Артбук “Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”: Зона у твоїх руках

Павло Чуйкін

“Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”

Якщо ви фанат гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, та й загалом любите цю серію, то обов’язково зверніть увагу на новенький артбук “Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” випущений компанією GSC Game World разом із відомим видавцем Dark Horse Comics. В Україні його перекладає та випускає MAL’OPUS і перший тираж вже розкупили. Дуже сподіваємося, що свіженький другий тираж так само швидко закінчиться, а потім будуть ще й ще. Напевно, цей матеріал також допоможе вам наважитися на купівлю, але ми не будемо мовчати про певні нюанси, які помітили в цьому артбуці.

Плюси:

великий формат та якісний папір; цікаві коментарі розробників; стильна обкладинка; багато цікавих матеріалів про світ гри; артбук чітко працює як додаткова реліквія для фанатів

Мінуси:

певним артам не вистачає деталізації; не вистачає розділу з невиданими матеріалами; не вистачає післямови чи чогось подібного в кінці

8.5/10
Оцінка
ITC.ua

“Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”

Автор GSC Game World
Видавництво MAL’OPUS
Мова Українська
Кількість сторінок 224
Обкладинка Тверда
Рік видання 2025
Розмір 229×305 мм
Сайт malopus.com.ua

Перше, що треба розуміти людині, яка ніколи не тримала в руках будь-який артбук, це те, що він важкий, а саме півтора кілограма крейдованого паперу з матовим покриттям та глянцевими сторінками. Формат видання теж немаленький (229×305 мм), тому артбук займає багато місця на столі, а потім на вашій поличці.

Що ж міститься в наявних 224 сторінках? Артбук “Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” складається з семи розділів і побудований як послідовне занурення у всесвіт Зони, від архітектури та природного середовища до персонажів, фракцій і бестіарію мутантів. Кожен розділ розкриває певний шар реальності гри, яку роками створювала команда GSC Game World.

Персонажі, фракції та їхнє спорядження займають значну частину книги, і тут автори артбуку зробили розумний вибір, бо показують ідентичність угруповань через екіпіровку, а не через схематичні описи. Найбільше мені сподобався саме цей розділ, а також третій та четвертий, де круто промальовані та описані зброя та пристосування, а також пристрої та хабарі.


Промальовування індустріального екзоскелета чи, наприклад, захисного костюма ССП-100 зроблена дуже круто. Зброя теж подана з любов’ю до деталей, а найпопулярніші пушки іноді зображені в кількох ракурсах і варіантах кастомізації. Це ж стосується спорядження.

А от малюнки локацій Зони іноді не такі деталізовані як хотілося б. Наче видно, як художники додавали до певних частин інші елементи та не дуже акуратно це замаскували. Але загалом питань до візуалу та якості зображень майже немає.

Коментарі розробників, розсипані по всьому виданню, що додають артбуку додаткового об’єму. Якихось секретів не розкрили, та й детально свою роботу не показали, але поділилися важливими коментарями до усіх елементів гри, показали які думки були, як створювали, що вирішили додати, що прибрати тощо. Фанати гри точно зацінять навіть таку крихітну кількість інсайдерської інформації.

Тепер про те, що могло б бути краще. Напевно, хтось скаже, що йому було замало додаткової інформації від розробників і матиме рацію. Але мені не вистачило інформації про контент, який не додали до гри. Що вирізали, як це виглядало і повинно було працювати, які були думки, чому прибрали і так далі. Я думаю така глава точно була б на вагу золота навіть для звичайних гравців, я вже мовчу про фанатів.

Артбук “Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” ніби обрізаний в кінці. Останній сьомий розділ з мутантами дуже різко обривається, а книга закінчується. Напевно, тут не завадило б додати якусь післямову, щось розказати тощо. Бо на початку є буквально три абзаци передмови і якось логічно додати й післямову.

Не можна не звернути увагу на стильну та атмосферну обкладинку та її картинку, що одразу привертає увагу до видання. Та й загалом якість видання артбука на високому рівні. Попри свою вагу та габарити, книга зроблена добротно, нічого ніде не відривається, якість паперу висока, фарба не лізе, хоча, звісно, її запах дуже помітний, що буде приводом постійно нюхати книгу. Принаймні так робив я і знаю ще багато людей, які люблять запах фарби нових книг.

Висновок:

“Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” — книга, яку важко категоризувати як просто артбук. Так, це фактично якісна колекція ілюстрацій з певними нюансами, але це також архів розробки та особисте свідчення команди, що працювала в неймовірних умовах. А ще це культурний документ, що фіксує момент суттєвого розвитку української ігрової індустрії та її вихід на глобальний рівень зі своїм ім’ям і мовою. Вага видання у руках відповідає його змісту.

Якщо ви гравець, дизайнер, дослідник або просто людина, яку цікавить те, як робляться великі речі всупереч глобальним перешкодам, ця книга дасть вам більше, ніж ви очікуєте.

