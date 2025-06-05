Огляд материнської плати MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI: еквілібристика характеристик не за «всі гроші світу»

Материнські плати для платформи AMD продовжують тішити прихильників платформи AM5. MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI є одним із представників нового покоління, побудованого на чипсеті X870E. Ця модель належить до серії MAG (MSI Arsenal Gaming), яка традиційно балансує між функціональністю, дизайном і ціною. У цьому редакційному огляді ми розглянемо, що пропонує ця плата, як вона поводиться в реальних умовах і чи варта вона уваги на тлі конкурентів.

MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI Від 14 864 грн. Плюси: підсистема живлення: 14+2+1 та Monolithic Power Systems MP87670; масивні алюмінієві радіатори для VRM, чипсета та накопичувачів M.2 ефективно відводять тепло; фронтальний Type-C PD до 27 Вт; широкий набір інтерфейсів; підтримка Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Купити в Elmir.ua Мінуси: спільні лінії між другим слотом M.2 із підтримкою PCIe 5.0 і портами USB 4 змушують обирати між максимальною швидкістю накопичувача та функціональністю портів; відсутність вбудованого RGB. Купити в Elmir.ua 8.5 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Формат ATX Сокет AMD AM5 Чипсет AMD X870E Фаз живлення 17 (14+2+1) Оперативна пам’ять 4 x DDR5 Макс. об’єм ОЗП 256 GB Макс. частота ОЗП 8400 MHz Відео виходи 1 x HDMI 2.1 LAN контролер 1 x Realtek RTL8126-CG Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 802.11be (2.4, 5, 6 GHz) Bluetooth 5.4 Роз’ємів PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x16 (x1) 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) Роз’ємів М2 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2280-22110; PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2260-2280; PCIe 5.0 x4 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2260-2280; PCIe 4.0 x2) 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2260-2280; PCIe 4.0 x4) Роз’ємів SATA 4 x SATA 6 Gbps USB (Зовнішні порти, rear) 2 х USB 4 (Type-C) 1 х USB 3.2 Gen 2 (Type-С) 2 х USB 3.2 Gen 2 (Type-A) 3 х USB 3.2 Gen 1 (Type-A) 4 х USB 2.0 Type-A USB (Внутрішні порти, onboard) 1 х USB 3.2 Gen 2×2 (підтримує USB Type-C) 2 х USB 3.2 Gen 1 (підтримує 4 х USB 3.2 Gen 1) 2 x USB 2.0 (підтримує 4 x USB 2.0) Звук 7.1 Realtek ALC4080 Підсвічування 3 x ARGB LED 1 x RGB LED Живлення процесора 8 + 8 pin Живлення кулерів 7 x 4 pin Розміри 305 × 244 мм Додатково Діагностичний LED індикатор USB-накопичувач з драйверами Кріплення EZ M.2 II Ключ для демонтажу EZ M.2 II Клавіші Flash BIOS, Clear CMOS Подовжувач передньої панелі Кабель MSI EZ Conn

Тестовий стенд

Конфігурація системи:

Комплектація, паковання та зовнішній вигляд MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Комплект постачання включає все необхідне для базового використання:

Два кабелі SATA 6 Гбіт/с;

Антена для бездротового модуля;

Набір кріплень для накопичувачів M.2;

Кабель EZConn для підключення вентиляторів чи підсвітки;

Подовжувач для кнопок корпусу;

Фірмову флешку з програмним забезпеченням;

Ключ для фіксаторів M.2;

Інформаційні буклети із наклейками.

Кількість кабелів SATA могла б бути більшою, але це відповідає сучасним тенденціям, коли накопичувачі M.2 стають основним вибором.

Зовні MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI виглядає стримано, але стильно й дуже нагадує молодшу модель на B850, яка вже була у нас на редакційному огляді.

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Чорна матова друкована плата з вісьмома шарами металізування та 2 унціями міді на шар забезпечує жорсткість і міцність. Дизайн радіаторів і акценти у вигляді жовто-зелених написів вписуються в естетику серії Tomahawk.

Підсвітки немає, що може засмутити любителів RGB, але для тих, хто цінує мінімалізм, це радше плюс. Алюмінієві радіатори для VRM, чипсета та накопичувачів M.2 виглядають масивно й покриті чорною матовою фарбою. Зворотна сторона плати майже порожня, за винятком маркерів для втулок корпусу та керамічних конденсаторів.

Інтерфейси, роз’єми, начиння

MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI може похвалитися хорошим набором інтерфейсів, що робить її однією з найбільш універсальних плат у своєму класі. На задній панелі розташований цілий арсенал портів, які задовольнять потреби як ентузіастів, так і звичайних користувачів.

Тут є два порти USB 4 із підтримкою DisplayPort і швидкістю до 40 Гбіт/с, що дозволяє підключати сучасні периферійні пристрої та навіть зовнішні монітори. Доповнюють їх чотири порти USB 2.0 для базових аксесуарів, два порти USB 3.2 Gen2 та один USB 3.2 Gen2 Type-C для швидкісного обміну даними, а також три порти USB 3.2 Gen1 для універсального використання.

Така різноманітність забезпечує гнучкість у підключенні, хоча розташування портів може вимагати певного планування кабельного менеджменту, щоб уникнути плутанини.

Мережеві можливості MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI представлені портом RJ-45 із підтримкою швидкості до 5 Гбіт/с на базі контролера Realtek RTL8126, що добре підходить для користувачів зі швидкісним інтернет-з’єднанням. Бездротовий модуль MediaTek MT7925 підтримує Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, забезпечуючи найсучасніші стандарти бездротового зв’язку. Для аудіо є два роз’єми minijack і оптичний вихід, що разом із кодеком Realtek ALC4080 забезпечують якісний звук для вбудованого рішення.

Відеовиходи HDMI та DisplayPort дозволяють використовувати вбудовану графіку процесорів Ryzen, якщо немає дискретної відеокарти. Завершують набір дві кнопки — для оновлення BIOS (Flash BIOS) і скидання налаштувань (ClrCMOS), а також два роз’єми для антен Wi-Fi.

На MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI розташовано чотири слоти M.2, кожен із яких оснащений радіатором для охолодження накопичувачів. Два слоти підтримують PCIe 5.0 (залежно від встановленого процесора), а решта працюють у режимі PCIe 4.0. Важливо враховувати, що для повного використання другого слота PCIe 5.0 необхідно вимкнути порти USB 4 через спільні лінії PCIe — це компроміс, з яким стикаються багато плат на чипсеті X870E.

Чотири порти SATA 6 Гбіт/с розташовані праворуч і мають кутове виконання, що полегшує підключення в тісних корпусах. Для вентиляторів передбачено вісім 4-pin роз’ємів, розподілених по периметру плати, що дозволяє організувати ефективне охолодження навіть у складних конфігураціях.

Слоти розширення MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI включають основний PCIe x16 Gen5, посилений металевою рамкою для додаткової міцності, зі зручним механізмом EZ Release для легкого вилучення відеокарти. Два додаткові слоти PCIe x16 обмежені до Gen4 x4 і Gen4 x1, який підходить для підключення додаткових карт розширення, таких як звукові чи мережеві адаптери. Єдине не зрозуміло, для чого тут знадобилось повноформатне виконання такого повільного інтерфейсу.

Для підсвітки є чотири роз’єми (три адресові та один 12 В), хоча сама плата не має вбудованого RGB, що може бути як перевагою для мінімалістів, так і недоліком для тих, хто любить візуальні ефекти.

Підсистема живлення MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI є одним із сильних аспектів цієї плати. Схема 14+2+1 із транзисторними збірками Monolithic Power Systems MP87670 здатна витримувати навантаження до 80 А на канал. Це додає впевненості у стабільності навіть при розгоні сучасних процесорів Ryzen.

Два масивні радіатори для VRM ефективно відводять тепло, хоча відсутність теплових трубок між ними може обмежувати ефективність при екстремальних навантаженнях. Додатковий 8-pin роз’єм живлення для PCIe слота в нижній частині плати забезпечує стабільність при використанні енергомістких відеокарт.

Програмне забезпечення MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Програмне забезпечення для MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI включає як UEFI BIOS, так і утиліти для роботи в операційній системі, що разом забезпечують певну гнучкість у налаштуванні та управлінні системою. UEFI BIOS, відомий як CLICK BIOS X, отримав оновлений візуальний стиль, хоча основна функціональність залишилася знайомою для користувачів попередніх поколінь плат MSI.

Інтерфейс поділений на два основні режими: EZ Mode для швидкого доступу до базових налаштувань і Advanced Mode для детального керування параметрами. У режимі EZ Mode можна легко налаштувати порядок завантаження, активувати профілі пам’яті AMD EXPO для автоматичного розгону DDR5, увімкнути Precision Boost Overdrive для підвищення продуктивності процесора або навіть налаштувати розгін NPU (нейронного процесора) у відповідних моделях Ryzen. Усе це робиться буквально кількома кліками, що ідеально підходить для новачків або тих, хто не хоче заглиблюватися в тонкощі.

У розширеному режимі Advanced Mode відкривається доступ до детальних налаштувань напруги, частот, таймінгів пам’яті та кривих охолодження. Тут можна знайти інструменти для моніторингу температури, напруги та швидкості вентиляторів, а також налаштувати їх поведінку залежно від навантаження.

Функція відстеження змін показує список усіх внесених коректив перед збереженням і виходом із BIOS. Це допомагає уникнути помилок, особливо коли налаштування триває довго або вносяться численні зміни. Також варто відзначити стабільність роботи BIOS: навіть при експериментах із розгоном плата рідко потребувала скидання налаштувань через кнопку ClrCMOS.

В MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI оновлення BIOS можливе кількома способами. Утиліта M-Flash дозволяє зробити це з флешки безпосередньо в інтерфейсі BIOS, що є простим і зручним рішенням. Процес займає кілька хвилин: достатньо завантажити останню версію прошивки з офіційного сайту MSI, розпакувати її на флешку, під’єднати до плати та вибрати відповідний пункт у BIOS.

Альтернативний метод — використання кнопки Flash BIOS на задній панелі. Цей спосіб не вимагає встановлення процесора чи пам’яті, що особливо зручно при першому запуску або у випадку проблем із сумісністю. Достатньо лише під’єднати блок живлення та флешку з прошивкою, після чого плата самостійно виконає оновлення. MSI надає детальні інструкції для цього процесу, що робить його доступним навіть для менш досвідчених користувачів.

Для роботи в Windows доступна утиліта MSI Center, яка об’єднує кілька функцій: оновлення драйверів, моніторинг системи, керування підсвіткою (якщо підключені RGB-пристрої) та налаштування продуктивності.

Інтерфейс програми наче й візуально приємний, але іноді здається перевантаженим додатковими функціями, які не завжди потрібні. Наприклад, модуль для оптимізації ігор чи інтеграція з хмарними сервісами можуть бути корисними лише для вузького кола користувачів.

Проте функції моніторингу температури, напруги та швидкості вентиляторів працюють коректно, дозволяючи стежити за станом системи в реальному часі. Також MSI Center пропонує автоматичне встановлення драйверів, що спрощує початкове налаштування після інсталяції операційної системи.

Програмне забезпечення в MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI відпрацювало коректно під час тестів, хоча для досвідчених користувачів, які віддають перевагу ручному налаштуванню через BIOS, MSI Center може здатися зайвим.

Продуктивність, енергоспоживання та нагрівання

У тестах MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI показала стабільні результати. У синтетичних бенчмарках, таких як Cinebench R23, AIDA64 і 3DMark, продуктивність системи з Ryzen 7 9700X була на рівні аналогічних конфігурацій на платах X670E чи X870.

Швидкість накопичувачів M.2 у слотах із підтримкою PCIe 5.0 явно прийдеться до вподоби поціновувачам швидких завантажень, хоча для повного завантаження Windows 11 знадобилося приблизно 31 секунда, а POS — 16 секунд.

На жаль, для використання другого слота Gen5 доводиться вимикати порти USB 4 через спільні лінії PCIe.

Роз’єми M.2 забезпечили наступні результати:

PCIe 5.0 x4 — 14 655 МБ/с на читання і 13 250 МБ/с на запис ( Samsung-9100-PRO-2TB);

PCIe 4.0 x2 (через чипсет) 6 986 МБ/с на читання і 6 758 МБ/с на запис (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB);

PCIe 4.0 x2 (через чипсет) — 3548 МБ/с на читання і 2802 МБ/с на запис (Samsung 980).

Енергоспоживання процесора в штатному режимі становить близько 90 Вт, хоча плата може самостійно підвищувати цей показник для забезпечення стабільності. Під час стрес-тестів при увімкненому налаштуванні в UEFI (TDP to 105 Вт) споживання досягало 138-141 Вт, але система охолодження впоралася без проблем.

Температура VRM у MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI доходила до 52°C, а найгарячішим місцем став радіатор чипсета, де фіксувалося 60°C при тривалому навантаженні.

Досвід використання MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Збірка системи з MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI не викликала складнощів. Простір навколо сокета AM5 достатній для встановлення великих кулерів, а подвійні засувки на слотах пам’яті полегшують монтаж. Механізми EZ Release для основного слота PCIe та деяких слотів M.2 спрощують роботу з компонентами, хоча розташування двох слотів M.2 під відеокартою може створювати незручності при використанні товстих накопичувачів із власними радіаторами.

Перший запуск, налаштування та оновлення BIOS пройшли без проблем, а Windows 11 встановилася без збоїв. Стабільність системи під час тестів і повсякденного використання, включаючи ігри та роботу з ресурсомісткими програмами, не викликала нарікань. Єдиний нюанс — необхідність уважно читати документацію щодо розподілу ліній PCIe між слотами M.2 і портами USB 4, щоб уникнути сюрпризів із продуктивністю. Звукова підсистема на базі Realtek ALC4080 забезпечувала доволі чистий звук навіть на максимальній гучності, що приємно для вбудованого рішення.

Ціна та конкуренти

Ціна MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI становить 15 699 гривень, але це на 800 гривень дорожче, ніж модель MAG X870 TOMAHAWK WIFI, яка відрізняється лише швидкістю одного слота M.2 (Gen4x2 замість Gen4x4).

У цьому ціновому сегменті плата конкурує здебільшого з молодшими X870 рішеннями від ASUS, Gigabyte та ASRock, які пропонують схожі можливості по елементній базі, але відрізняються кількістю ліній PCI Express та конфігурацією портів USB.

Рішення на X870E, такі як Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Gigabyte X870E AORUS PRO ICE та ASRock X870E Nova WiFi коштують дорожче, але пропонують потужнішу силову базу та систему охолодження.

Якщо порівнювати з попереднім поколінням (X670E), то перехід на X870E не виглядає революційним. Підтримка нових процесорів і пам’яті доступна і на старих платах після оновлення BIOS, а приріст функціональності, як-от USB 4, часто залежить від зовнішніх контролерів.

Тож для власників X670E оновлення може бути невиправданим, а от для тих, хто збирає нову систему, MAG X870E TOMAHAWK WIFI виглядає привабливим варіантом завдяки балансу ціни та можливостей.

8.5 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 8.5 Перевантажений й дещо повільний інтерфейс, але працює без нарікань. Функціональний UEFI. Продуктивність 9 Живлення достатнє навіть для розгону. Функції 9 Швидкі інтерфейси, фронтальний PD 27 Вт, гнучкий розгін, зручні механізми встановлення/знімання накопичувачів та відеокарти. Ціна 8 Для свого функціоналу непогана ціна. Нагрів 8 Радіатор чипсета гріється до 60 градусів за Цельсієм.