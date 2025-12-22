Огляд материнської плати Sapphire B850A Nitro+ WiFi7: несподівано "народний" дебют

Здавалося, що ринок материнських плат вже давно поділений між основними гравцями, а на інтригу, чи тим більше — на зміни правил гри, не варто розраховувати. І тут несподівано з’являється новий претендент на місце у вашому ПК. Сьогодні на редакційному огляді ми перевіримо Sapphire B850A Nitro+ WiFi7, яка пропонує немало цікавих рішень для найпопулярнішого AMD сокета сучасності.

Sapphire B850A Nitro+ WiFi7 Від 9 699 грн. Плюси: солідний дизайн; Wi-Fi 7; M.2 PCIe 5.0 x4; підтримка DDR5-8000; кнопка Flash BIOS; ефективне охолодження. Мінуси: бюджетний аудіокодек Realtek ALC897; відсутність кнопки Clear CMOS; обмежені можливості розгону в BIOS. 8.9 /10 Оцінка

Технічні характеристики

Формат ATX Сокет AM5 Чипсет AMD B850 Фаз живлення 15 (12+2+1) VCore + SOC + MISC Оперативна пам’ять 4 x DDR5 DIMM Макс. об’єм ОЗП 256 GB Макс. частота ОЗП 8000 MT/s Відео виходи 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 LAN контролер 1 x Realtek RTL8125BG 2.5 Gbps Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) MediaTek MT7925, Bluetooth 5.4 Роз’ємів PCI-E x16 1 x PCIe 5.0 x16 (CPU) 1 x PCIe 4.0 x4 (shared) 1 x PCIe 4.0 x2 Роз’ємів М2 1 x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU Ryzen 7000/9000) 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 (CPU) 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 (B850) Роз’ємів SATA 4 x SATA 6 Gbps USB (Зовнішні порти) 2 x USB 3.2 Gen2 (CPU) 2 x USB 3.2 Gen2 (B850) 4 x USB 2.0 USB (Внутрішні порти) 1x USB 3.2 Gen1 (1 x Type C) 1x USB 3.2 Gen1 (2 x Type A) 1x USB 2.0 (2 x Type A) Звук Realtek ALC897 Codec (8-канальний) Підсвічування 1 x RGB LED 3 x ARGB LED Живлення процесора 2 x 8-pin EPS12V Живлення кулерів 4 x 4 pin Розміри 305 × 244 мм Різне Кнопка Clear Cmos, LED індикація завантаження

Тестовий стенд

Тестування Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 проводилося в парі з процесорами AMD Ryzen 5 7500X3D, AMD Ryzen 7 9800X3D та відеокартою MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC. Така конфігурація дозволяє оцінити потенціал материнської плати в непростих умовах експлуатації.

Конфігурація системи:

Комплектація та зовнішній вигляд

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 прибула на редакційний огляд у коробці прикрашеній стриманими сіро-сріблястими тонами, під пару самому продукту. Комплектація стандартна, але містить все необхідне для початку роботи. Нарешті хоч хтось з виробників не пожалів покласти в комплект два кабелі SATA, адже останнім часом я зазвичай зустрічаю лише один.

Вміст комплекту:

Інструкція зі швидкого встановлення;

Інформаційний буклет про материнську плату;

Два кабелі SATA;

Антена для бездротового модуля Wi-Fi 7 .

Сама материнка виглядає акуратно та стильно. Чорна друкована плата у форматі ATX поєднується з радіаторами у сріблясто-сірих тонах, що створює стриманий, але привабливий контраст.

Дизайн витриманий без зайвої надмірності. Продукт виглядає дорожче, ніж є насправді.

Sapphire використовує два роздільні радіатори для охолодження VRM. Лівий радіатор має збільшену площу та перекриває область інтерфейсної панелі. Алюмінієвий радіатор чипсета досить великий. Він перетинається з радіаторами M.2 і важить 93 грами.

RGB-підсвітки на самій платі не передбачено, що для багатьох користувачів стане перевагою за відсутність зайвої переплати. Водночас плата підтримує один 4-контактний RGB-роз’єм та три 3-контактних ARGB-роз’єми для підключення зовнішніх LED-стрічок та пристроїв.

Для базової діагностики на платі передбачено чотири світлодіодних індикатори стану, хоча розташовані вони дещо незвично у правому нижньому куті PCB. З їх допомогою можна швидко визначити можливі несправності з процесором, пам’яттю, відеокартою при завантаженні системи.

Інтерфейси, роз’єми, начиння

Материнська плата Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 побудована на чипсеті AMD B850, що робить її привабливим варіантом для заощадливих, але водночас вимогливих користувачів процесорів Ryzen 7000, 8000 та 9000 серій. Виробник відмовився від контролера USB4.

Дванадцять фаз VCore та дві фази SoC отримали силові збірки AOZ5510QI виробництва Alpha & Omega, кожна з яких витримує до 55 А.

Підсистема живлення не претендує на рекорди потужності, проте забезпечує стабільну роботу без суттєвих обмежень. Плата сумісна з усіма процесорами AM5, включаючи флагманські моделі з TDP 170 Вт на кшталт Ryzen 9 9950X3D. Схема VRM налічує 12+2+1 фаз, що дозволяє розраховувати на 660 А для VCore.

Керування фазами покладено на ШІМ-контролер RichTek RT3678BE, який підтримує максимум 10 фаз. Через це 12 фаз VCore об’єднані попарно, тож контролер працює в паралельній схемі та керує 8 (6+2) фазами.

RichTek RT3678BE зустрічався і в материнських платах з 16 та 18 фазами (наприклад Colorful CVN B650 Gaming), тому тут він працює з запасом. Живлення CPU надходить через два 8-контактних роз’єми EPS12V.

Плата оснащена чотирма слотами DIMM для оперативної пам’яті DDR5 загальним обсягом до 256 ГБ. Заявлена підтримка частот сягає 8000 MT/s. Технологія AMD EXPO спрощує налаштування оптимальних параметрів буквально зводячи їх до пари кліків (враховуючи збереження через F10).

На платі розміщено три слоти PCIe x16 з чималим інтервалом між ними, що відкриває можливості для різноманітних конфігурацій плат розширення. Процесори Ryzen 7000/9000 дозволяють використовувати верхній слот у режимі PCIe 5.0 x16 для відеокарт.

Моделі Ryzen 8700/8600/8400 обмежені швидкістю PCIe 4.0 x8, а Ryzen 8500/8300 працюють лише з PCIe 4.0 x4.

Слід врахувати, що головний слот розташований у верхній частині плати, що може спричинити конфлікти з габаритними баштовими кулерами. Власники систем рідинного охолодження такої проблеми не матимуть. Також варто звернути увагу на висоту верхнього радіатора M.2: він здатний перешкоджати встановленню деяких масивних відеокарт.

Плата позбавлена кнопки PCIe Release чи подібних механізмів швидкого від’єднання відеокарти, які дедалі частіше з’являються у конкурентів. При використанні рідинного охолодження це не критично, натомість із баштовим кулером демонтаж габаритних відеокарт може перетворитися на справжній квест.

На платі розміщено три слоти M.2 для накопичувачів. Верхній слот M.2_1 працює через процесорні лінії та забезпечує швидкість PCIe 5.0 x4 при використанні Ryzen 7000/9000, тоді як з процесорами Ryzen 8000 обмежується PCIe 4.0 x4.

Середній слот M.2_2 також підключений до процесора і підтримує PCIe 5.0 x4 для Ryzen 7000/9000, але з Ryzen 8000 працює лише в режимі PCIe 4.0 x2. Нижній слот M.2_3 отримує лінії від чипсета B850 та функціонує на швидкості PCIe 4.0 x4 незалежно від встановленого процесора.

Як показали тести, слот M.2_2 при Ryzen 7000/9000 також здатний працювати в режимі PCIe 5.0 x4, хоча в документації Sapphire вказана лише підтримка PCIe 4.0. Для традиційних накопичувачів реалізовано чотири порти SATA 6 Гбіт/с з підтримкою RAID 0, 1, 10.

Панель вводу-виводу містить чотири порти USB 2.0, два порти USB 3.2 Gen2 від процесора та ще два порти USB 3.2 Gen2 від чипсета B850. Для виведення зображення передбачено один роз’єм HDMI версії 1.4 (4К, 75 Гц Max) та один DisplayPort 1.2 (4К, 75 Гц Max).

Мережеве підключення забезпечує контролер Realtek RTL8125BG зі швидкістю 2.5 Гбіт/с, а бездротовий зв’язок реалізовано через модуль Wi-Fi 7 на базі MediaTek MT7925.

Швидкісний Wi-Fi 7 чудово підходить для VR/AR-гарнітур та швидкої передачі відео з високою роздільною здатністю, а Bluetooth 5.4 забезпечує стабільне з’єднання з периферією.

Восьмиканальна аудіосистема представлена шістьма роз’ємами 3.5 мм, які працюють через кодек Realtek ALC897. Це бюджетна модель з посереднім співвідношенням характеристик. Звичайним користувачам вбудованого звуку вистачить для геймінгу й інших мультимедійних сценаріїв. Звісно, хотілося б бачити Realtek ALC1200, але — як є.

На панелі розташована кнопка Flash BIOS для оновлення мікропрограми без встановленого процесора, однак не вистачає кнопки Clear CMOS. Тому в такому випадку старим-добрим способом замикаємо необхідні контакти на материнській платі. Добре, що вони знаходяться в легкій доступності під нижньою лівою частиною радіатора чипсета.

Програмне забезпечення Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Так склалося, що зазвичай виробники не поспішають робити оновлення інтерфейсу своїх фірмових BIOS. Це далеко не той закуток вашої системи, куди потрібно постійно навідуватись. Тому приємно в Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 спробувати щось новеньке в плані дизайну та взаємодії.

Інтерфейс виконаний у синьо-зелених відтінках, які градієнтно переходять один в одного. За структурою він чимось нагадав мені графічну оболонку GNOME. Основні розділи знаходяться в лівій бічній панелі. Серед них:

Dashboard;

Favorite;

Advanced;

Overclock;

Status;

Boot;

Tools.

За замовченням відкрита вкладка Dashboard, де у спрощеному режимі є все, що знадобиться більшості користувачів. В центрі реалізовано 4 секції, в яких можемо увімкнути Precision Boost Overdrive (технологія автоматичного розгону процесора), EXPO-профілі оперативної пам’яті, режим ECO чи покращити взаємодію між CPU та GPU за допомогою ReSize Bar.

Поруч нас чекають заготовлені режими швидкодії (Silence, Default, Performance), налаштування графіків системи охолодження та загальна інформація про систему. У розділі Advanced знаходяться пункти меню: Common, Devices, Storage, Power, TPM та Security.

Що стосується розгону, то налаштування не можуть похвалитися універсальністю. Так, наприклад немає можливості регулювати деякі напруги, налаштовувати BCLK та LLC (Load-Line Calibration). Є дуже детальний мануал з описом налаштувань BIOS, за що Sapphire варто додати зайвий плюсик.

З усім тим доступними засобами можна трішки “розігнати” свій CPU. Хоча в сучасних реаліях виробник і так витискає з кристалів майже усе можливе, ще й пропонує PBO. Чи варті ті декілька сотень мегагерц зайвого клопоту й тепловиділення — вирішувати вам.

На сайті виробника доступна окрема утиліта TRIXX-M. В ній ми можемо моніторити стан обладнання та системи охолодження, плюс налаштовувати RGB-режими.

При першому знайомстві я розраховував знайти функціонал для налаштування кривої вентиляторів, чи режимів продуктивності. На жаль, поки що цих функцій в TRIXX-M не передбачено.

Продуктивність, енергоспоживання та нагрівання

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 пройшла перевірку цілим комплексом синтетичних бенчмарків для розуміння стабільності при високому навантаженні. Модулі DDR5 працювали у двоканальному режимі із профілем EXPO на частоті 6000 МГц. Таймінги при цьому складали CL28-36-36-96.

Для порівняння в таблицю додав результати топової материнської плати ASRock X870E Taichi. В обох встановлено режим PBO.

Бенчмарк Ryzen 5 7500X3D: ASRock X870E Taichi Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 CPU-Z Single — 622 Multi — 5 002 Single — 630 Multi — 5 045 Octane 2.0 Plus Single — 97 016 Multi — 653 849 Single — 97 063 Multi — 616 824 WebXPRT 4 340 345 Speedometer 35.3 36.2 GeekBench 6 Single — 2 493 Multi — 11 503 Single — 2 559 Multi — 12 235 RTX 5090 — 390 064 AIDA64, Memory test (XMP) Read — 58 381 Write — 80 481 Copy — 59 223 Latency — 80 Read — 58 372 Write — 80 175 Copy — 59 127 Latency — 81.6 7-zip memory test (GIPS) Compr — 87.8 Decomp — 89.4 Total — 88.6 Compr — 88 Decomp — 91.5 Total — 89.8 Cinebench R23 1 596 12 255 1 588 12 495 D5 Render RTX 5090 х 132 3D Mark х Steel Nomad — 14 900 Time Spy — 14 603

Процесору Ryzen 5 7500X3D не властиве високе TDP, однак він пропонує чудові можливості для геймінгу завдяки своєму об’ємному кешу третього рівня. Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 без проблем впорається з будь-яким AM5 процесором та найпотужнішими відеокартами. Температури в зоні VRM та на чипсеті були дуже помірними.

Місце замірів: Ryzen 5 7500X3D, °C Ryzen 7 9800X3D, °C Великий радіатор 37 42 Малий радіатор 29 36 Радіатор чипсета 32 37

Швидкість накопичувачів:

PCIe 5.0 x4 — 13 129 МБ/с читання, 13 138 МБ/с запис (Samsung-9100-PRO-2TB)

PCIe 4.0 x4 — 6 975 МБ/с читання, 3 854 МБ/с запис (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB).

Причина низької швидкості запису Kingston FURY полягає у відсутності вільного місця на накопичувачі. Зовнішній SSD під’єднувався через USB 3.2 Gen 2 і передавав дані зі швидкістю близько 600 МБ/с, обмежуючись власними характеристиками, а не пропускною здатністю порту.

Що стосується пам’яті, то G.Skill DDR5 32GB Trident Z5 Neo RGB працювала без сюрпризів з типовими для цього режиму EXPO показниками швидкості.

В найважчих режимах енергоспоживання ПК доходило майже до 800 Вт. На робочому столі у режимі спокою система споживала з розетки близько 100 Вт. Процесор в піку міг поглинати до 75 Вт, а NVIDIA RTX 5090 — солідних 600 Вт.

З усім тим система працювала стабільно, як швейцарський годинник, дозволяючи виконувати як вимогливі робочі завдання на кшталт рендерингу чи використання “важких” АІ моделей, так і зазіхати на без перебільшення топовий геймінг.

NVIDIA RTX 5090 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF, RT/PT — ON) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON, RT/PT — ON) S.T.A.L.K.E.R. 2 100 199 Indiana Jones and the Great Circle 140 388 Avowed (High) 78 322 The Elder Scrolls IV: Oblivion 71 160 Clair Obscur: Expedition 33 82 300 Doom: The Dark Ages 90 311 Remnant 2 101 211 Forza Horizon 5 222 300 Silent Hill f 91 145 Cyberpunk 2077 62 285 Counter-Strike 2 537 540

Маючи під капотом стільки “коней”, чому б не прогнати MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC через найважчі випробування? В тому числі розвіємо міф про те, що у “справжній 4К” неможливо грати без допомоги DLSS та MFG.

Як бачимо, одна з найпотужніших споживацьких відеокарт сучасності з легкістю розриває стереотипні диванно- експертні балачки. FPS доволі бадьорий в класичній растеризації з високими налаштуваннями навіть при увімкнених технологіях трасування променів чи трасування шляху (за наявності).

Досвід використання

Дебют Sapphire у виробництві материнських плат — без перебільшення важливий прецедент, хоча їх відеокарти випускаються на одне десятиліття.

Ще на етапі розпакування мені дуже сподобався дизайн та виконання Sapphire Nitro+ B850A WiFi7. Плата виглядала на рівні значно дорожчих рішень на топових чипсетах.

Вже при детальному вивченні один за одним з’являлися перші ознаки економії. В цьому немає нічого дивного, адже будь-який продукт не може бути без компромісів, окрім рішень за дуже високою ціною.

При збірці я наштовхнувся на геометричну проблему. Радіатор основного M.2 накопичувача не давав відеокарті щільно зайняти місце у своєму слоті. Тому при збірці завжди потрібна максимальна увага, щоб потім довго та нудно не шукати несправність.

Виробник не забув про LED індикацію, тому при якихось проблемах можна зрозуміти, в чому причина без спеціального обладнання, чи походів до сервісних центрів.

Радіатори системи охолодження в Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 важкі та масивні, тому навіть без попередніх тестів було зрозуміло, що температурний режим не підведе. Для поціновувачів розгону, звісно, не вистачатиме клавіші Clear CMOS, тому прийдеться зайвий раз замикати контакти вручну.

Збирання системи на Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 виявилося нескладним квестом. Роз’єми материнської плати та її формат відкривають великий простір не тільки для компонентів, але й для творчості ПК-ентузіастів.

Зазвичай в нових продуктах виробники не можуть похвалитися гнучкістю та досконалістю софтової частини. І Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 не стала виключенням. На етапі початкового налаштування вам прийдеться по окремості встановити більшість драйверів. Деякі навіть прийдеться затягувати вручну через диспетчера пристроїв. Не вистачає централізованого середовища, яким, наприклад, можуть похвалитися MSI.

Також хотів згадати механізм встановлення M.2 SSD, якому присуджую 2 місце по зручності серед виробників.

Ціна та конкуренти

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 можна придбати за ціною від 9699 гривень. Конкурентів у форматі ATX та з чипсетом B850 вистачає на будь-який смак та гаманець.

За схожу ціну продається MSI B850 GAMING PLUS WIFI. Вона пропонує схожий набір інтерфейсів та аналогічний аудіокодек. З переваг — швидший (завдяки Realtek 8126VB) Ethernet, S/PDIF OUT та кнопка Clear Cmos на інтерфейсній панелі. Однак в неї не таке якісне охолодження та загальне виконання.

Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi7 пропонує різноманітніший набір функцій із кращим аудіокодеком та більшою кількістю фаз, але за вищою ціною.

MSI B850 Tomahawk WiFi вже була гостем на нашому редакційному огляді, залишивши після себе приємні враження завдяки більш розвиненим можливостям розгону, Realtek ALC4080 та потужнішій системі живлення. Однак вона коштує помітно дорожче.

ASRock B850 Pro-A WiFi намагається запропонувати якомога більше USB портів, хоча й в основному не швидкісних. В ній більша кількість фаз, але виконання та охолодження не зрівняється з Sapphire Nitro+ B850A WiFi7.

8.9 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 8 Функціональний BIOS, хоча й дещо обмежений у функціях розгону. Не вистачає централізованого ПЗ для налаштувань у Windows. TRIXX-M дозволяє налаштувати RGB та здійснити моніторинг системи. Продуктивність 9 Стабільне живлення та хороше охолодження. Функції 8.5 Можливість перепрошити CMOS з флешки без входу в BIOS, зручний механізм встановлення M.2 SSD. Ціна 9 Вдала ціна за суму споживчих характеристик. Нагрів 10 Хороша система охолодження забезпечує низькі температури.

Висновок: Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 вдало дебютувала з цікавим набором характеристик для AM5 платформи. Материнська плата не страждає зайвими надмірностями, за які потрібно переплачувати та пропонує хорошу систему охолодження, солідний дизайн, плюс якісне виконання. Системи живлення вистачить для будь-яких AM5 процесорів сучасності, а стабільність роботи навіть з енергозатратними компонентами беззаперечно додає аргументів. Сучасні безпровідні інтерфейси на чолі з Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 дозволяють на довгий час забути про будь-які обмеження в передачі даних та під'єднанні пристроїв.

Дякуємо магазину COMPX.ua за надану для огляду Sapphire Nitro+ B850A WiFi7!