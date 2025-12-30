Огляд HATOR Skyfall 80 Pro Wireless: тиха механіка формату 80% для роботи та ігор

У наших підсумках року звичайна Skyfall 80 стала клавіатурою року через зважений баланс характеристик. HATOR Skyfall 80 Pro Wireless продовжує цю філософію, тому в неї компактний 80% формат, hot-swap, кілька режимів підключення та конструкція, розрахована на тихий звук і стабільний хід клавіш. У новому редакційному огляді розберемо, що реально отримує користувач за досить притомний цінник, де клавіатура справді сильна і на що варто звернути увагу.

HATOR Skyfall 80 Pro Wireless 3 299 грн. Плюси: Тихі лінійні Aurum Vanila Silent; гарна збірка і PBT кейкапи; hot-swap перемикачі; тримодовий режим підключення; ненав'язливе RGB підсвічування; персоналізований TFT-екран; мультимедійний регулятор; компактний 80 % форм-фактор. Мінуси: Не завжди бездоганне програмне забезпечення; функціональні клавіші без позначок змушують запам'ятовувати комбінації; Bluetooth трохи сповільнює пробудження зі сплячого режиму. 8.5 /10 Оцінка

Технічні характеристики HATOR Skyfall 80 Pro Wireless

Кількість клавіш 82 Тип під’єднання 2.4 GHz, Bluetooth 5.3, USB Частота опитування 1000 Гц Ємність батареї 8000 мАгод Підсвічування RGB з можливістю індивідуального налаштування кожної клавіші Тип перемикачів HATOR Aurum Vanila Silent Ресурс перемикачів 50 млн. натискань Сила натискання 50 ±10% гс Хід до спрацьовування 2 ±0.4 мм Загальний хід 4 ±0.4 мм Кейкапи PBT подвійного лиття Апаратна підтримка платформ Windows, macOS, LINUX, ChromeOS Фірмове ПЗ Є Габарити 354 x 140 x 43 мм Вага 970 грамів Гарантія 24 місяці

Паковання та комплектація HATOR Skyfall 80 Pro Wireless

Паковання HATOR Skyfall 80 PRO Wireless виконане у фірмовому стилі бренду. Яскрава жовта коробка з щільного картону. Оформлення зосереджене на практичній інформації, тут є назва моделі, логотип та ключові особливості без візуального перевантаження. Коробка не створює враження преміального продукту, але й не виглядає бюджетним пакунком.

Всередині клавіатура зафіксована у пластиковому лотку, який утримує корпус у нерухомому стані під час транспортування. Додатковий захист зменшує ризик подряпин і потертостей.

Комплектація HATOR Skyfall 80 Pro Wireless стандартна і включає все необхідне для початку використання. У наборі є USB-C кабель для заряджання та дротового підключення. Кабель у тканинному обплетенні, гнучкий, з достатньою довжиною для розміщення клавіатури на робочому столі без обмежень у прокладанні.

Для бездротового режиму 2,4 ГГц передбачений компактний USB-ресівер. Його розмір мінімальний, що зручно при використанні з ноутбуками та компактними системами. У корпусі клавіатури передбачене окреме місце для зберігання адаптера.

Також у комплекті HATOR Skyfall 80 Pro Wireless є пуллер для зняття кейкапів і перемикачів. Це дозволяє виконувати базове обслуговування клавіатури або заміну елементів без використання сторонніх аксесуарів і без ризику пошкодження свічів. Окремо додається підкладка для пробілу, призначена для зменшення рівня шуму під час натискання. Це просте, але практичне рішення, особливо для роботи в спільному просторі.

У комплекті є й додаткова рожева клавіша HATOR. Вона служить для персоналізації s дозволяє виділити важливу кнопку під час гри або роботи, додаючи невеликий візуальний акцент.

Паперова документація обмежується інструкцією користувача з базовими схемами підключення, описом функціональних комбінацій та керування підсвіткою. Інформації достатньо для початкового налаштування й щоденного використання.

Додатково в комплекті присутні фірмові стікери HATOR, які є частиною стандартного набору аксесуарів бренду. Комплектація HATOR Skyfall 80 Pro Wireless повністю закриває базові потреби користувача без необхідності докуповувати щось одразу після розпакування.

Дизайн, ергономіка та функціональність

HATOR Skyfall 80 PRO Wireless виглядає стримано і доросло. Дизайн будується на простій геометрії та зважених пропорціях, без нав’язливих акцентів. Завдяки цьому клавіатура не конфліктує з робочим простором і не виглядає дивно чи недоречно.

80-відсоткове компонування реалізоване класично й без спроб експериментувати з розкладкою. Стрілки не зменшені, а функціональний ряд не змушує адаптуватися наново. Перехід з повнорозмірної клавіатури відбувається швидко, що важливо для універсальної моделі, розрахованої не лише на ігри. Хоча після Logitech G815 мені знадобилося пару днів, щоб повністю звикнути.

Корпус HATOR Skyfall 80 Pro Wireless справляє враження надійності та довговічності. Навіть під навантаженням клавіатура не прогинається і не видає сторонніх звуків, що особливо відчутно під час активного друку.

HATOR Skyfall 80 PRO Wireless отримала повноцінне RGB-підсвічування, яке можна налаштовувати через ПЗ, включно з ефектами та макросами. Крім стандартної підсвітки клавіш, увагу привертає бічне підсвічування корпусу. Воно додає клавіатурі візуальної індивідуальності та робить її цікавішою на столі, особливо в темному приміщенні. Підсвітка не надто яскрава і не відволікає під час роботи, але достатньо ефектна, щоб дати потрібний ігровий вайб.

Кейкапи з PBT-пластику мають матову текстуру й добре тримають контакт з пальцями. Навіть під час тривалого набору тексту клавіатура не викликає дискомфорту, що для 80% формату є компліментом.

Варто відзначити ANSI-розкладку з класичним лівим Shift і однорядним Enter. Рішення, яке може сподобатися не всім. HATOR Skyfall 80 PRO Wireless двомовна: є українська та англійська.

Кут нахилу HATOR Skyfall 80 Pro Wireless регулюється класичними відкидними ніжками. У складеному стані клавіатура не здається надто пласкою, що підійде користувачам, які не люблять різкий нахил корпусу.

Окрему роль у функціональності відіграє “діджейське” коліщатко. Воно використовується не лише для керування гучністю, а й для навігації по меню, і при цьому не виглядає декоративним елементом. Обертання чітке, з нормальним тактильним зворотним зв’язком, без відчуття дешевизни.

Вбудований TFT-екран органічно вписаний у нижню частину корпусу і не перетягує на себе увагу. Його складно назвати критично необхідним, але він додає зручності для відображення статусів, профілів або кастомних елементів. Це скоріше функціональний бонус, ніж центральна фішка дизайну.

Розміщення порту USB-C і перемикачів режимів підключення продумане з практичної точки зору. Кабель не заважає роботі з мишею, а доступ до режимів дротового, 2,4 ГГц і Bluetooth не потребує зайвих маніпуляцій.

З погляду ергономіки HATOR Skyfall 80 Pro Wireless не намагається вигадувати нові сценарії використання. Вона бере знайомі рішення і реалізує їх акуратно та послідовно. Саме це дозволяє почати користуватися клавіатурою без тривалого періоду звикання.

Особливості HATOR Skyfall 80 Pro Wireless

HATOR Skyfall 80 PRO Wireless відчувається як клавіатура, яку робили з думкою про людей, що вже знають, чого хочуть від механіки. Однією з ключових особливостей є підтримка hot-swap. Тут вона реалізована без сюрпризів: клавіатура підтримує поширені формати свічів і не обмежує користувача фірмовими рішеннями. Навіть якщо зараз немає бажання експериментувати, цей запас на майбутнє додає відчуття свободи.

У конструкції HATOR Skyfall 80 PRO Wireless застосовано gasket-mount архітектуру, де плейт із клавішами розміщується в корпусі на еластичних прокладках. Такий підхід рівномірно розподіляє тиск під час натискань і знижує передачу вібрацій на корпус, що пом’якшує відгук клавіш та робить звук натискань менш різким. У поєднанні з багатошаровою звукоізоляцією це створює відчуття більш контрольованого й приємного тайпінгу.

Заводські перемикачі лінійні та орієнтовані на тихіший сценарій використання. Вони не намагаються здивувати екзотичними характеристиками, зате дають передбачуваний і рівномірний хід.

Окрему увагу привертає вбудований екран. Щоб увійти в режим налаштувань екрана або вийти з нього, потрібно одночасно натиснути клавішу FN і повернути коліщатко. Перегортати пункти меню або змінювати значення можна обертанням регулятора гучності ліворуч чи праворуч, а для підтвердження вибраного параметра достатньо просто натиснути на неї.

На екрані постійно показуються основні дані: поточний час і дата, рівень заряду батареї, тип операційної системи, режим підключення та стан Caps Lock. Якщо потрібні розширені або додаткові налаштування відображення, їх можна виконати через програмне забезпечення HATOR.

Вже згаданий механічний регулятор HATOR Skyfall 80 Pro Wireless виглядає дрібницею, але дуже швидко стає звичним. Керування гучністю або іншими параметрами через фізичний елемент значно зручніше, ніж постійні комбінації клавіш. При цьому сам регулятор не люфтить і не створює відчуття дешевизни.

Три режими підключення (дротовий, Bluetooth і радіоканал) розширюють сценарії використання без ускладнення життя. Клавіатура легко переходить із ролі стаціонарної для ПК у мобільний варіант для ноутбука або планшета.

Можливість одночасно під’єднати два пристрої через Bluetooth добре вписується в реальні сценарії використання, коли протягом дня доводиться перемикатися між ноутбуком, смартфоном або планшетом. Перехід відбувається швидко і без відчутних затримок.

Повний N-Key Rollover тут сприймається як щось само собою зрозуміле, але його відсутність досі трапляється навіть у недешевих моделях.

Клавіатура оснащена акумулятором ємністю 8000 мАгод, що забезпечує довгу автономність. З увімкненою підсвіткою вистачає приблизно на 56–63 години активного використання (8–9 годин на день), а без підсвітки можна розраховувати на близько двох тижнів роботи. Такий запас дозволяє забути про підзарядку навіть під час щільного робочого або ігрового тижня.

ПЗ, підключення та керування

HATOR Skyfall 80 PRO Wireless від самого початку дає зрозуміти, що її робили з прицілом на кілька сценаріїв використання. Клавіатура підтримує дротове підключення, бездротовий режим через 2,4 ГГц і Bluetooth.

Радіоканал 2,4 ГГц виглядає основним режимом для стаціонарного використання. Він гарантує стабільний зв’язок і відчуття миттєвої реакції без помітних затримок, що важливо як у швидких іграх, так і під час активного друку. За відчуттями це максимально близько до дротового підключення, і саме так його й сприймаєш уже через кілька хвилин.

Хоча я більше користувався не ним, а Bluetooth (ноут та “яблучний” планшет). Перемикання між кількома пристроями не перетворюється на квест, а сам зв’язок залишається стабільним.

Дротовий режим також має повноцінний сценарій використання. Клавіатура стабільно працює під час заряджання, без обмежень по функціональності чи підсвітці. Для тих, хто періодично переходить у “стаціонарний” режим, це важливий плюс.

Програмне забезпечення відкриває повний доступ до налаштувань клавіатури. Тут можна перепризначати клавіші, створювати макроси, налаштовувати підсвітку, персоналізувати екран. Інтерфейс не виглядає перевантаженим і не намагається вразити анімаціями, натомість зосереджується на простій функціональності.

Налаштування RGB виконані на гідному рівні: доступні як готові ефекти, так і більш тонке ручне керування. Можна створити стриманий профіль для роботи і яскравіший — для ігор, перемикаючись між ними без зайвих дій.

Збереження профілів працює стабільно, а налаштування не губляться після зміни режиму підключення або перезавантаження системи. Це важливо для тих, хто не хоче кожного разу налаштовувати все з нуля при зміні пристрою.

Досвід користування HATOR Skyfall 80 PRO Wireless

В перші хвилини роботи з HATOR Skyfall 80 PRO Wireless відчуваєш, що це не бюджетна “пластмаса”. Клавіатура сидить на столі впевнено, не ковзає і не прогинається, навіть коли друкуєш активно або граєш у The Outer Worlds 2 чи S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

Hot-swap перемикачі швидко стають улюбленою функцією для тих, хто любить експериментувати. Навіть якщо зараз все залишити стандартним, розумієш, що в майбутньому легко можна “погратися” зі звуком і ходом клавіш без будь-якого технічного бар’єру.

Механічні перемикачі Aurum Vanila Silent приємно дивують. Вони тихіші за звичні лінійні свічі (і за “лимнонні” у базової моделі). Хід чіткий, плавний, без сторонніх люфтів, а тактильне відчуття рівне по всій клавіатурі. У повсякденному використанні це перетворює набори тексту на задоволення, а не рутину.

Вбудований TFT-екран, хоча спочатку здається суто декоративним, швидко починає приносити користь. Крім того, невелика персоналізація такі як анімації чи іконки додають клавіатурі характеру, не перевантажуючи робочий простір.

RGB-підсвітка HATOR Skyfall 80 Pro Wireless додає атмосфери у вечірні чи нічні години. Для роботи можна зробити її максимально стриманою, для ігор — динамічною. Світлові ефекти не заважають і приємно доповнюють користувацький досвід.

Режими підключення працюють стабільно. 2,4 ГГц дає майже нульові затримки, Bluetooth — зручний для мобільних задач, дротовий USB‑C для кіберспорстменів-початківців. Перемикання між ними не відволікає.

Навіть після кількох годин друку на HATOR Skyfall 80 Pro Wireless руки не втомлюються завдяки збалансованій ергономіці. Профіль кейкапів, відстань між клавішами та кут нахилу — ніщо не створює дискомфорту.

Ціна та конкуренти

На українському ринку ціна HATOR Skyfall 80 Pro Wireless коливається від 2 890 до 3 895 гривень. Модель пропонує універсальні варіанти підключення (Bluetooth 5.3, 2.4 ГГц і дріт), живучий акумулятор на 8 000 мАгод та компактний корпус, що робить її цікавим вибором для тих, хто шукає баланс між автономністю і зручністю.

Hator Skyfall 80 Wireless виглядає більш доступною і продається за ціною від 1 879 до 3 204 гривень. Але акумулятор у неї вдвічі менший (4000 мАгод). Hator Rockfall 3 TKL Wireless пропонується дорожче — 2 834–5 063 гривень. Це 80%-клавіатура з Aurum Orange перемикачами та тим самим тріо підключень. A4Tech Bloody WS87 Naraka (2 299–3 536 грн) теж пропонує бездротовий режим, 80% формат і власні BLMS Red Plus перемикачі.

Aula F75 MAX Reaper Switch пропонується за ціною від 2 680 до 3 580 гривень. Вартує також згадати Lorgar KBP70TKLW (2 867–4 999 гривень), Keychron C3 Pro RGB (999–2 199 гривень) та GamePro MK180 (1 559–2 542 гривень).

8.5 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Клавіатура тримає заряд довго: з увімкненою підсвіткою — до 56–63 годин активного використання (8–9 годин на день), без підсвітки — до 14 днів. Дизайн, ергономіка 9 Корпус, профіль кейкапів і відстань між клавішами роблять роботу комфортною навіть під час тривалого набору тексту. Якість збирання, матеріали 8 Корпус не скрипить, клавіші сидять щільно, використано приємні на дотик матеріали. Функ., тактильність 9 Hot-swap, gasket-mount, N-Key Rollover і регулятор гучності працюють без зауважень. Перемикачі Aurum Vanila Silent дарують приємний хід клавіш. Програмне забезпечення 7.5 Софт дозволяє налаштовувати макроси, RGB і персоналізувати TFT-екран. Ціна 8 Позиціонується як така собі "золота середина" між базовими та преміум-моделями. Комплектація 9 USB-C кабель, ресівер, інструмент для кейкапів і документація.