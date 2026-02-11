tradfi
Огляд Cairn — підкорення вершин, яке запам'ятається надовго

Семен Брилінський

Ігри про виживання зазвичай будуються навколо управління ресурсами і боротьби з умовами, а ігри про сходження — навколо подолання перешкод і руху вперед. Cairn намагається поєднати ці дві ідеї, але робить це не лише заради жанрового експерименту, а й щоб розповісти більш особисту історію. Це повільна, місцями виснажлива гра, у якій не підганяють темп і не намагаються розважати щохвилини. Завдяки цьому Cairn є не тільки незвичним симулятором підкорення вершин, а й емоційною історією про людину, яка вперто йде вперед.

Cairn
540 грн.

Плюси:

Глибока і незвична механіка сходження; cильна атмосфера і переконливий світ; eмоційна, доросла історія: продумана і ненав’язлива система виживання; відчуття напруги і справжнього досягнення.

Мінуси:

Технічні огріхи і рідкісні збої механік; камера іноді створює незручності; другорядні персонажі не завжди добре розкриті; висока складність підійде не всім.

9/10
Оцінка
ITC.ua

Огляд рекомендовано читати, слухаючи саунтрек

Підкорення вершин як сенс існування

Головна героїня Cairn, альпіністка Аава, вирушає підкорити гору Камі — вершину, на яку ще ніхто не підіймався. Формально це черговий виклик для досвідченої спортсменки, але вже на перших годинах стає зрозуміло, що за цим рішенням стоїть щось більше, ніж спортивний інтерес чи бажання слави.


У розмовах, аудіоповідомленнях і коротких сценах поступово вимальовується образ людини, яка не знаходить собі місця у звичайному житті. Аава не виглядає щасливою, навіть попри свої досягнення. Гора стає для неї способом віддалитися від світу, у якому занадто багато складних почуттів і незакритих питань.

Гра не дає прямої відповіді, чому вона це робить, і саме тому історія ще цікавіша. Cairn поважає мовчання персонажа і не перетворює історію на просту мораль з чорним і білим. І в якийсь момент починаєш замислюватися не тільки над мотивами героїні, а й над тим, чому сам, як гравець, продовжуєш грати далі, попри втому, роздратування і загальну депресивність, яку несе настрій гри.

Фізичне відчуття скелі

Основу ігроладу Cairn становить незвична механіка сходження. Рух угору тут не виглядає ефектно чи героїчно, адже він повільний, незграбний і напружений. Кожен метр висоти дається через дрібні рухи, пошук опори та постійний контроль витривалості. Забудьте про всілякі там Assassin’s Creed та Uncharted, тому підкорення вершин у Cairn це медитативний процес, який вимагає повного зосередження та не прощає помилок.

Основні елементи керування відбуваються через кілька основних кнопок ґеймпаду чи клавіатури і мишки, а головна складність полягає у вдалому поєднанні правильного темпу, вибору точок опори та витривалості персонажа. Гравець  розставляє по черзі обидві руки, а потім кожну ногу, стіком чи мишкою обираючи за точку наступної опори крихітні виступи і тріщини. Важливо не тільки знайти точку опори, а й врахувати положення тіла, баланс і запас сил. Невдала поза або поспіх можуть призвести до того, що героїня почне втрачати хватку, і тоді часу на виправлення помилки залишається зовсім небагато.

Хоча ігролад Cairn складний і вимагає часу на опанування, основні навички ви здобуваєте протягом перших кількох годин, призвичаївшись до темпу і головних елементів керування, а всі наступні години проходження йдуть на вдосконалення своїх набутих вмінь на щораз важчих ділянках підйому.

Особливо добре на проникнення настроєм героїні працює мінімалістичний інтерфейс. Гра майже не підказує геймеру через цифри або індикатори, як почувається Аава. Замість цього доводиться стежити за її рухами, диханням і голосом. З часом починаєш буквально “читати” скелю і відчувати тіло персонажа, і цей процес навчання приносить не менше задоволення, ніж самі сходження.

Болючі помилки

Падіння у Cairn стають неминучою частиною досвіду. Тут майже неможливо пройти складні ділянки з першої спроби, і невдачі часто трапляються саме тоді, коли здається, що все вже позаду.

Особливо напруженими стають моменти, коли після довгого і складного підйому героїня зривається через одну помилку. Це може бути невдалий рух, поспіх або неправильний маршрут. У такі моменти з’являється справжнє розчарування і навіть роздратування, але разом із ним приходить і розуміння, що потрібно заспокоїтися і змінити підхід.

Через це Cairn точно вчить терпінню і вмінню боротися з роздратуванням краще за будь-яку EA Sports FC. Вона змушує рухатися повільніше, уважніше дивитися на маршрут і не витрачати сили без потреби. Саме подібний реалістичний підхід до симуляції скелелазіння, на мою думку, дарує неповторний досвід.

Виживання без зайвої складності

Окрім сходження, у Cairn важливу роль відіграють елементи виживання. Ааві потрібно пити, їсти, зігріватися і доглядати за руками та ногами, які постійно травмуються під час підйому.


Система виживання зроблена досить просто, але вона працює добре. Гравець знаходить ресурси, готує їжу, лагодить спорядження і планує, що взяти із собою, адже місця в рюкзаку небагато. Іноді доводиться робити неприємний вибір, залишаючи частину запасів, щоб не перевантажуватися.

 

Гора як світ і загадка

Хоча дія Cairn відбувається на одному великому масиві, гора Камі не здається одноманітною. У процесі підйому відкриваються нові ділянки, печери, старі табори та залишки спорядження тих, хто намагався піднятися раніше.

Маршрути часто дозволяють вибір, тому можна обрати безпечніший шлях, який займе більше часу, або ризикнути і скоротити дорогу, покладаючись на техніку і витривалість. Іноді гра навіть підкидає спокусу — складний, але привабливий маршрут, який виглядає як виклик особисто для гравця.

Окрім небезпеки, у світі Cairn є й тихі стоянки, зоряне небо, далекі краєвиди або несподівані знахідки. Все це створює контраст із напруженими сходженнями та дозволяє відчути масштаб подорожі і трохи перевести подих.


Історія про людей

Попри те, що більшу частину часу Аава проводить наодинці, вона та ми разом з нею, не відчувається повністю ізольованою. Час від часу героїня отримує повідомлення або згадує людей зі свого життя, і ці фрагменти поступово складаються в цілісну картину.

У грі також трапляються короткі зустрічі або сліди інших альпіністів. Наприклад, залишене спорядження, табори або навіть тіла тих, хто не зміг вижити. Всі вони нагадують про ризик і про те, що гора не прощає помилок.

Ці історії не перевантажують гру діалогами, але додають їй глибини. Аава виглядає не просто персонажем, а людиною зі своїми страхами та причинами, які вона не завжди готова пояснювати навіть самій собі.


Сувора краса висоти

Cairn справляє сильне враження не коштом показної видовищності, а завдяки відчуттю масштабу і правдоподібності середовища. Гора Камі виглядає не просто декорацією для рівнів, а цілісним місцем зі своїм характером. Скелі, лід, вузькі уступи, печери та відкриті ділянки змінюють одна одну так природно, що підйом сприймається як реальна подорож, а не набір арен. Особливо добре передано різноманіття поверхонь, а за фактурою і кольором часто можна зрозуміти, наскільки надійною буде опора або де варто шукати тріщину для руки.

Окремо працює й загальна художня манера. Стиль гри не прагне фотореалізму, але використовує текстури і освітлення так, щоб середовище було легко читати під час сходження. Це важливо, адже значна частина ґеймплею зав’язана на тому, щоб помічати дрібні виступи, щілини та природні лінії маршруту. Водночас пейзажі часто виглядають вражаюче самі по собі і створюють моменти, коли хочеться просто зупинитися і подивитися навколо.

Гра також вміє поєднувати подібні спокійні епізоди з відчуттям небезпеки. Вітер, сніг і дощ змінюють настрій сцени, а іноді й ускладнюють сам процес підйому. Навіть дрібні деталі, на кшталт покинутих таборів або спорядження інших альпіністів, підсилюють атмосферу і нагадують, що ця гора вже забрала не одне життя.


Важливу роль відіграє і музика. Вона звучить стримано і з’являється переважно в ключові моменти, дозволяючи більшу частину часу чути лише вітер, кроки і дихання героїні. У підсумку візуальна і звукова складова працюють разом, тому створюють відчуття самотності, величі і постійної напруги. Усе це супроводжує гравця майже весь шлях до вершини та однозначно додає атмосферності.

Фінальні години гри цікаві та особливо напружені. Складність зростає, сходження стає виснажливим, але водночас напруження та емоційна залученість тільки посилюються. Далі йде розв’язка сюжету, що залишає сильне враження і ще довго не виходить із голови.

Попри сильні сторони, Cairn не ідеальна. На ПК іноді трапляються технічні проблеми, які можуть зіпсувати напружений момент, особливо якщо помилка механіки призводить до падіння. Камера іноді поводиться незручно, а контрольні точки подекуди розташовані занадто далеко одна від одної, що робить повторення складних ділянок більш виснажливим, ніж потрібно. Крім того, деяким другорядним персонажам бракує часу, щоб розкритися повністю. Їхні історії цікаві, але іноді здається, що вони могли б бути глибшими.

Висновок:

Cairn — це гра, яка не намагається спростити досвід або зробити його комфортним. Вона повільна, складна і місцями виснажлива, але саме через це створює відчуття справжнього ігрового досягнення.

Завдяки поєднанню глибокої емоційності історії головної героїні та простому за формою, але складному за опануванням ігроладу, Cairn дарує неповторний досвід і думки, які ще довго не відпускають після проходження.

