Огляд Laysara: Summit Kingdom — сміливий містобудівний симулятор

Laysara: Summit Kingdom — це містобудівна стратегія від невеликої польської інді-студії Quite OK Games, яка вирішила подивитися на жанр під іншим кутом буквально піднявши його в гори. Замість розлогих рівнин чи мегаполісів гравець тут будує поселення на вузьких гірських плато, де важливий кожен метр простору. Такий підхід змінює звичну логіку жанру, тому розвиток міста перетворюється не лише на економічну стратегію, а й на своєрідну просторову головоломку. Та чи самого інноваційного підходу достатньо, щоб рекомендувати гру? Постараємось розібратись у цьому огляді.

Laysara: Summit Kingdom

наявність якісної української локалізації Купити в Steam Мінуси: Обмежена глибина та кількість контенту; деякі анімації одноманітні та дратують; обмеження камери може бути незручним. Купити в Steam 8 /10 Оцінка

Про гру

Моє знайомство з грою почалося з приємного здивування, адже у ній є повноцінна українська локалізація, що для інді-проєкту такого масштабу завжди тішить. Переклад загалом якісний і добре читається, хоча інколи окремі фрази можуть трохи виходити за межі інтерфейсу. Але сам факт наявності української мови, яку адаптували не похапцем за допомогою машинного перекладу, а з уважною роботою живого перекладача це великий плюс і приємний знак уваги до нашої аудиторії.

Розробником є Quite OK Games — невелика незалежна студія розробки ігор із Польщі. Компанію заснували на початку 2021 року, а її команда складається з досвідчених розробників, які раніше працювали у відомих польських студіях, зокрема Techland та Destructive Creations.

Події гри розгортаються у світі, натхненному Гімалаями. За сюжетом місцевий народ змушений залишити родючі долини через загадковий туман, який знищує врожаї та робить життя на рівнинах небезпечним. Люди вирушають у гори, намагаючись відбудувати нові поселення високо над хмарами й відновити процвітання свого королівства.





Laysara: Summit Kingdom поєднує класичні елементи містобудівних стратегій, а саме економіку, розвиток населення та виробничі ланцюги, водночас робить акцент на вертикальності та обмеженому просторі. На відміну від традиційних симуляторів міст, де головне поступово розширювати територію, тут основний виклик полягає у грамотному використанні кожного плато та схилу.

Це створює доволі незвичне відчуття, адже розбудова поселення більше нагадує складання пазла. Будівлі повинні знаходитися на певній відстані одна від одної, а ресурси мають проходити через продумані логістичні маршрути. Через це поселення часто доводиться перебудовувати, переносити або оптимізувати, коли з’являються нові потреби чи відкриваються нові споруди.

У грі також є система соціальних рівнів жителів. Якщо забезпечити їх їжею, емоційними потребами та економічними благами, будинки можуть підвищувати свій рівень, даючи більше робочої сили та нові можливості для розвитку поселення.

Ігролад Laysara: Summit Kingdom

Основою ігроладу є класична для жанру логістика ресурсів. Практично всі будівлі необхідно з’єднувати дорогами, а ефективність економіки напряму залежить від того, наскільки грамотно ви організуєте виробничі ланцюги.

Наприклад, ячмінне поле бажано розташовувати недалеко від млина, а той поруч зі складом продовольства, який своєю чергою повинен покривати зону житлових будинків поряд. Якщо дистанція занадто велика або логістика погано продумана, поселення почне працювати менш ефективно або взагалі буде відрізане від забезпечення основних потреб.

Важливу роль відіграє і рельєф. Гори поділені на різні висотні зони, і деякі виробництва працюють ефективніше на певній висоті. Наприклад, сільське господарство краще розвивається у нижніх районах, тоді як інші виробництва можуть бути вигіднішими ближче до неба.

Окремим викликом є обмежений простір. Плато невеликі, тому інколи доводиться буквально втискати будівлі між скелями та урвищами. Через це розвиток міста перетворюється на своєрідну головоломку: ви постійно переставляєте споруди, оптимізуєте дороги та шукаєте нові способи використати доступну територію.

Можливість переміщувати будівлі трохи пом’якшує наслідки невдалих рішень. У великих містобудівних симуляторах на кшталт Cities: Skylines такої свободи зазвичай немає, тому тут процес виглядає з одного боку більш аркадним і дружнім до експериментів, а з іншого втрачає реалістичність і не змушує добре думати наперед.

Серед корисних інструментів є також система дублювання будівель. В деяких випадках цей інструмент не просто клонує будівлі. Наприклад, вона дозволяє швидко розширити ячмінне поле, просто додаючи нові секції поруч, замість того щоб щоразу будувати його з нуля.

Логістика працює не лише в межах однієї гори. У міру розвитку ви можете налагоджувати сполучення між різними гірськими поселеннями, створюючи цілу мережу економічних та продовольчих зв’язків.

Камера в Laysara: Summit Kingdom поводиться досить незвично. Якщо вести курсор до краю екрана, вона облітає гору на 360 градусів, враховуючи її форму й виступи. Це виглядає ефектно, але водночас створює певні обмеження.

Наприклад, тут немає повноцінного вільного огляду поселення. Ви можете обертати камеру навколо гори, але не можете довільно змінювати кут огляду або дивитися вниз у прірву. Також неможливо наблизитися до рівня дахів будівель, а максимальне наближення відбувається приблизно на висоті кількох десятків метрів над землею. Для жанру містобудівних стратегій це трохи незвично.

У грі представлено кілька режимів:





Кампанія — сюжетна подорож гірським хребтом, до якого включено туторіал;

Сценарії — окремі карти з унікальними умовами та завданнями;

Пісочниця — режим повної свободи без жорстких цілей;

Випробування — короткі випробування з конкретними завданнями;

Вільне будівництво — режим, де всі будівлі відкриті одразу.

У кампанії гравець поступово освоює 17 різних гір, які відрізняються умовами та конфігурацією. Деякі з них можуть бути небезпечнішими через природні події — наприклад, лавини, що здатні зруйнувати частину поселення.

Графіка, інтерфейс та оптимізація Laysara: Summit Kingdom

Однією з найсильніших сторін Laysara: Summit Kingdom є її візуальний стиль. Графіка тут дуже приємна для ока, вона поєднує стилізовані моделі із реалістичним освітленням, що створює атмосферу затишного гірського світу.

Тінь від сонця динамічно рухається, хмари сходять із гірських вершин, а коли ви проводите курсором миші над деревами, вони злегка розгойдуються. Погодні ефект, дощ і сніг, теж реалізовані дуже красиво і додають відчуття живого середовища. Око тішать й прекрасні плавні анімації моделей жителів, інфраструктур, тварин та середовища всіх трьох швидкостях ігрового процесу.

Інтерфейс тут мінімалістичний. Він не перевантажений елементами, усі меню виглядають узгоджено між собою, а іконки підсвічуються назвою при наведенні курсора. Шрифт добре читається, що важливо для ігор із великою кількістю статистичної інформації. Втім, є й кілька дрібних недоліків. У деяких місцях український текст трохи виходить за межі інтерфейсу, хоча трапляється це нечасто.

Гру тестував на ноутбуці з 14-ядерним процесором Intel Core i7-13700H та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070 з 8 ГБ відеопам’яті. Усі налаштування графіки були виставлені на максимум. Попри дуже гарну картинку, гра займає менше 4 ГБ на диску і демонструє чудову оптимізацію.

На максимальних налаштуваннях система видавала:





близько 165 FPS у катсценах;

приблизно 150 FPS під час ігроладу;

просадки нижче 120 FPS не були помічені.

Для інді-проєкту це дуже хороший результат. Стає очевидним, що грі присвятили достатньо часу й роботи, щоб вийти у повноцінний реліз.

Враження від Laysara: Summit Kingdom

Перші години у грі дарують приємні емоції. Унікальна концепція будівництва на гірських вершинах, гарна графіка і приємна атмосфера роблять процес розбудови поселення справді захопливим і водночас розслабляючим.

Особливо подобається логістичний аспект. Коли всі виробничі ланцюги починають працювати синхронно, а ресурси рухаються між будівлями без затримок, виникає дуже приємне відчуття порядку та ефективності.





Окремо варто згадати музичний супровід. Легка танцювальна музика з гімалайськими мотивами створює приємну атмосферу й добре підходить для спокійного темпу гри.

З часом стає помітно, що грі трохи бракує глибини. Після кількох десятків годин починає відчуватися обмежена кількість будівель і механік. У порівнянні з великими представниками жанру, такими як Cities: Skylines або Anno, тут набагато менше довгострокового контенту.

Ще один дрібний недолік стосується деяких анімацій персонажів, які незмінні та дратують. Наприклад, після встановлення будинку початкового горянина продовжує дивно висіти однією рукою, зачепившись за дах. Як тимчасовий жарт це виглядало б кумедно, але коли це відбувається постійно, починає дратувати.





Втім, навіть із цими недоліками гра залишає дуже приємне враження приблизно на перші 10 годин. Вона пропонує свіжий погляд на жанр і відчутно відрізняється від більшості містобудівних стратегій.

Ціни та видання

Після виходу з раннього доступу гра продається у Steam зі знижкою. Її ціна становить 257 грн замість 515 грн у стандартному виданні та 303 грн замість 607 за видання з саундтреком гри. З огляду на обсяг контенту та якість виконання, це досить справедлива вартість. Для поціновувачів містобудівних стратегій це хороший шанс познайомитися з нестандартним представником жанру.

На консолях гра коштує відчутно дорожче. У цифровому магазині PlayStation Store для українського регіону версія для PlayStation 5 продається за 799 грн, а для PlayStation 4 — 819 грн. Версія для Xbox Series X|S та Xbox One обійдеться у 880 грн.





З огляду на це ПК-версія виглядає найвигіднішим варіантом для українських гравців, особливо під час стартових знижок. Крім того, як би останнім часом не старалися реалізувати зручне керування на консолях, жанр усе-таки найкраще себе почуває саме на комп’ютерах з мишкою.