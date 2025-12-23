Тест-драйв Subaru Forester: консервативна класика

У 2025 році Subaru Forester залишається тим самим “правильним” кросовером для тих, хто більше вірить у геометрію підвіски й чесний повний привід, ніж у глянцеві екрани та порожні обіцянки маркетингу. Але тепер він отримав більш довершені технології, косметичну підтяжку та непогано наповнені комплектації.

Я пам’ятаю, як вперше побачила Forester 2025 року: не просто машину, а мов би знайомого, який трохи виріс, змінив зовнішність, залишившись впізнаваним, але найголовніше – зберіг свій характер. Шосте покоління демонструє зміни, які здаються тихими, але глибокими: нові пропорції кузова, зі стильною передньою частиною з сучасними LED-фарами, від яких світло розпилюється рівно та потужно. Цей автомобіль тепер виглядає не просто “робочим коником” для пригод, а стильним супутником для щоденного життя й далекої подорожі.

Перший повноцінний день із Forester почався ще до світанку. Я вийшла з дому з термокружкою кави в одній руці, ключем від Subaru в іншій, і спіймала себе на дивній думці: ця машина не виглядає як “новинка року”. Вона виглядає як той самий знайомий друг, який просто повернувся з довгої подорожі трохи мудрішим, сильнішим і спокійнішим.

Погодьтесь, не всім до вподоби цей новий стиль. Більшість навіть називає його потворним. Дійсно, серед сучасних трендів царює космічність, експресивність та яскравість. На фоні суперників, як от Hyundai Tucson або Kia Sportage, Forester виглядає наче прибулець з минулого. Навіть поряд зі стриманим VW Tiguan він наче музейний експонат. Немає сенсу порівнювати його і з Toyota RAV4 та Honda CR-V, які виправляються в дизайні з кожним новим оновленням.

Однак дивитись на все у випадку Subaru Forester треба з іншого ракурсу. Насправді він ніколи не претендував на титули з дизайну. Радше просто завжди робив свою справу з впертою зосередженістю відмінника, який розраховує на гарні оцінки з кожного предмету, не звертаючи увагу на зовнішність.

Я сідаю всередину й одразу відчуваю, що нічого не треба шукати: посадка зручна, всі органи управління там, де мають бути, нічого не заховано у глибину меню. Це той випадок, коли ти не борешся з автомобілем за право просто увімкнути обігрів сидіння. Натискаю Start, і опозитний двигун прокидається тихим, низьким бурчанням. Ніякої пихатості чи наміру когось наслідувати, це радше впевнений, тихий та спокійний звук, який говорить: “Я завжди готовий”.

Перші метри заднім ходом між розкиданими по двору собачими іграшками та будівельними матеріалами: і тут стає зрозуміло, що Forester не грає в преміум-трюки. Камера заднього виду чесна, без надмірної глянцевості, руль легкий, оглядовість майже панорамна. Я бачу все навколо: людей, бордюри, кучугури, і ця прозорість простору заспокоює краще за будь-які асистенти. Хоча зображення за якістю все ж таки могло б бути набагато краще, особливо під час негоди.

Тільки вперед

Я завжди вважала, що продавати Subaru потрібно тільки у русі. І краще зовнішність взагалі прикривати під час першого знайомства. А ще краще й увагу водія відволікати цікавою їздою зі складними ділянками бездоріжжя, щоб не звертав увагу на застарілість матеріалів і архітектури в салоні. Навіть цей великий дисплей в центрі не виправляє ситуації, як і зміна вигляду торпедо і центрального тонелю.

День ми провели в класичному “міському пеклі”, де є можливість розгледіти всі дрібниці і відчути спокійний характер “лісовика”. Ранкові затори, мікс із трамвайних колій, латок і ям, що з’являються нізвідки. Subaru Forester у цій ситуації поводить себе ніби старший брат, який просто каже: “Сядь, пристебнись, я сам розберусь”. Варіатор працює м’яко, без різких ривків. Ти не відчуваєш нервозності при кожному легкому дотику до газу. Все плавно, розмірено і вчасно.

Під капотом Subaru Forester 2025-го атмосферний бензиновий двигун 2.5 л Boxer потужністю 185 к.с. — той самий, який Subaru шліфує роками, щоби забезпечити баланс тяги, надійності та передбачуваності. У парі з ним працює оновлений варіатор Lineartronic, що імітує класичні 8 передач.

Цей Boxer не дивак, навіть коли ти намагаєшся завести його різко — він поступово набирає оберти, не намагаючись “штовхнути” тебе в спинку сидіння, але завжди готовий відповісти чітким прискоренням. Підсилення алгоритмів роботи повнопривідної системи Symmetrical AWD дає відчуття контролю на слизькій дорозі чи на мокрих листях осені — і саме це я люблю у Subaru, бо ти не боїшся сюрпризів.

Але те, що мені справді сподобалось – це класична, майже олдскульна ергономіка. Окрім швидкого відчуття габаритів, організація простору в салоні настільки звична, що вивчати не потрібно. Клімат вмикається окремими кнопками та ручками, підігрів сидінь там, де очікуєш, режими X-MODE керується окремим селектором, а не вкладеною сторінкою у віртуальному меню. У світі, де більшість кросоверів перетворюється на планшети на колесах, Subaru Forester чесно залишається автомобілем, з яким можна говорити “мовою рук”. Не треба думати, куди натиснути – все інтуїтивно, лаконічно й логічно.

В Subaru Forester дивном чином скомбіновано старі цінності з сучасними системами. Так звичайні колодязі приладів поєднуються з кольоровим монітором, який демонструє роботу систем безпеки та інформацію бортового комп’ютера. Великий монітор пропонує бездротове підключення смартфона навіть в стартовій комплектації, а поряд розташовано розсип фізичних клавіш і крутилки аудіосистеми. Грубуваті кнопки швидкого доступу на кермі, але їх зручність беззаперечна. Старий ричаг коробки передач скоріше радує ніж засмучує, а додаткові висувні секції на козирках від сонця стануть важливим елементом безпеки в сонячні дні.

​

Ввечері я ловлю себе на думці, стоячи в пробці на лівий берег, що у мене немає відчуття втоми від керування та поїздки зі швидкістю черепахи. Висока посадка, пряма, зрозуміла геометрія, зручний підлокітник, добре налаштована підтримка спини: ти постійно відчуваєш себе не за робочим місцем, а в кріслі, яке створювали інженери, а не тільки дизайнери. Всі підтримки налаштовуються і контролюються. Посадка легка, невимушена, широкі межі налаштувань керма та крісла точно дозволять вмоститись людині будь-якого зросту.

Я спеціально попросила на тест-драйв стартову комплектацію Limited (1 759 000 грн) замість топової Touring (1 999 000 грн). І виявилось, що всього тут достатньо. Тканева оббивка крісел швидко прогрівається підігрівами, є всі технологічні фішки та приєднання, а зарядити смартфон можна і кабелем замість бездротової зарядки. Без люка теж можна обходитись, як і без шкіряного салону. Здивувала навіть наявність підсвітки поворотів, яка висвітлює все узбіччя. Загалом освітлення тут непогане від LED-оптики, але функції адаптивного дальнього світла не буде.

Попри всі негоди

На третій день ми із Subaru Forester домовилися про невеличку пригоду: виїхати з будинку не в місто, а в інший бік – до лісу. Звичайно, що трасою він іде так, як має сімейний кросовер: без зайвих емоцій, але впевнено. Його 2,5-літровий опозитник не рве асфальт, але розганяє машину рівно і достатньо жваво (9,7 с до 100 км/год), щоб комфортно обганяти фури, якщо заздалегідь продумав маневр. Головне, що варіатор не реве, не напружується, а з легкістю відгукується на потребу в потужності.

​

Підвіска працює якісно. Це не м’яке желе, не дубова дошка, а чіткі пружні налаштування, непогане ковтання нерівностей та постійна підтримка комфорту в салоні. На нормальному асфальті Forester поводиться врівноважено, а на хвилях і латках тримається зібрано, без розгойдувань, швидко відпрацьовуючи та тримаючи кузов майже непохитно. Дивує навіть відсутність зайвих кренів. Виявляється можна залишати керованість, м’якість підвіски та чіткість керма без жодних затягувань підвіски. Мені після важкої Mazda це навіть здивувало, бо там жорсткість відпрацювання не залишила місце комфорту.

Toyota RAV4 не має такої м’якості при наявних кренах в поворотах, а також в складних погодних умовах часто покладається на передок, докидаючи зад лише за потреби. У VW Tiguan відпрацьовують всі додаткові системи допомоги, він добре тримає дорогу і поводить себе наче справжній SUV, але і вартість версії з повним приводом буде на 200 тис.грн дорожче. З цього погляду Forester залишається тим самим Subaru, про який люблять розповідати на форумах: не позашляховик у класичному сенсі, але кросовер, який не боїться забруднитися по-справжньому.

Таблиця порівняння з конкурентами

Модель Двигун / Потужність Трансмісія Витрата (мішаний) Кліренс (мм) Ціна базової AWD (грн) Subaru Forester Бензин 2.5 л / 185 к.с. Варіатор CVT 7.9 ​ 220 ​ від 1 759 000 ​ Toyota RAV4 (Style AWD-i) Гібрид 2.5 л / 222 к.с. e-CVT ~6.0 ​ 195 ​ від 1 952 483 ​ Nissan X-Trail (Acenta e-Power) Гібрид 1.5 л / 204 к.с. Варіатор e-Step ~6.1 ​ 205 ​ від 1 850 000 ​ Mitsubishi Outlander (Invite) Бензин 2.5 л / 181 к.с. Варіатор CVT 7.8 ​ 210 ​ від 1 780 000 Honda CR-V (Elegance+ AWD) Гібрид 2.0 л / 184 к.с. e-CVT ~6.5 ​ 208 ​ від 1 970 600 ​ Volkswagen Tiguan (Life 4Motion) Дизель 2.0 л / 150 к.с. DSG 7-ст. ~6.5 ​ 188 ​ від 1 990 790

Легке посвистування вітру десь біля дзеркал на 110 км/год – це навіть не недолік, а частина характеру, адже машина дає зрозуміти, що вона жива, а не стерильний електропоїзд. Хоча суперники вже давно позбавились такої вади. Добре, що музика з легкістю перекриває всі зайві шуми навіть без топової аудіосистеми Harman Kardon, яку пропонують в максимальній комплектації. Мій Limited не балував басами, але звучав досить непогано.



​Коли асфальт закінчився, Subaru Forester ніби трохи випрямив плечі та розправив груди. Грунтова дорога, провалені колії, пісок та бруд наче каша – тут у мене завжди вмикається внутрішній дослідник, який шукає, на якому моменті цей SUV здасться. Але повний привід Symmetrical AWD працює настільки передбачувано, що вже за кілька кілометрів починаєш їхати інтуїтивно, не думаючи про кожен рух. Просто повертаєш куди заманеться, не забуваючи, звичайно, про розумність та відсутність жорстких блокувань.

Увімкнений X-MODE з режимами Snow/Dirt та Deep Snow/Mud легенько пригальмовує потрібні колеса, дозволяє трішки пробуксовування там, де без неї не виберешся, і не робить із кожної калюжі драму. Жодних перегрівань, жодних пасувань перед складнощами. Рулиш, як на старій добрій механіці з блокуваннями, тільки без фізичних важелів – всю “чорну роботу” за тебе робить софт і грамотна роздача моменту по осях.

Обережна підтримка

На четвертий день ми вже синхронізувались з Forester настільки, що я не уявляла себе без нього. Мабуть, саме тоді я відчула головну перевагу Forester – легкість у спілкуванні. Він закриває всі задачі кожного дня і навіть більше. Ти впевнено рушиш туди, куди забажає душа і на що вистачить фантазії і бензину, бо витрата теж, як в старі добрі часи – близько 10 літрів. Схоже це один з найбільших мінусів Subaru. Особливо, коли гібридний RAV4 витрачає близько 5 літрів навіть по трасі, не кажучи про CR-V з однією з найекономніших гібридних систем.

В чому Subaru Forester не підкачав так це в доведені майже до досконалості систем безпеки. Коли усвідомлюєш, що за кермом ти не борешся з інтерфейсом, з електронікою, з характером коробки чи мотора, у голові звільняється місце для дороги, думок, музики. Хочеться просто поставити улюблений плейлист, увімкнути адаптивний круїз-контроль, і дозволити машині підлаштовуватися під темп потоку.

І благо тут виправили всі початкові вади фірмового EyeSight – невпевненість та пасування під час негоди. Тепер розумна система краще розпізнає пішоходів, велосипедистів, а Adaptive Cruise Control працює точніше. Є і система Emergency Stop Assist, яка здатна зупинити автомобіль, якщо водій не реагує на попередження – це вже не футуристична фіча, а потужна підтримка.

І все це без відчуття штучності. Немає агресивних натяків від систем утримання в смузі, які виривають кермо з рук. Forester, скоріше, впевнено страхує, ніж виховує. Він не намагається перевчити водія – він допомагає тим, у чому справді є сенс, і не заважає, коли бачить, що людина знає, що робить.

Головна перевага

П’ятий день ми провели з родиною. Двоє дорослих, дитина, собака та вічне питання “чи влізе все це в багажник”. Відповідь Forester прозвучала без слів – 1727 л простору, а спинки задніх сидінь лягають майже в рівну площину, отвір багажника широкий, а під підлогою ховаються додаткові відсіки під дрібні речі. Плюс можна скласти спинки заднього дивану прямо з багажника.

​Я завжди дивлюся на авто як на інструмент: чи можна без лайки завантажити дитячу коляску, дві валізи, пакет з продуктами та ще й собаку? У Forester – так. Ти просто складаєш модулі, переставляєш спинки, граєш з простором. Салон не відчувається тісним навіть коли всі в зимових куртках, а задній ряд не перетворюється на карцер для тих, хто не встиг сісти попереду. Ба більше, в ситуації, коли потрібно привезти триметровий карниз Subaru Forester теж не спасує. Довгий кузов, можливість опустити спинку ще й переднього крісла пасажира дозволяє розширити можливість і не замовляти доставку заради дрібниці.

​Практичність тут не показна, а повсякденна: кишені у дверях, нормальні підсклянники, USB-роз’єми різних типів для передніх та задніх пасажирів, гачки, які не ламаються при першому ж пакеті з супермаркету. Це дрібниці, але саме з них народжується відчуття, що машина продумана людьми, які самі “живуть” в автомобілях.

Нішева пропозиція

В останній день наше спілкування стало схожим на коротке прощання. Я їхала знайомим маршрутом, але вже без внутрішнього бажання знайти недолік. Я їхала й думала про інше: для кого ця машина насправді. Цей Forester — не про екстремальний спорт і не про перегони. Він про стабільність, безпеку, повсякденну надійність і готовність до пригод, які починаються з першого повороту ключа і тривають, доки дороги вистачить. Він не найбільш “запальний” серед SUV, а тим більше не найекономніший, але він той, на кого можна покластися — особливо якщо твоя мрія про автомобіль включає спокій, комфорт і впевненість у кожному кілометрі.

Forester обирають не для того, щоб вразити сусідів у дворі, а щоб просто жити: возити дітей, собаку, речі для роботи, тікати у Карпати на вихідні й не думати, “чи доїдемо”. І, можливо, саме тому Forester 2025 виглядає не яскравою іграшкою, а надійним партнером, із яким не страшно планувати наступні кілька років дороги вперед.

Він для тих, хто цінує класичну просту, зрозумілу та логічну ергономіку. Коли автівку відчуваєш не тільки розумом, але всім тілом і вона стає продовженням тебе. Для тих, кому важлива практичність: великий салон, місткий багажник, нормальні матеріали, які не бояться дітей, тварин і реального життя. Для тих, хто довіряє технічній надійності агрегатів: перевірений атмосферний двигун, симетричний повний привід, проста й зрозуміла архітектура ходової, шасі, яке роками відточували на реальних дорогах.

​І нарешті для тих, хто хоче поєднати достатню потужність для щоденних задач із можливістю виїхати туди, де асфальт давно закінчився й не повертатися назад евакуатором.

Коли я глушу двигун під офісом Subaru і віддаю ключі, в голові немає феєрверків. Є спокійне розуміння: Forester не про шоу. Він про довіру. Про той рідкісний тип стосунків із машиною, коли ти не думаєш, чи витримає вона ще одну зиму, ще одну поїздку в Карпати, ще один тиждень хаотичного міського життя. Ти просто сідаєш, пристібаєшся, обираєш напрямок і точно знаєш, що ця “розмова” триватиме ще дуже довго.

ПЛЮСИ: керованість, підвіска, стабільність поведінки, позашляхові можливості, легкість та практичність у спілкуванні, безпека.

МІНУСИ: скучний дизайн, грубі матеріали в інтер’єрі, витрата пального, вартість.

Технічні характеристики Subaru Forester Limited