, адаптивний круїз та відчуття, ніби автомобіль читає дорогу раніше за тебе. Те, як створюють електромобілі баварці не можуть ані китайці, ані інші європейці: витончено, прораховано, розкішно та з увагою до деталей. Тут є і вау-ефект, і ергономіка, і впевненість для кожного елементу. Салон виглядає так, ніби його проєктували не інженери, а архітектори майбутнього.

Після оновлення BMW iX став ще переконливішим. Потужність зросла до 659 кінських сил, батарея стала ефективнішою, а запас ходу більшим – 600 кілометрів на одному заряді. Автомобіль робить ривок до сотні за 3,5 секунди. Розгін не припиняється аж до 250 км/год і BMW iX робить це без істерики.

Subaru Forester

Двигун: 2.5 л, бензиновий, атмосферний, опозитний (Boxer)

Коробка передач: варіатор Lineartronic (CVT)

Потужність: 185 к.с.

Крутний момент: 247 Нм

Розгін 0–100 км/год: 9,7 с

Максимальна швидкість: 205 км/год

Привід: постійний повний Symmetrical AWD

Ціна в Україні: від 1,7 до 1,8 млн грн

Як і личить самураю у шостому поколінні, Subaru Forester 2025 пройшов не шлях модних компромісів, а шлях внутрішнього загартування. Він не біг за трендами, а терпляче чекав, доки світ знову згадає, що таке справжня надійність. Тепер це вже не простакуватий кросовер на фоні RAV4 чи CR-V, а самодостатній ні на що не схожий пам’ятник самому собі.

Рубані колісні арки, масивні звіси, важкі поверхні – Forester виглядає так, ніби його створювали не дизайнери, а інженери з бойовим досвідом. Зовнішність може здатися складною, навіть трохи грубою, але це лише броня. Під нею криється знайомий, перевірений характер.

Концептуально перед нами все той самий “Форік”, якого знають і поважають: атмосферний опозитник, клиноланцюговий варіатор Lineartronic і фірмова симетрична повнопривідна трансмісія.

У час, коли всі навипередки зацифровуються та електрифікуються, Subaru ніби махнула рукою на гонитву за хайпом. Мінімум показної диджиталізації, жодної істеричної гібридизації і при цьому ціна впевнено тримається на рівні “дорослого” сегмента. Але варто виїхати на наше заасфальтоване бездоріжжя і все стає на свої місця. Жоден з однокласників не дає такої пружної, всеїдної підвіски, яка ковтає ями, стики й розбиті напрямки без нервів. А прохідність? Forester був і залишається тим самим воїном світла, який не обирає доріг, бо він здатен їх створювати. У нього немає мети, а є лише шлях.

Haval H5

Двигун: 2.0 л, дизельний, турбований

Коробка передач: 8-ступенева автоматична

Потужність: 150 к. с.

Крутний момент: 400 Нм

Розгін 0–100 км/год: 12,5–13,0 с

Максимальна швидкість: 160 км/год

Привід: повний part-time 4WD

Ціна в Україні: від 1,69 – 1,7 млн грн

Haval H5 2025 належить до того випадку, коли автомобіль навіть не намагається здаватися компактним, модним чи “міським”. Він одразу заходить з козирів: я великий, я місткий і мене багато. Найбільший серед претендентів на титул “Авто року 2026” і водночас найчесніший у своїй утилітарності.

Це продукт чистої китайської логіки. Ринку, де пікапи роками були небажаними гостями у великих містах, але потреба у вантажності й просторі нікуди не зникла. Саме тому з’являються такі 5,2-метрові голіафи: формально SUV, а насправді замаскований робочий інструмент для бізнесу, родини й усього одразу.

І тут важливо одразу розставити акценти. Haval H5 – не “Land Cruiser за пів ціни”. Це міф для заголовків. При колісній базі у 3140 мм і гігантських звісах у ньому немає брутальної позашляхової зухвалості. Зате є повільний, але тяговитий дизель, несподівано жвавий 8-ступеневий автомат, підключений повний привід і простір, від якого навіть мінівени дивляться з повагою.

Багажник тут має окрему філософію, тому у понад 700 літрів та довжину майже два метри легко помістилися б ще кілька рядів сидінь, але H5 не про пасажирський комфорт у класичному розумінні. Він про масштаб та можливість везти все, що потрібно, не замислюючись, чи “влізе”.

Haval H5 2025 не грає у статус і не намагається бути преміумом. Він бере відчуттям, що за свої гроші ти отримуєш занадто багато автомобіля. І саме за це його й цінуватимуть.

Volkswagen Tayron

Двигун: 2.0 TSI бензиновий/2.0 TDI дизель

Коробка передач: 7-ступенева роботизована DSG

Потужність: 265 к.с. (бензин)/150 або 193 к.с. (дизель)

Крутний момент: до 400 Нм

Розгін 0–100 км/год: 6,5 с (2.0 TSI)

Максимальна швидкість: 230 км/год

Привід: повний (4Motion)

Ціна в Україні: від 2,2 млн грн

Здається, що заплутатися в сучасних кросоверах Volkswagen стало так само легко, як у поколіннях iPhone. Усі ніби різні та водночас зроблені з одного лекала. MQB Evo стала тим самим універсальним рецептом, який дозволив німцям надолужити втрачений час у гонитві за SUV. І тепер цей процес вже не зупинити, адже кросовери сиплються з Вольфсбурга, як з рогу достатку.

Volkswagen Tayron 2025 один із тих, хто народився локальним, але швидко виріс до світового масштабу. Його створювали у співпраці FAW-VW виключно для китайського ринку, але попит виявився настільки переконливим, що з другого покоління Tayron без вагань випустили у великий світ. У Європі та за океаном він зайняв нішу подовженого Tiguan Allspace, а для практичних ринків – зокрема й нашого – отримав семимісну конфігурацію.

Навіть у звичайному, дворядному виконанні Tayron дивує простором. Задні пасажири тут не “терплять”, а подорожують вільно, закинувши ногу на ногу, без компромісів для колін і спини. Це типовий Volkswagen у найкращому його сенсі.

Під капотом жодної екзотики і без сюрпризів. Лише перевірені дволітрові “четвірки”: потужний бензин або два варіанти дизеля. Усі з 7-ступеневим “роботом” DSG та повним приводом. З погляду водія Tayron поводиться знайомо до останнього руху керма. В нього чіткий нуль, прогнозована реакція, той самий фірмовий баланс між енергоємністю підвіски та плавністю ходу, за який Volkswagen і люблять.

Інтер’єр може здатися трохи нудним, але це та сама нудьга, яка не дратує роками. Ергономіка тут не дивує, а просто працює. Проте на нашому ринку давно звикли до того, що високі споживчі якості, універсальність і авторитет емблеми VW мають свою ціну.

Chery Himla

Двигун: 2.3 л, турбодизель (DDi23-60A)

Коробка передач: 6МКПП / 8АТ

Потужність: 160 к.с.

Крутний момент: 420 Нм

Розгін 0–100 км/год: 13,5–14,0 с

Максимальна швидкість: 165 км/год

Привід: повний, рамна конструкція

Ціна в Україні: від 1,099 млн грн (МКПП) / + 170 тис. грн за АКПП

Перший пікап Chery не міг називатися інакше. Himla – скорочено й майже по-домашньому від Гімалаїв, найвищої гірської системи планети, частина якої лежить у межах Китаю. Назва говорить сама за себе і означає витривалість, холодний розрахунок і готовність лізти туди, де асфальт давно закінчився.

Втім, історія Himla не така пряма, як його рама. Це не чистокровний “черрі”, а автомобіль із минулим. Під індексом Weishi 1986 його ще у 2020 році створив маловідомий за межами Піднебесної бренд ZX. Chery лише вдихнули в нього друге життя, підтягнули дизайн до корпоративних стандартів, переробили інтер’єр, додали впізнаваної айдентики й удали, що так було задумано з самого початку.

Himla – класичний рамний пікап, створений для роботи, перевезень і доріг, які на мапі часто виглядають як припущення. Аналогічну модель Chery готує й для суббренду Jetour, але там вона матиме ім’я Rely, ще однієї марки-привида з китайського автопрому.

Під капотом знайомий турбодизель DDi23-60A об’ємом 2,3 літра. 160 кінських сил – цифра скромна, особливо для пікапа масою понад 2,2 тони. З механікою Himla їде чесно, а восьмиступеневий автомат робить характер м’якшим і цивілізованішим, але за цю зручність доведеться доплатити і чимало.

Chery Himla 2025 – не герой легенд і не “Land Cruiser у світі пікапів”. Це робочий інструмент, зібраний за принципом “багато заліза за свої гроші”.

Chery FX EV

Двигун: електродвигун (передній привід)

Коробка передач: одноступенева (редуктор)

Потужність: 211 к.с.

Крутний момент: 340 Нм

Розгін 0–100 км/год: 7,6 с

Максимальна швидкість: 172 км/год

Ємність батареї: 61 кВт*год

Тип батареї: літій-іонна (Li-ion)

Запас ходу (WLTP): до 430 км

Ціна в Україні: від 1,049–1,25 млн грн

Chery FX EV 2025 ще одне дитя бейдж-маркетингу, яке легко змінює ім’я залежно від географії. Десь його знають як Omoda C5, десь як Chery FX, але суть від цього не змінюється, адже перед нами електрична версія купе-кросовера, створеного з прицілом на Європу, але з характером, що видає азійське коріння.

Навіть у статиці FX EV виглядає так, ніби вже рухається. Стрімкий силует, напружені лінії, емоційна пластика – експресії тут стільки, що її вистачило б і на значно більший кросовер. Це той випадок, коли електромобіль не намагається бути “екологічно стриманим”, а відкрито грає у динаміку й стиль.

У русі відчувається знайомий баланс: шасі налаштоване по-європейськи зібрано, щільно та без зайвих розхитувань. А от кермо з типовим китайським акцентом легке і трохи відсторонене. І в цьому немає конфлікту, адже FX EV не прикидається хот-хетчем, він просто хоче бути зручним щоденним електрокросовером.

За паспортом усе виглядає цілком переконливо, тому у автівки 211 кінських сил, батарея на 61 кВт*год і до 430 км ходу без підзарядки. Але головний козир тут ціна. Chery вдалося зробити майже немислиме, тому що електрична версія коштує приблизно стільки ж, скільки бензинова. На українському ринку це автоматично робить FX EV однією з найбільш доступних “електричок” у своєму класі.

Kia XCeed

Двигун: 1.0 T-GDI, бензиновий, турбований

Коробка передач: 6МКПП / 7DCT (mHEV)

Потужність: 115 к. с.

Крутний момент: 172 Нм

Розгін 0–100 км/год: 10,9 с

Максимальна швидкість: 188 км/год

Привід: передній

Ціна в Україні: від 1,1–1,2 млн грн

Kia XCeed 2025 – автомобіль із легким присмаком прощання. Купе-кросовер отримав кілька фінальних штрихів, ніби готуючись до уклону зі сцени. Його життєвий шлях добігає кінця разом із цілою епохою, адже у світі тотальної електрифікації виробництво європейської версії цього компактного, але характерного автомобіля буде згорнуто вже зовсім скоро. І це справді шкода.

Під капотом скромний на папері, але жвавий у житті бензиновий 1.0 T-GDI. Три циліндри, турбіна і правильні налаштування роблять свою справу, тому автомобіль легко йде в потоці та не вимагає постійної боротьби з коробкою. У парі з 6-ступеневою “механікою” XCeed відчувається чесним і механічно зрозумілим.

Для тих, хто хоче трохи більше сучасності, є mHEV-версія з 7-ступеневим роботом DCT. Тому

Kia XCeed 2025 – це не просто компактний кросовер. Це теплий спогад про час, коли інженери ще дозволяли собі робити машини для водія, а не лише для нормативів.

Kia Sportage

Двигун: 1.6 T-GDI бензиновий/1.6 CRDi дизель (mHEV)

Коробка передач: 7-ступенева роботизована DCT

Потужність: 150 к.с. (бензин)/136 к.с. (дизель)

Крутний момент: 250 Нм (бензин)/320 Нм (дизель)

Розгін 0–100 км/год: 9,9 с (бензин)/11,4 с (дизель)

Максимальна швидкість: 190 км/год

Привід: передній

Ціна в Україні: від 1,4–1,6 млн грн

Попри різноманіття фінального списку претендентів на будь-який смак, стиль життя і товщину кредитки найбільші шанси на успіх має саме Kia Sportage 2025. Бо Sportage давно перестав бути просто моделлю і перетворився на звичку.

Поруч із RAV4 та Duster це один із головних “народних улюбленців” українського ринку останнього десятиліття. А у 2025 році Sportage стає простішим у виборі, але не біднішим по суті. Відтепер він виключно передньопривідний і лише з 7-ступеневим преселективним “роботом” DCT. Ніякої драми, адже ця коробка давно знайома й перевірена. Під капотом стандартні рішення: 1,6-літрова турбочетвірка, але з двома характерами. Бензин – для тих, хто цінує тишу й рівномірність. Дизель – для прагматиків, готових доплатити за mHEV-начинку і трохи кращу ефективність.

Так, вибору стало менше, але саме тут і криється парадокс Sportage, адже йому це не шкодить. На відміну від XCeed, цьому кросоверу не загрожує забуття ані завтра, ані через кілька років. Його будуть купувати за інерцією довіри, навіть якщо в шоурумі залишиться одна-єдина комплектація. Бо Sportage – це стабільність, до якої звикли.