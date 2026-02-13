Огляд серії Redmi Note 15 Pro: автономність і екран, які важко ігнорувати

Xiaomi випустила на український ринок оновлену серію Redmi Note 15 Pro. Якщо раніше ця лінійка асоціювалася з розумним балансом ціни та можливостей, то цьогоріч китайський виробник вирішив здивувати різноманітними бонусами, водночас телефони дуже схожі і не тільки назвами. Ми протестували три моделі Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G та Redmi Note 15 Pro+ 5G та готові розповісти, чи вартують вони своїх грошей, чим відрізняються, чи є сенс купувати та кому.

Redmi Note 15 Pro Від 10 775 грн. Плюси: сучасний універсальний дизайн; камера 200 Мп; AMOLED-дисплеї з яскравістю 3200 ніт; захист IP65/IP69K; великі кремній-вуглецеві батареї; швидка зарядка; стереозвучання з Dolby Atmos; вбудований сканер відбитків пальців; адекватні чохли в комплекті; гарне співвідношення ціна/якість Мінуси: Always-On-Display працює лише 10 секунд; базова версія без 5G; посередня надширококутна камера; забагато зайвого в оболонці; старша модель без бездротової зарядки

Технічні характеристики серії Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro 5G Redmi Note 15 Pro+ 5G Дисплей 6,77″, AMOLED, 2392×1080 пікселів, яскравість 3200 ніт, частота оновлення 120 Гц, ШІМ-затемнення 3840 Гц, скло Gorilla Glass Victus 2 6,83″, AMOLED, 2772×1280 пікселів, яскравість 3200 ніт, частота оновлення 120 Гц, ШІМ-затемнення 3840 Гц, скло Gorilla Glass Victus 2 6,83″, AMOLED, 2772×1280 пікселів, яскравість 3200 ніт, частота оновлення 120 Гц, ШІМ-затемнення 3840 Гц, скло Gorilla Glass Victus 2 Чипсет MediaTek Helio G200-Ultra (6 нм) MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 нм) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 нм) Оперативна пам’ять 8/12 ГБ LPDDR4x 8/12 ГБ LPDDR4x 8/12 ГБ LPDDR4x Накопичувач 256/512 ГБ UFS 2.2 256/512 ГБ UFS 2.2 256/512 ГБ UFS 2.2 Основна камера 200 Мп (Samsung HPE, 1/1.4″, ƒ/1.65, OIS, PDAF), надширококутна на 12 Мп (ƒ/2.2), 200 Мп (Samsung HPE, 1/1.4″, ƒ/1.65, OIS, PDAF), надширококутна на 12 Мп (ƒ/2.2) 200 Мп (Samsung HPE, 1/1.4″, ƒ/1.65, OIS, PDAF), надширококутна на 12 Мп (ƒ/2.2) Фронтальна камера 20 Мп (ƒ/2.0) 32 Мп (ƒ/2.0) 32 Мп (ƒ/2.0) Підключення 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, ІЧ-порт, NFC-модуль, USB Type-C (2.0) 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, ІЧ-порт, NFC-модуль, USB Type-C (2.0) 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, ІЧ-порт, NFC-модуль, USB Type-C (2.0) Додатково оптичний сканер відбитків пальців, вологозахист IP65, стереозвучання, Dolby Atmos, Xiaomi HyperAI оптичний сканер відбитків пальців, вологозахист IP69K, стереозвучання, Dolby Atmos, Xiaomi HyperAI, Xiaomi Offline Communication оптичний сканер відбитків пальців, вологозахист IP69K, стереозвучання, Dolby Atmos, Xiaomi HyperAI, Xiaomi Offline Communication, IceLoop охолодження Акумулятор 6500 мАгод (Silicon-Carbon), швидка зарядка 45 Вт 6580 мАгод (Silicon-Carbon), швидка зарядка 45 Вт 6500 мАгод (Silicon-Carbon), швидка зарядка 100 Вт, реверсивна зарядка 22.5 Вт Габарити 162 x 75.1 x 7.9 мм 163.2 x 75.8 x 7.98 мм 163.2 x 75.8 x 7.85 мм Вага 189 грамів 192 грами 190 грамів

Паковання та комплектація

Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G та Redmi Note 15 Pro+ 5G постачаються в біло-червоних коробках з мінімалістичним дизайном. На передній панелі бачимо назву моделі та логотип Redmi, а позаду вказані основні характеристики.

Всередині коробок знаходимо самі смартфони із захисними плівками на екранах, документацію, потужні блоки живлення (45 Вт для перших двох моделей та 100 Вт для Redmi Note 15 Pro+ 5G), кабелі USB Type-C, скріпки для відкривання лотка SIM-карток та бонус у вигляді чохлів.

Чохли тут не просто прозорі силіконові, як у більшості конкурентів, тому вони не будуть жовтіти з часом. Xiaomi поклала у комплект просто нормальні кейси і це вже добре в сучасних мінімалістичних комплектацій від виробників.





Дизайн та ергономіка

Серія Redmi Note 15 Pro виглядає наче солідніше, ніж попередні покоління смартфонів Xiaomi. А ще усі три моделі дуже схожі одна на одну візуально і відрізняються лише пласкими гранями чи, навпаки, трохи округлими краями.

Габарити молодшої моделі Redmi Note 15 Pro складають 162×75.1×7.9 мм при вазі 189 грамів. Redmi Note 15 Pro 5G трохи більший (163.2×75.8×7.98 мм, вага 192 грами), а старший Redmi Note 15 Pro Pro+ 5G при розмірах 163.2×75.8×7.85 мм важить 190 грамів. Як бачимо, попри великі екрани та потужні батареї, смартфони залишаються відносно тонкими та легкими.

Redmi Note 15 Pro має ступінь захисту IP65, що означає повний захист від пилу та стійкість до струменів води. Але старші моделі отримали рідкісний для цього сегмента захист у вигляді підтримки IP69K. Тобто смартфони витримують не просто занурення у воду на глибину до 2 метрів, а й струмені гарячої води під високим тиском. Такий захист зазвичай можна побачити тільки у захищених смартфонах або топових флагманах, а тут в нас доступний сегмент.

На передній панелі бачимо великі дисплеї з відносно тонкими рамками та врізаною фронтальною камерою. Xiaomi використала скло Corning Gorilla Glass Victus 2 для усієї лінійки, і за тестами воно витримує падіння з висоти до 2.5 метрів на мармурову поверхню. А от як з цим буде в житті краще не перевіряти, але добре знати, що теоретично смартфон має таке пережити.

Задня панель новинок виглядає стильно та сучасно. Три окремих модулі камери займають більшу площу верхньої частини смартфонів. Також бачимо надпис Redmi.

На правому торці всіх моделей розмістили клавіші гучності та кнопку блокування. На лівому торці нічого немає. На верхній стороні знаходиться ІЧ-порт та другий динамік. На нижній грані бачимо порт USB Type-C, мікрофон, слот для SIM-картки та ще один динамік.

Загалом смартфони зручно лежать в руці, попри великі розміри. Всі вони як виглядають однаково, так і відчуваються. Залежно від кольору слідів користування майже не видно (блакитний) або добре видно (чорний). Також усі смартфони наче ковзають в руках, тому краще відразу вдягнути комплектні чохли, бо в мене постійно було відчуття, що я якийсь з них я зараз впущу.

Дисплей серії Redmi Note 15 Pro

Всі три моделі отримали чудові та майже однакові AMOLED-дисплеї, але з невеликими відмінностями у розмірах та технологіях. Redmi Note 15 Pro має екран діагоналлю 6,77 дюйма, тоді як старші моделі отримали 6,83-дюймові панелі. Роздільна здатність молодшої моделі складає 2392 на 1080 пікселів, а щільність 388 ppi. Також маємо 12-бітний колір та 100% колірне охоплення простору DCI-P3, а от підтримки HDR10+ та Dolby Vision не завезли.

Redmi Note 15 Pro 5G має роздільну здатність 2772×1280 пікселів та показник у 447 ppi. А Redmi Note 15 Pro+ 5G така ж роздільність, але щільність пікселів вже 477 ppi.

Головна фішка екранів у цій серії полягає у рекордній піковій яскравості 3200 ніт. Тобто в реальності дисплеї залишаються ідеально читабельним навіть під прямим сонячним промінням, а в приміщенні краще ставити автояскравість, бо так і батарею вбережете і очі не засліпить. Ну й влітку на вулиці точно не доведеться ховатися в тінь, щоб прочитати повідомлення. Для порівняння, багато флагманів мають яскравість на рівні 2000-2500 ніт, а тут 3200.





Xiaomi також каже, що впровадила частоту ШІМ-затемнення 3840 Гц і це величезне число порівняно зі стандартними 240-480 Гц у більшості смартфонів. Вища частота означає відсутність помітного мерехтіння екрана навіть на мінімальній яскравості. Тобто якщо ви проводите багато часу зі смартфоном, то ваші очі теоретично суттєво менше втомлюватимуться.

Екрани також отримали сертифікати TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly та Flicker Free. Перший підтверджує зменшене випромінювання синього спектра, другий гарантує, що екран не порушує циркадні ритми при використанні перед сном, а третій засвідчує відсутність того самого шкідливого мерехтіння.

Частота оновлення смартфонів Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G та Redmi Note 15 Pro+ 5G складає 120 Гц. У налаштуваннях можна вибрати автоматичне підлаштовування частоти. Наприклад, фіксовані 60 Гц для економії батареї або постійні 120 Гц для максимальної плавності.

Дисплеї двох старших моделей вже підтримують HDR10+ та Dolby Vision. Загалом кольори усіх моделей соковиті, контрастність на високому рівні, а чорний колір справді чорний, тому що це AMOLED. Через це на папері вони трохи відрізняються, але коли дивишся якесь відео на усіх трьох, то взагалі не можливо розпізнати де який смартфон, чи є в нього підтримка HDR чи немає. Тому навіть якщо ви візьмете найдешевшу модель, то все одно отримаєте крутий дисплей.

У налаштуваннях також доступні світла та темна теми, режим читання для зменшення навантаження на очі, налаштування колірної температури, зміна шрифту та розміру тексту. Є функція Always-On-Display, але вона працює тільки перші 10 секунд після блокування екрана, а не постійно. Мені цього достатньо, якщо я її вмикаю, але для когось це точно буде мінус.





Всі моделі отримали вбудовані в екран оптичні сканери відбитків пальців. Вони розташовані зручно, близько до нижньої частини екрана, працюють швидко та точно. Навіть з трохи вологим пальцем розблокування спрацьовує без проблем, принаймні у більшості випадків.

Звук та вібровідгук

Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G та Redmi Note 15 Pro+ 5G оснащені повноцінними стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos. Один динамік розмістили знизу, а другий зверху, і це створює об’ємний стереоефект при перегляді відео або прослуховуванні музики. Цікаво, що зараз навіть деякі дорожчі смартфони не мають другого повноцінного динаміка і замість нього користуються розмовним. А тут вони є.

Гучність на високому рівні і без дзижчання, але є функція 300% Volume Boost, яка підвищує максимальну гучність суттєво вище стандартної. На практиці це означає, що смартфон дійсно звучить дуже голосно, але тут вже виринають проблеми з чіткістю та адекватністю такого звуку.





Проте якість базового звучання до гучності 100 включно приємно дивує. Тут є навіть натяк на баси, хоча від смартфона не варто очікувати низьких частот, як від повноцінної акустики. Звісно, це далеко не флагманський рівень, але для середнього сегмента звук більш ніж достойний.

В налаштуваннях звука є вбудований еквалайзер та різноманітні пресети для музики, кіно чи ігор. Як завжди різниці між ними я не почув, а от Dolby Atmos працює.

Смартфони підтримують широкий спектр аудіокодеків для бездротових навушників, включаючи AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS+, LDAC та LHDC. Якщо у вас є гарні TWS-навушники, які також підтримують ці кодеки, то усі три моделі фактично і на повну розкриють їх потенціал.





Вібромоторчики потужні та інформативні. Вони не дотягують до преміальних тактильних колег у флагманах, але своє завдання виконують добре.

Камери серії Redmi Note 15 Pro

Всі три моделі серії Redmi Note 15 Pro отримали однакову систему модулів на чолі з флагманським 200-мегапіксельним сенсором Samsung HPE з діафрагмою f/1.65, фокусною відстанню 23 мм та оптичною стабілізацією. Зазначу, що цей сенсор часто використовується у дорожчих смартфонах, але тут вже багато залежить від заліза та наявних алгоритмів в телефоні. Тому вони хоч і мають однакові модулі, але знімають трохи по різному, адже смартфони часто “покращують” та обробляють фотографії саме за допомогою своїх наявних потужностей.





За замовчуванням камера знімає в режимі 12 Мп, але можна перемкнутися та отримати усі мегапікселі. Правда, як завжди раджу робити це лише тоді, коли світлини плануєте обробляти на комп’ютері, бо в інших випадках це немає сенсу, адже на умовно маленькому екрані смартфонів різниці ви не помітите, але займати світлини на 200 Мп будуть суттєво більше місця.

Додаткові модулі включають 12-мегапіксельний надширококутний об’єктив з кутом огляду 123 градуси, діафрагмою f/2.2 та еквівалентом фокусної відстані у 15 мм. Не забуваємо про фронтальну камеру на 32 Мп з діафрагмою f/2.0, але це стосується середньої та старшої моделей. У Redmi Note 15 Pro фронталка на 20 Мп.

У світлий день основна камера Redmi Note 15 Pro знімає гарно. Звісно, як для наявної цінової категорії. Фотографії тут маємо адекватні з не ідеальним динамічним діапазоном та “смартфонною” передачею кольорів. Надширококутний модуль просто є і добре.





Світлини на Redmi Note 15 Pro 5G виходять яскравими, деталізованими і навіть вже з більш-менш природною кольоропередачею та чудовою контрастністю. Також можна робити 2 та 4-кратний зум майже без втрат. Це працює типу як телеоб’єктив, хоча фактично це просто кроп, тобто збільшення та обрізання кадру. Ситуація з другим 12-мегапіксельним “ширіком” тут трохи краща, але все одно це просто камера “щоб було”.

У Redmi Note 15 Pro+ 5G робить ще трохи кращі світлини, які також характеризуються гарною деталізацією, адекватним динамічним діапазоном і нормальною кольоропередачею. Замість телевіка також можна робити нормальний кроп у 2 чи 4 рази, але далі вже лізти не раджу. Надширококутний модуль й тут не дивує. Нічне знімання нормальне в усіх моделях, але, звісно, чим слабша модель, тим більше шумів.

Ну й куди ж зараз без ШІ. В смартфонах є функція AI Erase, яка дозволяє видаляти небажані об’єкти зі знімків прямо на смартфоні. Ще є AI Remove Reflection, що прибирає відблиски від скла, та Dynamic Shots 2.0, яка створює динамічні ефекти з рухомих об’єктів. Наприклад, додаючи розмиття руху як цікавий ефект.





20-мегапіксельна фронталка Redmi Note 15 Pro просто адекватна. Портретний режим є, але коли на фоні багато об’єктів є невеликі артефакти.

Фронтальна камера на 32 Мп старших моделей видає трохи кращі світлини з більшою деталізацією, але тут так само бачимо артефакти в портретному режимі, де камера не справилася з розмиттям фону, коли позаду багато предметів.

Відеознімання підтримує роздільну здатність 4K при 30 кадрах на секунду для основної та 1080р для фронтальної камери. Це стосується двох старших моделей. Молодша максимум знімає Full HD при 60 кадрах на секунду на основний модуль та 1080р/30 fps на фронтальний. Оптична стабілізація є і працює, також маємо електронну стабілізацію для додаткового згладжування рухів на відео.





Продуктивність, ПЗ та ігри

Процесори це єдине місце, де між моделями є суттєві відмінності. Redmi Note 15 Pro працює на 6-нанометровому MediaTek Helio G200-Ultra. Це восьмиядерний чипсет з двома потужними ядрами Cortex-A76 та шістьма енергоефективними Cortex-A55. Графіка представлена Mali-G57 MC2.

Redmi Note 15 Pro 5G отримав більш сучасний 4-нанометровий MediaTek Dimensity 7400-Ultra. Подібний техпроцес теоретично означає вищу енергоефективність та меншу температуру при навантаженнях. Цей чип відчутно потужніший за Helio G200 і здатний впоратися з більшістю сучасних завдань без просідань.

Redmi Note 15 Pro+ 5G оснащена Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, також виготовленим за 4-нанометровою технологією. Це найпотужніший процесор у лінійці, створений спеціально для продуктивності в іграх та обробки мультимедіа. Також є графічний чип Adreno 710, що дає високу продуктивність.

Добре, що усі три чипи холодні та взагалі не мають проблем з охолодженням та перегрівом.

Оперативної пам’яті буває 8 або 12 ГБ LPDDR4x. Вбудованої пам’яті 256 або 512 ГБ стандарту UFS 2.2. Є підтримка карток пам’яті microSD до 1 ТБ, але тільки замість другої SIM-картки.

Всі моделі підтримують NFC для безконтактних платежів, GPS, GLONASS, Galileo та BeiDou для навігації. Базова версія має 4G, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2. Старші моделі отримали 5G, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3 для швидшого та стабільнішого зв’язку.

Redmi Note 15 Pro впорається з повсякденними завданнями без проблем. Соцмережі, месенджери, перегляд відео та навіть ігри працюють плавно і без нарікань. Але важкі ігри на максимальних налаштуваннях запустити не можливо, а іноді просто треба знизити графіку до низько-середніх і телефон потягне їх при 30 кадрах на секунду. Тобто навіть молодша модель буквально “всеядна”, але з компромісами.

Redmi Note 15 Pro 5G набагато зручніший для мультизадачності, а ігри типу Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty вже працюють на середньо-високих, а іноді й максимальних, налаштуваннях зі стабільними 60 fps.

Ну й Redmi Note 15 Pro+ 5G логічно показує найкращі результати і запускає усі популярні ігри на максимальних пресетах графіки з високою частотою кадрів.

Усі три смартфони працюють на ОС Android 15 з фірмовою надбудовою Xiaomi HyperOS 2. Не бачу сенсу в черговий раз писати про цю систему, скажу лише, що це фактичне покращення попередньої MIUI з оновленим дизайном та інтеграцією штучного інтелекту. Інтерфейс виглядає сучасно, анімації плавні, є величезна кількість налаштувань під себе та глибока кастомізація.

Маємо також вбудований Google Gemini і є функція Circle to Search. Тобто можна обвести пальцем будь-який об’єкт на екрані і отримати про нього інформацію.

Мінус HyperOS особисто для мене полягає у традиційній для Xiaomi великій кількості фірмових застосунків, реклами та сервісів. Звичайно, можна видалити деякі програми та вимкнути певну рекламу, але не все. Проте Xiaomi обіцяє до 3-4 років оновлень операційної системи та до 5-6 років патчів безпеки і оце вже дуже приємна новина для майбутніх покупців цих моделей.

Автономність серії Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G та Redmi Note 15 Pro+ 5G оснащені кремній-вуглецевими (Silicon-Carbon) акумуляторами нового покоління, які дозволяють помістити більше енергії в той самий об’єм.

Заявлено, що кремній-вуглецеві батареї витримують до 1600 циклів зарядки зі збереженням понад 80% ємності. Це означає 5-6 років активного використання без помітної деградації, а, наприклад, звичайні літій-іонні акумулятори витримують близько 800 циклів.

Базова Redmi Note 15 Pro отримала батарею на 6500 мАгод. Redmi Note 15 Pro 5G має вже рекордні 6580 мАгод, але найстарша модель теж оснащена батареєю на 6500 мАгод.

Молодша та середня моделі підтримують зарядку на 45 Вт, а це дозволяє зарядити смартфон від 0 до 100% приблизно за 50-55 хвилин. А старша вже підтримує зарядку потужністю 100 Вт, тому повна зарядка займає близько 40 хвилин, а за 10 хвилин можна отримати близько 30-40% заряду, якщо треба кудись бігти.

Але пам’ятаємо, що для подібних цифр треба мати відповідні блоки живлення, а якщо їх немає, то час зарядки буде довший.

Усі моделі серії Redmi Note 15 Pro також підтримують реверсивну зарядку. Тільки в молодшої моделі вона 18 Вт, а в старших на 22.5 Вт. Тобто смартфони можуть заряджати інші пристрої, навушники, годинник і навіть інший телефон.

Бездротової зарядки немає в старшої моделі і оце вже може бути для когось мінусом за її вартість. Питань до інших двох моделей не маю в цьому плані.

Теоретично можна подумати, що найпростіший Redmi Note 15 Pro буде тримати батарею найдовше. Але тести PC Mark показали зворотнє. Напевно, все ж тут грає роль різна наявна оптимізація. Результати молодшого смартфона склали чудові 16 годин 3 хвилини. Проте Redmi Note 15 Pro 5G протримався вже 17 годин 20 хвилин, а Redmi Note 15 Pro+ 5G видав неймовірні 18 годин 19 хвилин.

Тобто при помірному використанні (соцмережі, месенджери, перегляд відео, фотографування) смартфони спокійно працюють півтора-два дні. Навіть при активному використанні з іграми їх вистачить на повний день без підзарядки, а найстаршої моделі навіть трохи більше.

Досвід користування

Redmi Note 15 Pro, Pro 5G та Pro+ 5G показали себе здебільшого з позитивної сторони. Попри трохи випуклих частин там чи пласких тут, вони усі виглядають однаково і майже так само відчуваються в руках. Дизайн, як завжди, справа особиста, але це класичні китайські смартфони з усіма візуальними відповідностями. І добре, що в комплекти поклали гарні чохли, що їх можна було закрити, якщо вам щось не подобається візуально.

Звичайно, найкраще в цій серії це камери та дисплеї, попри невелику відмінність в цифрах та різний рівень обробки світлин процесорами. 200-мегапіксельний сенсор працює якісно навіть в “найгіршому” варіанті, тому результат можна сміливо публікувати в Instagram чи інших соцмережах. А наявні AMOLED-екрани на 120 Гц роблять користування пристроями максимально комфортним. Особливо мені сподобалася передача кольорів та можливий рівень яскравості.

Екстремальний захист IP69K у старших моделях теж думаю сподобається багатьом користувачам. Смартфони можна спокійно брати на пляж, не боятися дощу, мити під краном, якщо забруднився, а головне не переживати за різні прикрі життєві випадковості.

Ну й автономність в усіх трьох моделях на висоті, плюс швидка зарядка на 45 Вт або навіть 100 Вт точно є бонусами. Також маємо реверсивну зарядку, а от до відсутності бездротової зарядки в старшій моделі є питання.

Комусь також не сподобається Always-On-Display, яка працює тільки 10 секунд після блокування. Це обмеження виглядає дивно на тлі інших можливостей смартфонів. Також у базової моделі немає 5G, що може бути для когось критично, але тільки в майбутньому.

Загалом Redmi Note 15 Pro адекватні середньобюджетні смартфони буквально для усіх. Також це пристрої з амбіціями, які пропонують певні функції та можливості, які раніше були доступні тільки у дорожчих моделях. Але також вони мають згадані вище обмеження, на які треба звернути увагу перед купівлею.

Ціна та конкуренти

На момент написання огляду ціни в Україні на ці моделі наступні:

Зазначу, що в офіційних великих мережах типу “Алло”, ціни трохи вище, але навіть так маємо адекватні ціни, враховуючи характеристики та загальне здорожчання всього в Україні. Проте й конкуренція у цьому сегменті завжди сильна, тому обирати є з чого.

Варто звернути увагу на Xiaomi 14T (ціна від 19 959 грн). Він дорожчий, але отримав топовий процесор MediaTek Dimensity 8300-Ultra та ще кращі камери Leica. Якщо бюджет дозволяє, це гідний варіант. Це, звичайно, конкурент Redmi Note 15 Pro+ 5G. Також придивіться до Motorola Edge 60 Neo з цінником 13 400 гривень, який має схожі характеристики та бездротову зарядку.

Не можна не згадати минуле покоління у вигляді Redmi Note 14 Pro 5G з ціною від 11 400 гривень. Він майже такий самий, як і старша модель, тільки батарея менша.

В простішому сегменті є популярний Redmi Note 13 Pro+ 5G (від 10 252 грн) теж цікавий, тим паче за свої гроші. Realme 12 Pro+ (від 11 900 грн) має цікавий телеоб’єктив з 3-кратним оптичним зумом, але батарея менша, а захист простіший. Зверніть увагу й на POCO X6 Pro (від 11 748 грн). Це вже чудовий вибір для мобільних геймерів. В нього потужніший процесор, але камери простіші та й батарея менша.

7.8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Великі кремній-вуглецеві батареї заслуговують серйозної оцінки. Екран 9 AMOLED 120 Гц вам точно сподобається. Дизайн, ергономіка 8 Базовий сучасний дизайн на любителя. Програмне забезпечення 7 Багато функцій, але забагато фірмового софту та реклами. Продуктивність, тротл. 8 Усі моделі без тротлінгу, базова слабкіша. Камера 8 Топовий 200 Мп сенсор, але найзвичайніший ширококутний модуль. Ціна 7.5 Адекватна ціна, але конкурентів дуже багато, включно з попередниками.