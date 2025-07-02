Перший електричний хетчбек Kia EV4 стартував в Європі — рекордний запас ходу та ціна від $47,7 тис

Вийшов електричний хетчбек Kia EV4 із запасом ходу до 625 км

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У ентузіастів викликають інтерес електромобілі з великим запасом ходу, сучасним дизайном і технологіями на борту. Саме таким прагнув стати новий Kia EV4 — перший електричний хетчбек бренду.

Після успішного старту седана EV4 навесні, який став бестселером вже на другий місяць продажів, Kia вирішила вивести на ринок його хетчбек-версію. Причому ця новинка — це електромобіль з найбільшою автономністю у лінійці Kia, він здатен проїхати до 625 км за циклом WLTP. Це рекордний показник для бренду.

Хетчбек побудований на тій самій платформі E-GMP, що й інші електрокари Kia, але адаптований спеціально для європейського ринку. Базова версія EV4 Air пропонується з двома варіантами акумуляторів: місткістю 58,2 кВт·год (до 439 км пробігу) або 81,4 кВт·год (625 км). Спортивні комплектації GT-Line та GT-Line S доступні лише з великою батареєю, яка забезпечує до 583 км на одному заряді. Електромобіль підтримує швидке заряджання за допомогою DC-зарядки потужністю 350 кВт. При цьому стандартна батарея набирає до 80% за 29 хвилин, а більша — за 31 хвилину.

Усі версії EV4 оснащені одним електромотором на передній осі потужністю 201 к.с. (150 кВт) з 283 Нм крутного моменту. Прискорення з 0 до 100 км/год займає 7,5 секунди. Серія GT-Line відрізняється не динамікою, а дизайном: низько профільні 19-дюймові шини, спортивний триспицевий руль, HUD, підтримка попереку в сидінні водія тощо.

Габарити хетчбека Kia EV4: довжина — 4430 мм, ширина — 1860 мм, висота — 1485 мм. За розмірами авто близьке до Kia XCeed. У базовому положенні сидінь багажник має корисний об’єм 435 літрів, цього повинно бути досить для поїздок містом і подорожей.

Салон нового EV4 перегукується з дизайном інших нових моделей Kia — EV3 та EV9. У центрі знаходиться мультимедійна система ccNC із двома 12,3-дюймовими екранами для водія та інфо-розваг, об’єднаними у панорамний дисплей. Для керування кліматом передбачено окремий сенсорний екран діагоналлю 5,3 дюйма. Авто також отримало вбудованого ШІ-помічника на базі ChatGPT і нові режими: Rest Mode та Theatre Mode — для відпочинку та розваг у салоні.

Хетчбек Kia EV4 вироблятимуть на заводі Kia у Словаччині, щоб забезпечити швидку доставку на європейські ринки. Автомобіль вже надійшов у продаж у Великій Британії. Стартова ціна — від £34695 (близько $47700).

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Модель Kia EV4 Початкова ціна Автономність (WLTP) Air Standard Range £34 695 ($47 700) 439 км Air Long Range £37 695 ($51 700) 625 км GT-Line £39 395 ($54 000) 583 км GT-Line S £43 895 ($60 200) 583 км

Також Kia анонсувала нову модифікацію — EV4 Fastback, але подробиці щодо неї компанія обіцяє повідомити пізніше.

Джерело: electrek

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