Найкращі ґаджети 2025 року: вибір редакції ITC.ua

2025-й вийшов насиченим і буремним: індустрія ґаджетів одночасно дивувала новими моделями, сміливими апаратними рішеннями та експериментами зі штучним інтелектом. Здавалося, що всі виробники змагалися за нашу увагу, показуючи, хто зробив пристрій більш зручним, стабільним і розумним у повсякденному житті. Ми вже підбили ігрові підсумки року, тепер настав час ґаджетів, а трохи згодом буде черга “заліза” — ноутбуків, ПК і комплектуючих. У цьому матеріалі обираємо найкращі, за версією нашої редакції, смартфони, планшети, навушники, мишки, клавіатури та смартгодинники, які залишили по собі відчуття топових речей року, що минає.

Смартфон року

Apple iPhone 17 Pro Max цілком заслужено отримує звання найкращого смартфона року не за окрему характеристику і не за бренд імені Стіва Джобса. У 2025 році це найбільш збалансований флагман. iPhone 17 Pro Max не ідеальний і не для всіх. Він великий, дорогий (від 71 000 гривень) і “по-яблучному” консервативний.

Дизайн iPhone довго залишався практично незмінним, але цього року Apple вирішила додати трошки епатажу. Найпомітнішім оновленням став модуль камер, який тепер тягнеться на всю ширину спинки. Він виглядає як справжня фотоплатформа, а не просто три лінзи, і смартфон більше не хитається на столі без чохла, що приємно відчувається у повсякденному використанні.

Корпус став тоншим і легшим (хоча по відчуттях і менш преміальним!). Екран Super Retina XDR із діагоналлю 6,9 дюйма і піковою яскравістю 3000 ніт радує око в будь-яку погоду.

Процесор Apple A19 Pro дозволяє без проблем запускати ігри на 120 FPS і обробляти 4K‑відео, смартфон не гріється і не тротлить. Батарея витримує півтора дня активного використання і до двох діб при помірному.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Разом із Pro Max у 2025 році Apple випустила як нові, так і оновлені моделі: iPhone 17 Air виділяється компактнішими розмірами і тонким корпусом, що робить його зручним для користування однією рукою, а базовий iPhone 17 залишається відмінним варіантом для тих, кому не потрібна максимальна продуктивність і Pro‑функції.

Багато цікавих рішень пройшли через нашу редакцію цього року. Motorola razr 60 Ultra став одним із найсильніших представників формату “розкладачка” із флагманською продуктивністю і дійсно нормальною камерою. Samsung Galaxy Z Flip 7 схуд і став зручнішим у щоденному користуванні, але формат усе ще накладає обмеження на автономність і універсальність. А Samsung Galaxy Z Fold 7 продовжив ідею великого складаного екрана, який більше схожий на планшет у кишені, ніж на телефон, і саме цей підхід додає ще один спосіб взаємодіяти з контентом у 2025-му.

Android смартфон року

Якщо пальму першості у загальному заліку цього року забрало “яблуко”, то у категорії Android усе значно простіше. Samsung Galaxy S25 Ultra виявився найбільш крутим флагманом на Android без потреби робити знижки на дрібні або не дуже дрібні компроміси.

Samsung Galaxy S25 Ultra — великий флагман без спроб здаватися компактнішим, ніж він є. 6,9-дюймовий LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю 3120×1440, частотою до 120 Гц і піковою яскравістю близько 2600 ніт читається без проблем навіть на сонці. Титановий корпус із захистом IP68 відчувається міцним і монолітним.

Одним з головних козирів моделі, звісно, є камери. Основний сенсор на 200 Мп доповнений надшироким на 50 Мп і двома телеоб’єктивами: 3× на 10 Мп і 5× перископом на 50 Мп. Це універсальний набір без слабких фокусних відстаней.

Snapdragon 8 Elite у парі з 12 ГБ ОЗП гарант продуктивність на роки вперед. Акумулятор на 5000 мАгод спокійно витримує день активного використання.

Не можна оминути й іншого серйозного претендента. Xiaomi 15 Ultra цього року поставив дуже високі вимоги до мобільної фотографії: великий 1‑дюймовий сенсор, просунуті ШІ-алгоритми обробки та якісна оптика дозволяють отримувати кадри з реальною глибиною й деталізацією, які часто дають фору іншим флагманам. Для тих, хто знімає багато фото і відео і готовий миритися з дещо менш універсальною системою, ніж у Samsung чи Apple, 15 Ultra виглядає як один із найяскравіших варіантів 2025 року.

Планшет року

Автор цих рядків користується iPad Air 5 (2022), і в iPad Air 7 (2025) вперше за довгий час побачив реально помітний крок уперед, а не косметичний апгрейд.

Новий iPad Air виглядає знайомим, але важливо, що всі зміни працюють у повсякденному житті. Тут 11‑дюймовий (а тепер є модель і на 13 дюймів) Liquid Retina дисплей з роздільною здатністю 2360×1640 пікселів і піковою яскравістю близько 500 ніт. Так, не рекорд для планшетів, але при цьому дуже приємний у роботі: тексти читаються чітко, кольори виглядають природно, а перегляд відео чи ігор не викликає жодних нарікань. Частота оновлення 60 Гц може здатися вчорашнім днем, але для повсякденної роботи з документами та медіа це не критично.

Планшет працює на чипі Apple M3. Air 11 не тупцює на місці і не буде “буксувати” ще років 5-7. Перемикання між застосунками плавне, важкі сцени у Procreate, складний монтаж відео або робота з великими файлами йдуть без підгальмовувань.

Автономність у реальних сценаріях така, як і очікуєш від iPad: приблизно 10–12 годин активної роботи з браузером, документами, відео та малими перервами на ігри чи творчість.

Air 11 не найдешевший планшет у своєму класі і не для всіх. Але якщо брати комбінацію продуктивності, зручного формату, комфортного екрана і стабільної автономності, цей iPad виглядає одним із топових рішень у 2025 році.

А в бюджетному сегменті звертає на себе увагу Oppo Pad SE — простий і зрозумілий планшет із непоганим дисплеєм і базовою продуктивністю для мультимедіа та повсякденної роботи. Він не претендує на статус флагмана, але демонструє, що за розумні гроші можна отримати пристрій, який справді працює без надмірностей і зайвого пафосу.

Навушники року

Sony WH‑1000XM6 у 2025 році залишаються одними з тих навушників, до яких хочеться повертатися знову і знову, тому вони отримують звання Найкращих навушників року за версією редакції ITC.ua.

WH‑1000XM6 реально працюють так, як ти від них чекаєш. Вага 254 г робить їх відчутно легкими на голові, амбушури м’які і зручні, а корпус зводить тиск до мінімуму. Шумозаглушення активне (ANC) і помітно зменшує фоновий шум транспорту, офісу чи кав’ярні.

Звук збалансований: середні і високі частоти чисті, бас достатньо потужний, щоб не перекривати інші деталі. Батарея тримає до 30 годин з активним ANC і до 40 годин без шумозаглушення, десятихвилинна швидка зарядка дає близько 5 годин прослуховування.

Варто згадати й інші навушники, які цього року привернули нашу увагу: Sennheiser HD B 630 з аудіофільським звуком без дротів; Meze Poët Izodynamic з повнорозмірним звучанням без компромісів за грубі гроші; FiiO FT1 Pro та FT1 з детальним звуком за доступну ціну; і Sony ULT Wear, орієнтовані на бас‑маніяків.

Ігрова гарнітура року

Hator Phoenix 2 Wireless у 2025‑му вирізняється як одне з найкомфортніших ігрових рішень. Це повнорозмірна гарнітура з закритою конструкцією чашок і великими драйверами, що дають гучний і насичений звук. Низькі частоти не “гудуть”, середні передають голоси й ефекти чітко, а високі не ріжуть слух навіть після тривалого використання. Така подача працює з різними жанрами: від шутерів до кіберпанкових саундтреків.

Мікрофон передає голос виразно і досить чітко, без зайвого фону, що важливо в кооперативних сесіях і командних розмовах. Бездротове підключення працює безпроблемно, затримки мінімальні, а якщо потрібно, то є провідний режим із кабелем.

Амбушури м’які, огинають вуха так, що можна сидіти в гарнітурі кілька годин без напруги. Дужка не тисне, і вага розподіляється рівномірно, що робить Phoenix 2 Wireless зручними не лише для ігор, а й для стрімів чи довгих дзвінків.

Серед інших моделей, які теж варто згадати: Logitech G522 LIGHTSPEED, бездротова гарнітура з хорошим балансом звучання і стабільним зв’язком без кабелів; Logitech G321 LIGHTSPEED, що пропонує універсальний набір функцій за помірні гроші; та Razer Kaira, яка добре звучить добре і працює. Ці моделі мають свої переваги і можуть стати гідним вибором залежно від бюджету і сценарію, але саме Hator Phoenix 2 Wireless у 2025‑му виглядає найбільш збалансованою ігровою гарнітурою в загальному заліку редакції.

In Ear-навушники року

У категорії true wireless навушників 2025‑го року перемагають Anker Soundcore Liberty 5, які поєднують звук, комфорт і систему шумозаглушення без явних компромісів, що відштовхують у повсякденному використанні.

Звук у них збалансований і достатньо детальний, щоб не дратувати у більшості жанрів, але при цьому не надто агресивний. Шумозаглушення ефективне там, де воно має бути: у транспорті, на вулиці чи в галасливому коворкінзі.

Комфорт важливий у такому класі, і Liberty 5 не підводять тут. Ви можете пройти з ними марафон зранку до вечора без бажання зняти їх через дискомфорт. Амбушури і посадка продумані так, що навушники не тиснуть і не втомлюють.

Автономність на рівні: без постійної паніки про заряд, але й без рекордних показників.

Варто згадати й інші цікаві моделі: Samsung Galaxy Buds3, які залишаються добре збалансованими, хоча вже не виглядають безсумнівною топ‑альтернативою; Technics EAH‑AZ100 з власним характером звучання; Sony WF‑C710N з потужним ANC і адекватною ціною; а також трохи екзотичні Beyerdynamic DT‑70 IE, DT‑72 IE і DT‑73 IE, які є професійними внутрішньоканальними моніторами.

Open Ear‑навушники року

Anker Soundcore AeroFit 2 AI Assistant у 2025 році стали одними з найцікавіших open‑ear‑навушників з ШІ, який працює! Це легкі бездротові навушники вагою близько 10 грамів кожен, з драйверами 20 × 11,5 мм і підтримкою кодеків SBC, AAC і LDAC. Вони дозволяють чути навколишній світ і водночас займатися спортом під енергійні треки.

Кейс важить приблизно 60 г, а автономність досягає 10 годин без підзарядки і 42 годин із кейсом. Чотири мікрофони та сенсорне керування працюють як треба. Навушники легко перемикають треки, відповідають на дзвінки і керують гучністю.

Головна фішка — вбудований ШІ‑асистент. Він слухає голосові команди, відповідає на запитання, запускає таймери, перевіряє погоду або рівень заряду, працює навіть у шумних місцях. Є можливість перекладу на понад 100 мов у реальному часі, що робить їх зручними для подорожей або розмов із іноземцями.

Open‑ear‑формат дозволяє чути оточення під час прогулянок і тренувань, а захист від вологи IP55 додає впевненості. Комфортні, з розбірливим звуком і реальною ШІ‑підтримкою, ці навушники виглядають як перші справді практичні open‑ear‑моделі.

Серед цікавих альтернатив цього року варто згадати Anker Soundcore AeroClip — легкі open‑ear‑кліпси з чітким звуком і підтримкою LDAC, які працюють до 8 годин без кейса і до 32 годин із ним.

Moto Buds Loop — стильні TWS‑навушники для тих, хто шукає комфортні “вуха” для активного способу життя.

Смартгодинник року

Samsung Galaxy Watch 8 у 2025 році отримує звання найкращого смартгодинника. Він великий, але приємно лежить на руці. Алюмінієвий корпус 46×43.7×8.6, захист IP68/5ATM і MIL‑STD‑810H роблять годинник надійним та міцним, а дизайн із плавними формами не дратує на зап’ясті.

Дисплей Super AMOLED діагоналлю 1,47 дюйма з щільністю пікселів, яка робить все чітким, і піковою яскравістю близько 3000 ніт читається відмінно навіть на сонці. Анімації інтерфейсу плавні, частково завдяки адаптивній частоті оновлення.

Усередині працює сучасний Exynos W1000, 2 ГБ ОЗП і 32 ГБ вбудованої пам’яті. Цього вистачає для музики, додатків і всіх тренувальних даних. Wear OS з оболонкою One UI Watch 8 працює без гальм, а вбудовані тренери та трекери сну реально корисні у повсякденному житті.

Автономність коливається від 30 до 40 годин залежно від режиму. Годинник не просить зарядки щодня, навіть з Always‑On Display та активним GPS. Є Bluetooth, Wi‑Fi, NFC для платежів і опціональний LTE для дзвінків без телефону. Серед сенсорів — пульс, SpO₂, стрес, сон та дводіапазонний GPS, який точно відстежує маршрути навіть у місті.

Для тих, кому важлива компактність і простота, є Apple Watch SE3 із меншим дисплеєм і близько 18 годинами автономності. Він зручний щодня, добре інтегрується в iOS і не перевантажує функціями.

Також варто згадати Huawei Watch Fit 4, який поєднує тривалий час роботи і легкий корпус із базовим набором сенсорів, та Motorola Watch Fit — пристрій, що вже не зовсім фітнес‑трекер, але ще не повноцінний смартгодинник, і може стати хорошим вибором для базового відстеження активності без зайвих налаштувань.

Ігрова клавіатура року

У 2025 році Hator Skyfall 80 Wireless виглядає саме такою механічною клавіатурою, яку хочеться тримати на столі щодня: компактний формат TKL, зручна розкладка і бездротове підключення, яке працює без сюрпризів.

Skyfall 80 Wireless використовує надійні механічні перемикачі HATOR Aurum Lemon, які добре відгукуються під натисканням і не дають відчуття пустого ходу. Клавіші мають чіткий тактильний відгук, а хід у поєднанні з правильною силою натискання робить цей TKL‑формат підходящим для ігор і швидкого набору тексту.

Бездротове підключення працює стабільно: затримки мінімальні, а перемикання між пристроями не викликає дратівливих пауз чи розривів зв’язку. Корпус клавіатури відчувається добротним. Ніяких люфтів у конструкції немає. Клавіатура спокійно переносить тривалі сесії.

І трохи анонсу наперед: наступного тижня в нас вийде повний огляд “про‑версії” цієї клавіатури.

А як супер‑бюджетну варіацію можна згадати Logitech K250. Дуже проста мембранна клавіатура, яка, незважаючи на низьку ціну, дає максимум очікуваного комфорту.

Ігрова мишка року

Razer DeathAdder V4 Pro справляє враження топового ґаджета вже з перших хвилин використання. Мишка добре збалансована і відчувається продуманою в дрібницях.

Форма класична для серії, але продумана так, що спинка і бокові вигини дозволяють тримати мишку довго без зайвої втоми. Відчуття комфорту в іграх і під час роботи помітне з першої хвилини використання.

Сенсор Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 працює точно, курсор реагує одразу, частота опитування флагманська. Вага близько 57 грамів дозволяє легко контролювати рухи. Бокові кнопки мають чіткий хід, прокрутка без люфту, а оптичні перемикачі дають однозначний клік без випадкових спрацьовувань.

У бездротовому режимі сигнал стабільний, затримок немає, а автономність дозволяє не думати про постійні підзарядки під час ігрових сесій.

Варто згадати й інші моделі, які заслужили цього: Logitech MX Master 4, яка не ігрова, але виділяється в офісних робочих задачах; Hator Pulsar 3 Ultra 4K Wireless, що пропонує баланс функцій і вартості; і Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless, яка має кілька цікавих фішок без зайвих переплат.

Редакція зробила свій вибір, а тепер черга за вами. Які гаджети цього року стали вашими фаворитами? Розкажіть у коментарях.