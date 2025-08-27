Огляд навушників Sony WH-1000XM6: якісне мінорне оновлення

На огляді нові навушники від Sony: вже шосте покоління бездротових повнорозмірних флагманів, яке зберегло сильні сторони попередників і отримало кілька відчутних апгрейдів. Серед них комфортна посадка, мінімалістичний дизайн, набір інтелектуальних функцій та фірмовий обʼємний звук. Детально розглянемо Sony WH-1000XM6 та розповімо про досвід використання в повсякденних умовах.

Пакування та комплектація

Навушники постачаються в мінімалістичному екопакуванні, із картонною стрічкою з кольоровою поліграфією, на якій надруковано всю інформацію про модель. Всередині знаходиться захисний кейс, який і слугує основним контейнером. Комплект постачання складається з таких елементів:

навушники Sony WH-1000XM6;

твердий захисний кейс із додатковими відділеннями;

дріт 3,5-3,5 мм для дротового зʼєднання;

зарядний дріт USB-C.

Комплект мінімальний, але головне що кейс міцний, якісний та зручний у використанні.

Короткий зарядний кабель це вже звичне явище, а от те що він в 2025 на USB-A це вже дивно, хоча й не критично.

Дизайн та ергономіка Sony WH-1000XM6

Візуально навушники дуже схожі на попередню генерацію, з деякими незначними змінами, тому якщо вам подобався спрощений та більш невагомий дизайн Sony WH-1000XM5 – сподобається і новинка. Особисто я фанат позаминулого, візуально більш масивного, покоління Sony WH-1000XM4 – від них віяло олдскульним дизайном аудіотехніки Sony, хоча ергономічно вони програють новій версії.

Навушники виглядають доволі стримано: одноколірні корпуси (на огляд потрапила синя версія), пласкі чаші, матові амбушури та оголівʼя вкрите веганською шкірою. Оголівʼя стало трохи ширшим, порівняно із попереднім поколінням, а чаші трохи більшими. Чаші вкриті приємним матовим пластиком, який дуже добре збирає на собі пил та подряпини, тому рекомендовано завжди користуватись захисним кейсом під час транспортування.

Амбушури наповнені мʼяким та пружним матеріалом. Пасивна шумоізоляція не найкраща, але на достатньому для комфортного використання рівні.

Ергономічно це максимально зручні повнорозмірні навушники, одягнувши які відразу відчуваєш різницю між флагманом та бюжетними моделями, навіть в межах одного бренду. Посадка впевнена – Sony WH-1000XM6 надійно тримаються на голові та, при бажанні, в них навіть можна було б займатись спортом; Sony дуже добре попрацювали над корпусом та розподілом ваги.

Підключення та управління

Процес підключення простий та інтуїтивний: здійснюється через затискання кнопки ввімкнення.

Управління відбувається за допомогою сенсорних панелей на чашах навушників та декілька кнопок на бокових сторонах. Сенсорне управління чуйне та без міскліків, хоча, на відміну від підключення, не надто інтуїтивне та доведеться розібратись з інструкцією, або ж навіть переназначити його під себе.

Серед цікавих флагманських функцій варто відмітити якісну роботу зупинки програвання після зняття-одягання навушників, режим проникності при прикладанні долоні до правої чаші та режим діалогу, що відстежує людське мовлення – все працює швидко та чітко.

Застосунок

Застосунки – не найсильніша сторона японців, коли справа стосується дизайну та лаконічності інтерфейсу. Це чітко прослідковується в фірмовому застосунку Sony: починаючи з того що він називається Sound Connect та не має в собі нічого що відсилає до бренду, хоча б на іконці.

Загалом застосунок стабільний та працює добре, але після еталонного ПЗ Technics, які до речі теж японці, але вони змогли, важко не прискіпуватись: багато зайвої інформації та надмірна навантаженість застосунку. Але все працює без багів і дуже швидко, тому в цілому застосунок непоганий.

Шумозаглушення та мікрофони

Регульоване шумозаглушення добре працює практично в будь-яких умовах. Мікрофони хорошої якості, як для використання в якості гарнітури, так і в режимі проникності. Sony використали систему із 6 мікрофонів для роботи навушників, що позитивно впливає на якість розмов та роботи системи загалом.

Автономність Sony WH-1000XM6

Виробник заявляє до 30 годин роботи на одному заряді, що дуже близько до використання в реальних умовах, але без використання ANC: навушників вистачило на 5 робочих днів по 5 годин прослуховування з періодичними тестами шумодаву та дзвінками, тобто приблизно на 25 годин, і ще залишилось 14% заряду.

Також навушники мають функцію швидкого заряджання, що дає 1 годину прослуховування всього за 3 хвилини зарядки, але виробник не вказує який саме адаптер живлення потрібно для цього використовувати.

Технічні характеристики Sony WH-1000XM6

Тип навушників Закритий Динамік 30 мм Магніт Неодим Опір (Ом) 48 Ом (1 кГц) (якщо кабель навушників використовується з увімкненим пристроєм), 16 Ом (1 кГц) (якщо кабель навушників використовується з вимкненим пристроєм) Частотна характеристика (Bluetooth) 20–20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц), 20–40 000 Гц (технологія LDAC, частота дискретизації 96 кГц, бітрейт 990 кбіт/с) Чутливість (дБ/мВт) 103 дБ/мВт (за підключення навушників через кабель з увімкненим пристроєм), 102 дБ/мВт (за підключення навушників через кабель з вимкненим пристроєм) Тип шнура Односторонній (лівий) Довжина шнура Прибл. 1,2 м Гніздо Позолочений L-подібний стерео міні-штекер Входи Міні-штекер стерео Особливості носіння Повнорозмірні Вага Прибл. 254 г Багатоточкове з’єднання Так DSEE Extreme Так Пасивний режим Так Режим пропуску звуку Так Блок мікрофона MEMS Направленість мікрофона Усі напрямки Тривалість заряджання акумулятора Приблизно 3,5 години Спосіб заряджання акумулятора USB Час роботи від акумулятора (безперервне відтворення музики) До 30 годин, якщо функцію шумопоглинання ввімкнено, і до 40 годин, якщо її вимкнуто Час роботи від акумулятора (безперервне спілкування) Макс. 24 год. (з увімкн. шумопоглинанням), макс. 28 год. (з вимкн. шумопоглинанням) Версія Bluetooth Специфікація Bluetooth версії 5.3 Ефективний діапазон Приблизно 10 м Діапазон частот Діапазон 2,4 ГГц (2,4–2,4835 ГГц) Профіль A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSP, MCP, VCP, CCP Підтримувані аудіоформати SBC, AAC, LDAC, LC3 Захист відтворюваного контенту SCMS-T Система шумопоглинання Адаптивний оптимізатор шумопоглинання

Система шумозаглушення

Навушники оснащені новим процесором HD QN3, який відповідає за шумозаглушення. Він керує 12 мікрофонами, що дозволяє в режимі реального часу оптимізувати роботу системи, а функція Adaptive NC Optimiser автоматично підлаштовує ANC під навколишнє середовище, тиск повітря та посадку навушників.

Звучання

Завдяки спеціально розробленому динаміку з купольною конструкцією з вуглецевого волокна, навушники точно передають високі частоти. Вони підтримують Hi-Res Audio Wireless та кодек LDAC для високоякісного звуку, а технологія DSEE Extreme покращує звучання стиснених файлів. Користувач може налаштувати звук за допомогою 10-смугового еквалайзера.

Мікрофони

Система з шести мікрофонів та алгоритми на основі штучного інтелекту забезпечують чітку передачу голосу, відсікаючи фонові шуми. Також є можливість миттєво відключити мікрофон безпосередньо з навушників.

Підключення

Навушники підтримують технологію LE Audio, що має ультранизьку затримку звуку. Функції Multi-Point та Auto Switch дозволяють легко перемикатися між двома підключеними пристроями.

Автономність та заряджання

Швидке заряджання дає до однієї години відтворення всього за три хвилини. Слухати музику можна як бездротово, так і через кабель USB під час заряджання.

Звук Sony WH-1000XM6

Звучання Sony WH-1000XM6 ефектне: вони насичені, максимально обʼємні та “качові” – ідеально підходять для репу, електроніки, легкого року та джазу. Якщо слухати в них – то щось в стилі The Weeknd, Daft Punk, Tame Impala, Kendrick Lamar чи 5 Seconds of Summer. Важкий рок, метал та оркестрова музика загалом також звучать непогано, але це явно не сильна сторона WH-1000XM6. І до речі Post Malone, який став лицем реклами цього разу, також чудовий вибір для цієї моделі.

Верхні частоти згладжені, без надмірної кількості ультрависоких, що притаманно бездротовим навушникам, але в цьому випадку більш помітно. Середні добре деталізовані та живі, що особливо помітно на інструментальних партіях.

Низькі частоти дуже обʼємні та напористі, але без шкоди діапазону – це приємні баси які захоплюють та під які хочеться рухатись. Немає відчуття що ними намагаються замаскувати погане звучання, як це буває в дешевих навушників.

Тому загалом звук Sony WH-1000XM6 можна схарактеризувати як універсальний, з упором на обʼємність та низькі частоти.

Основне тестування проводилось на смартфонах Apple iPhone 15 Pro, Google Pixel 7 та ноутбуці Apple MacBook Air M4 з використанням стримінгових сервісів Spotify та Apple Music.

Ціна та конкуренти

Ціна навушників Sony WH-1000XM6 становить 19 999 грн.

Минуле покоління Sony WH-1000XM5 обійдеться в 15 999 грн, а позаминуле Sony WH-1000XM4, яке ще можна придбати в деяких магазинах, в 13 699 грн.

Серед найближчих конкурентів Bowers & Wilkins PX7 S3 за 23 562 грн, Beyerdynamic Aventho 300 за 19 092 грн, Shure AONIC 50 за 17 775 грн та Marshall Monitor III ANC за 15 999 грн.

До речі найзапекліші конкуренти Sennheiser Momentum 4 Wireless зараз на знижках коштують 12 969 грн в офіційних представників, при звичайній ціні 18 479 грн.

