Огляд EA Sports FC 26: реалістичніша в офлайні, та сама в мультиплеєрі

Щороку ми маємо одну й ту ж традицію: вихід нової футбольної гри від EA. Хтось зустрічає її із захватом, хтось — зі скепсисом, але в будь-якому разі серія EA Sports FC залишається головним майданчиком для віртуального футболу. У випадку з EA Sports FC 26 розробники вирішили нарешті відверто розділити гравців на дві аудиторії: тих, хто хоче максимальної симуляції, і тих, хто віддає перевагу швидким аркадним матчам. Та чи справді інакшими відчуваються два режими ігроладу і чи достатньо змін запропонувала нова частина?

EA Sports FC 26 2 399 грн. Плюси: Два режими гри, Authentic і Competitive, дозволяють гравцям обирати між більшою реалістичністю і аркадою; захоплива презентації матчів та трансляція; атмосфера стадіонів і аудіосупровід створюють настрій свята футболу; реалістична графіка та моделі відомих гравців; покращена анімація руху футболістів і їх зіткнень. Мінуси: Інтерфейс залишився таким самим, додали тільки новий шрифт; монетизація в кар'єрі; неможливість грати в режимі Authentic в онлайн-режимах; через малу кількість нововведень EA Sports FC 26 сприймається радше як патч для попередньої частини, а не окрема гра. 7 /10 Оцінка

Ігролад EA Sports FC 26

Головним нововведенням EA Sports FC 26 є два режими гри: Authentic і Competitive. Режим Authentic, який доступний поза онлайном, пропонує уповільнений, важчий ігролад і більше схожий до реальної трансляції. Тут трапляються більше неточностей, важче прорвати оборону, м’яч відчувається інерційним, а будь-який пас може обернутися втратами. Дриблінг менш різкий, гравці довше розганяються, а удари вимагають більше часу на замах. Захисники діють обережніше й дисциплінованіше, а штучний інтелект загалом грає більш стримано, тож випадки, коли нападники вириваються на вільний простір після довгої передачі, трапляються рідко.

Цей режим змушує будувати атаки методично й уважно стежити за балансом команди. У центрі уваги опиняється стратегія: як саме будується гра, які ролі виконують футболісти та наскільки їхні характеристики впливають на результат. Цей варіант орієнтований на тих, хто хоче відчути футбольний симулятор з більшою реалістичністю.

Competitive, навпаки, пропонує знайомий стиль для онлайнових баталій. Усе відбувається швидше, футболісти відчуваються легшими, комбінації виконуються майже миттєво. Це все ще не зовсім аркада, але різниця в темпі разюча.

На жаль, режим Authentic неможливо обрати для онлайн-матчів, що можна назвати обмеженням свободи гравця. Хочете бачити реалістичніший футбол — онлайн-режими не для вас.

EA також оновила поведінку воротарів. Якщо в EA Sports FC 26 вони часто робили нереалістичні сейви або ж навпаки — пропускали нелогічні голи, то тепер вони діють передбачуваніше. Сейви виглядають реалістично, м’яч частіше відбивається воротарем, а не прилипає до його рук. Помилки воротарів мають сенс, а не виглядають як збої анімації. У захисті штучний інтелект буде менше вам допомагати: він більше не відбирає м’яч сам за гравця, тож доводиться самому правильно вибирати момент для підкату чи пресингу.

Змінилася й фізика м’яча. Пас тепер не завжди ідеально йде в ногу партнеру: він може бути надто сильним або навпаки коротким, особливо якщо віддавати його в русі чи під пресингом. Це робить гру менш передбачуваною. Водночас дриблінг став більш контрольованим: фінти й обманні рухи виконуються точніше, хоча й вимагають кращого таймінгу.

Варто визнати, що абсолютно нових відчуттів після першого запуску матчу в EA Sports FC 26 я не отримав. Ігроладні нововведення відчуваються радше мінорними і, на жаль, не дарують свіжих вражень.

Графіка та аудіо EA Sports FC 26

Візуально EA Sports FC 26 не приносить революційних змін, але завдяки дрібним покращенням картинка виглядає виразніше. Найбільший прогрес — у роботі з анімаціями. HyperMotion видає більш плавні рухи, контакти між футболістами і їх падіння виглядають переконливіше.

Підтягнули й освітлення. Вечірні матчі тепер мають більш м’які відтінки, а відблиски від прожекторів виглядають природніше. У денних матчах також покращили тіні. До того ж їх можна відключати чи налаштовувати так, щоб уникнути затемнення ділянок поля.

Моделі гравців залишаються найкращими у жанрі: від реалістичної фізики волосся й тканини форми до чітко промальованих облич — усе виглядає максимально правдоподібно. Проте це стосується лише відомих футболістів; менш популярні гравці виглядають посередньо. Вболівальники на трибунах виглядають переконливо, створюючи атмосферу футбольного свята.

Трансляція матчів та презентація — це справжнє шоу. У грі демонструють фанатів у пабі, дорогу до стадіону й усю атмосферу очікування стартового свистка. Такі вставки займають трохи часу, але цілком виправдані, адже створюють потрібний настрій. При цьому завжди є вибір — переглянути всю презентацію або пропустити її. Коментатори й репортер на бровці повернулися з попередньої частини, а завдяки динамічним кадрам з трибун передається хаотична й водночас автентична атмосфера футбольного матчу.

Важко перебільшити значення звукового супроводу в EA Sports FC 26. Атмосфера формується саме завдяки різноманітним вигукам і скандуванням трибун, які підкреслюють ключові моменти матчу та додають відчуття присутності. У кожному поєдинку все змінюється залежно від погоди та важливості матчу, а понад 120 детально відтворених стадіонів пропонують справді захопливу атмосферу з безліччю дрібниць.

Режими гри та кар’єра EA Sports FC 26

Кар’єра завжди була тихим прихистком для тих, хто не цікавиться онлайн-баталіями. В EA Sports FC 26 вона отримала кілька приємних нововведень. Manager Live додає сценарії у форматі викликів, які оживляють класичний ігролад. Тепер можна не лише будувати команду роками, а й прийняти завдання виграти кубок за обмежений час, підняти середняка до зони єврокубків чи врятувати клуб від вильоту. Такі місії створюють відчуття динаміки й додають грі сюжетності.

У кар’єрі за футболіста з’явилися архетипи розвитку. Це своєрідні ролі, які визначають стиль гри: наприклад, фізично потужний нападник, технічний плеймейкер чи швидкісний вінгер. Вибір архетипу змінює не лише статистику, а й саму поведінку на полі, що робить розвиток більш відчутним і персоналізованим.

Але не обійшлося без ложки дьогтю. У кар’єрі з’явилися елементи монетизації — деякі легендарні футболісти доступні тільки через преміум-пас. Це викликало критику в спільноті, адже режим традиційно вважався поза межами донату.

Ultimate Team залишається найприбутковішим і водночас найсуперечливішим режимом. У EA Sports FC 26 він отримав кілька важливих змін. Повернення турнірів стало приємним сюрпризом: тепер можна брати участь у змаганнях із власними умовами, наприклад із командами лише зі срібних карток. Новий режим Gauntlet змушує проходити серію матчів різними складами, а отже, робити глибшу ротацію та експериментувати. Live Events додають сезонних умов, що змінюють мету й структуру команди протягом певного періоду.

Оновлений інтерфейс Ultimate Team виглядає сучасніше, проте навігація стала менш зручною — знайти потрібний розділ інколи займає більше часу, ніж у попередніх частинах.

Попри ці позитивні зміни, головна проблема залишилася. Pay-to-win як був, так і є. Гравці, які вливають реальні гроші, швидко отримують суперсклади, тоді як інші змушені витрачати десятки годин, щоб наздогнати їх. EA намагається врівноважити ситуацію, зменшуючи винагороди й змінюючи структуру матчів у Rivals і Champions, але фактично це ще більше стимулює донат.

Ціни EA Sports FC 26

Стандартна консольна версія обійдеться у 2 399 гривень, тоді як видання Ultimate вартує 3 499 гривень. ПК-версія коштує 1 699 гривень за стандартне видання і 2 499 гривень за Ultimate.