Огляд Technics EAH-AZ100: TWS-навушники, які вас здивують

У японців з Technics є усі можливості для підкорення ринку TWS-навушників. Цей відомий аудіобренд, який зараз належить Panasonic випускає якісні бездротові навушники, які створюють конкуренцію популярним рішенням від Sony. Наприклад, нова флагманська модель Technics EAH-AZ100 отримала унікальні динамічні драйвери з додаванням магнітної рідини, в них адекватний застосунок та серйозний звук. Та чи вистачить усього цього для знищення конкурентів? Дізнаймося в цьому огляді.

Technics EAH-AZ100 Від 12 999 грн. Плюси: стильний дизайн та компактна конструкція; якісне та універсальне звучання; захист від вологи IPX4; магнітна рідина в драйверах; є активне шумозаглушення та «прозорий» режим, який можна налаштовувати; одночасне підключення до трьох пристроїв; тривалий час автономної роботи; зручний застосунок; достойний комплект постачання Купити в Comfy Мінуси: висока ціна; дуже багато відомих конкурентів Купити в Comfy 8.4 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Technics EAH-AZ100

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення Бездротове, Bluetooth 5.3 Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC, LC3 Управління Сенсорне Мікрофони Є Активне шумозаглушення Є, ANC Датчики зняття навушників Є Захист від вологи Є, IPX4 Сумісність Android, iOS Заряджання USB Type-C, бездротове Qi Автономність До 10 годин на одному заряді із шумозаглушенням та кодеком AAC, до 7 годин з LDAC і ANC, кейс дає дотатково 28 та 18 годин відповідно Вага навушників 5,9 грама кожний Вага кейсу 48 грамів

Паковання та комплектація

Technics EAH-AZ100 продаються в невеликому квадратному боксі з картонною обгорткою. На ній бачимо світлину навушників, назву та різну технічну інформацію.

Всередині основного боксу знаходиться кейс з навушниками, документація та інструкція, короткий кабель USB-C та набір з п’яти пар змінних амбушур різного розміру. Вони зручно розмішені в картонній формі.

Дизайн та ергономіка Technics EAH-AZ100

Корпус Technics EAH-AZ100 пластиковий, але його текстура візуально нагадує метал. Особливо верхні частини з рифленого глянцевого пластику, але більша частина — матовий пластик.

Сенсорні панелі самих навушників мають класичну для Technics плоску круглу форму, із характерними концентричними кільцями та логотипом бренду — стримано, але впізнавано. Вага одного навушника Technics EAH-AZ100 становить усього 5,9 грама, а кейс важить 48 грамів.

Кейс компактний та плаский, тому легко вміщується навіть у маленьку кишеню джинсів. На кришці розмістили золотий логотип Technics. На передній панелі бачимо світлодіод, що інформує про заряд, на задній панелі є порт USB-C для заряджання, а на дні розташовано різну технічну інформацію про навушники. Усередині кейса все просто й функціонально: два посадкові місця з контактами, без зайвих кнопок та усюди глянцевий пластик.

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На верхній частині корпусу навушників помітні решітки, під якими розміщені мікрофони, що відповідають за активне шумозаглушення. На внутрішньому боці навушників знаходяться контактні майданчики для зарядки, маркування лівого й правого вкладишів, додаткові мікрофони та інфрачервоні сенсори, які автоматично ставлять музику на паузу, якщо вийняти один із навушників із вуха.

Посадка у вухах не надто глибока, це видно відразу, тому на початку я був певен, що вони будуть в мене випадати. Але це взагалі не так. Відносно легка вага та вдала ергономіка зробили свою справу, тому Technics EAH-AZ100 дуже надійно сидять у вухах, не випадають, коли я ходжу, бігаю чи займаюся фізичними вправами. Та й загалом, в них комфортно знаходитися годинами, вони ніде не давлять, не труть, не муляють у вухах.

Technics EAH-AZ100 мають вологозахист за стандартом IPX4. Це дозволяє використовувати їх під час тренувань, під дощем тощо.

В нас на огляді опинилася срібна версія навушників, але також є класичніша чорна. Мені більше подобається перша, але певен, що й на чорні знайдуться свої поціновувачі.

Особливості, звук та мікрофон

Technics EAH-AZ100 отримали 10-міліметрові динамічні драйвери з магнітною рідиною (Magnetic Fluid Drivers). Виробник заявляє, що це суттєво знижує спотворення передачі звуку буквально по всьому заявленому діапазону частот. А він тут складає 20 – 40000 Гц.

З підтримуваних кодеків маємо SBC, AAC, LDAC, LC3. Також навушники вміють працювати з голосовими асистентами Apple Siri та Google Assistant.

У новинки є датчик, який бачить, коли ви їх знімаєте і ставить відео чи музику на паузу. Також підвезли активне шумозаглушення та «прозорий» режим. І якщо перший просто добре працює і не більше, то останній навіть можна детально регулювати руками через застосунок в реальному часі. Це дуже зручна функція, що дозволяє підкручувати чи приглушувати звук залежно від ситуації, чи місця, в якому ви знаходитеся.

Technics EAH-AZ100 мають врівноважене, спокійне та універсальне звучання — без яскраво виражених підйомів чи провалів у низах чи верхах. Найприємніше враження залишає чудова деталізація. Напевно, це завдяки тій самій системі з магнітною рідиною, про яку я згадував вище.

Звук навушників чистий та точний, з добре пропрацьованою сценою. Верхні частоти звучать природно і бе різкості, тому ніякого зайвого дзижчання тут не чутно. Середні теж не підкачали, а от басів найменше, тому мені сподобався «Динамічний» пресет в налаштуваннях, який трохи додає низьких частот та підтягує під це усе інше. А якщо вам і цього буде замало, то є два окремих підсилення низьких частот, але другий, на мою думку, перебір.

Загалом, Technics EAH-AZ100 справляють враження максимально універсальних навушників для усього, що мені також нагадало моделі від Sony. Залежно від жанру чи типу занять, чи ви прослуховуєте музику, найрізноманітніші жанри, або дивитеся фільм, ці навушники можна підлаштувати під цю задачу і вони будуть звучати відмінно. Найменше Technics EAH-AZ100 зайдуть фанатам басів, але й для них тут є аж три пресети.

Як для TWS-навушників мікрофони тут гарні. Вони гучно та чітко передають голос і майже взагалі не спотворюють його. При цьому алгоритми наявного ШІ Voice Focus AI непогано прибирають фонові шуми, тому загалом маємо якісний об’ємний голос не з бочки та не роботизований, а це рідкість для цього класу навушників.

Підключення та керування

Technics EAH-AZ100 підключаються до пристроїв по Bluetooth 5.3. Як тільки ви відкриваєте кришку кейса, то на найближчому телефоні з’являється вікно із закликом під’єднатися до навушників. Не треба лізти в розділ Bluetooth та самому шукати ці навушники.

Ці TWS-ки вміють підключатися до трьох пристроїв одночасно. Правда, за це доведеться заплатити недоступністю кодека LDAC, бо він доступний тільки з одним пристроєм. Тому тут кожний обирає для себе власні пріоритети.

Новинка працює із фірмовим застосунком Technics Audio Connect. Візуальний стиль програми комусь може здатися простецьким, але мені він більше нагадує аскетизм під ретро. А головне, що тут багато функцій, але при цьому обмежена кількість розділі та підменю, тому розібратися в застосунку просто та легко.

Головний екран Technics Audio Connect показу рівень заряду кожного навушника окремо та кейса. Також тут є пункти з режимом шумозаглушення, де його можна регулювати під себе, буквально на ходу змінюючи рівень цього самого заглушення. Також є еквалайзер та готові пресети. Раджу слухати на стандартному, або на Динамічному, про який я згадував вище. Принаймні ці два сподобалися мені найбільше, але комусь також точно зайде підсилення басів.

Не забули про налаштування жестів та сенсорного керування. Останнє може перепрограмовувати, або залишити як є, що я й зробив. В цьому випадку буде доступна наступна схема керування:

Один дотик до правого чи лівого навушника — відтворення музики, відповідь на дзвінок чи пауза;

Подвійний дотик до правого навушника — перемикання треків;

Подвійний дотик до лівого навушника — зміна гучності;

Довгий дотик до правого навушника — активація голосового асистента;

Довгий дотик до лівого навушника — перемикання між режимом «прозорості» та активним шумозаглушенням.

В інших розділах програми можна активувати голосові підказки і зробити це українською. Та й загалом застосунок підтримує солов’їну, що рідкість для подібних програм. Також є цифрові інструкції, активація покращеного звучання, або можна обрати пріоритет надійності підключення. Ще дають налаштувати потрібний саме вам розмір амбушур, підлаштувати якість голосу в мікрофоні та навіть прослухати результат.

Автономна робота Technics EAH-AZ100

Заявлено, що Technics EAH-AZ100 працюють до 10 годин на одному заряді з ANC, а з кейсом це 28 годин. Але це з базовим кодеком ААС. Якщо ж ви балуєтеся з LDAC, то цей час падає до 7 годин та 18 годин з кейсом.

На практиці в мене вийшло більше, бо я слухаю музику фоном під час роботи. Використовував їх з ANC та LDAC, гучність зазвичай була 20-30%, але іноді щось слухав на 70-80% коли не працював. Під час таких сесій навушники сідали майже за 8 годин. Тобто їх реально без проблем вистачало на повний робочий день. Якщо в середньому слухати музику на 50%, при яких й рекомендується слухати музику, то вийдуть заявлені 7 годин.

Повна зарядка навушників з кейсом займає 2,5 години. Також тут є швидке заряджання, тому 15 хвилин дають півтори години прослуховування музики. Не забули й про бездротову Qi-зарядку. Вона, звісно, повільніша, тому повний цикл заряджання займає більше ніж 3 години.

Досвід користування Technics EAH-AZ100

Technics EAH-AZ100 мені дуже сподобалися, але й воно зрозуміло, бо навушники флагманські. Якраз дивно, якби щось було не так, але таких моментів для мене не виявилося.

Мені зайшов їх дизайн, особливо в срібному кольорі, самі навушники виявилися дуже ергономічними і «сіли» в мої вуха як рідні, а кейс дуже компактний та поміщається буквально усюди.

Сподобався звук. І хоч я фанат басів, але добре, що вони тут не випирають за замовчуванням, але їх можна додати. Гірше, коли базово низьких частот багато, бо вони перебивають інші, та й виправляється це не так якісно.

Звучання навушників універсальне, тому можна рекомендувати їх буквально усім і для усього. Technics EAH-AZ100 підходять для класичної музики та року, для відео на YouTube чи серіалів на MEGOGO. Я прекрасно слухав в них KOROLOVA, Mastodon та новий альбом Sleep Token, Coheed and Cambria та «Паліндром» і однаково отримував насолоду від звучання. Але, звісно, для кожної з цих задач краще міняти пресети.

Тут гарне шумозаглушення, але здається воно все ж трохи гірше, ніж в Sony, бо гучні звуки, особливо на високих частотах, глушить не так добре, як хотілося б. Проте з усіма іншими заглушуваннями навушники справляються чудово.

А от налаштування «прозорого» режиму в реальному часі через спеціальне колесо дуже круте. Можна підлаштувати цей режим під свої потреби саме зараз, а потім легко підкрутити більше чи менше вже під інші.

Прикольним у користуванні є сенсор, що слідкує за розташуванням навушників. Якщо ви зняли один — відео на YouTube чи пісня ставляться на паузу. Дуже зручна штука, але це притаманно усім флагманським моделям.

Technics EAH-AZ100 – внутрішньоканальна модель, тому я знав, що вони будуть сидіти у вухах як мінімум нормально. Але виявилося, що вони ніби створені для моїх вух, бо сіли ідеально з базовими амбушурами. Навушники легко пройшли тест на ходіння та заняття спортом, а головне — тест на жування. Під час їжі їх взагалі не треба жодного разу поправляти, принаймні в моєму випадку.

Якщо сильно трясти головою, то, звісно, рано чи пізно вони випадуть. Також зрозуміло, що в усіх різні вуха і в когось може бути інша ситуація, але для цього в комплекті є багато різних розмірів амбушур, тому я думаю ви знайдете потрібні для себе.

Ціна та конкуренти

Technics EAH-AZ100 продаються за ціною від 12 999 гривень. На мою думку, вони точно вартують цих грошей, але я розумію, що для багатьох це буде дуже дорого, тим паче є багато серйозних конкурентів. Та й деякі з них навіть коштують дешевше. Тому ціна, напевно, найбільша проблема для цих навушників.

Наприклад, найочевидніший, на мою думку, конкурент Sony WF-1000XM5 продаються у великих офіційних магазинах за ціною 10 999 гривень. Також можна поглянути в бік попередника Technics EAH-AZ80, що мало відрізняються, але коштують від 8700 гривень.

Ще є JBL Tour Pro 3 (ціна від 9570 гривень), Sony LinkBuds Fit з цінником від 6300 гривень, Apple AirPods Pro 2nd gen (ціна від 7800 гривень), Huawei FreeBuds Pro 4 з ціною від 7120 гривень, Google Pixel Buds Pro 2 (ціна від 7549 гривень) та Sennheiser Momentum True Wireless 4 з ціною від 7099 гривень.

8.4 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8.5 Гарна автономність, тим паче з активним шумозаглушенням. Дизайн, ергономіка 9 Стильний дизайн та компактний формфактор. Програмне забезпечення 8.5 Аскетичний та зрозумілий застосунок з багатьма функціями. Функції 9 Є активне шумозаглушення та «прозорий» режим, який можна налаштовувати в реальному часі. Ціна 6.5 Це точно не малий цінник, тим паче є відоміші конкуренти дешевше. Якість звучання 9 Якісне, деталізоване, універсальне звучання. Комусь буде замало басів, але вони додаються пресетами. Комплектація 8.5 Комплект з великою кількістю додаткових амбушур.