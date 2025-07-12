Огляди Кіно 12.07.2025 comment views icon

Рецензія на фільм «Цегла» / Brick

author avatar

Денис Федорук

Автор статей та рецензій

Рецензія на фільм «Цегла» / Brick

10 липня Netflix представив чергову новинку на вихідні — науково-фантастичний трилер німецького виробництва «Цегла». Головні ролі у ньому виконали Маттіас Швайгхьофер та Рубі О. Фі, котрі вже працювали разом на знімальному майданчику «Армії злодіїв», що був приквелом до зомбі-постапокаліптики «Армія мерців» Зака Снайдера. Цього разу перед героями постала куди більш загадкова загроза, ніж полчища ходячих мерців, а саме — чорна стіна, яка охопила цілу багатоповерхівку, закривши усі шляхи назовні. Наскільки захопливо було шукати вихід зі злощасного будинку разом з його мешканцями — читайте в огляді нижче.

Рецензія на фільм «Цегла» / Brick

Плюси:

цікавий концепт з гарним потенціалом та хорошою інтригою; наявність захопливих сцен; намагання побудувати драматургію за допомогою метафори;

Мінуси:

фільму рішуче нічим дивувати; гостросюжетний жанровий та млявий драматичний складники заважають одне одному; частину глядачів кінцівка точно розчарує;

6/10
Оцінка
ITC.ua

«Цегла» / Brick

Жанр науково-фантастичний трилер
Режисер Філіп Кох
У ролях Маттіас Швайгхьофер, Рубі О. Фі, Фредерік Лау, Салбер Лі Вільямс, Муратхан Муслу, Сіра-Анна Фаал, Аксель Вернер, Александер Бейер, Йозеф Берусек
Прем’єра Netflix
Рік випуску 2025
Сайт IMDb

Тім — розробник відеоігор з Гамбурга, який з головою поринув у працю. Він давно планував подорож у Париж разом зі своєю дружиною Лів, але до справи у них руки так і не дійшли. От і зараз Тім ставить роботу понад усе, геть не розуміючи, що ця мандрівка — остання спроба Лів врятувати шлюб, котрий з певних причин дав тріщину.

Чергова сварка страждальців переривається дуже дивною знахідкою: усі двері та вікна у багатоквартирному будинку виявляються заблоковані чорною стіною невідомого походження. Будь-які намагання якось зруйнувати чи хоча б пошкодити таємничу огорожу закінчуються невдачею. Згодом Тім та Лів роблять дірку у звичайній стіні, що допомагає комунікувати з сусідами. Вони об’єднують зусилля, щоб дістатися бомбосховища, а там наче і до метро рукою подати. Чи вдасться буквально замурованим у своїх оселях мешканцям вибратися назовні?

Вже на початку німецькі кінороби вставляють в оповідання промовистий кадр з мухою, що потрапила у пастку. А за кілька миттєвостей не становитиме особливих труднощів розшифрувати авторський посил, що криється за стіною клаустрофобного трилера з елементами наукової-фантастики. Метафоричний меседж зчитується ледь не після першого ж діалогу між головними героями — це історія про стіни, які ми несвідомо зводимо навколо себе. Психологічні бар’єри, що заважають нам чути одне одного, розуміти, йти на компроміси.

Конкретно у персонажа Маттіаса Швайгхьофера така поведінка зумовлена жахливою трагічною подією, що спіткала подружжя кількома роками раніше. Повне занурення у роботу стало його способом подолання невимовного горя, свого роду захисною реакцією, зокрема і від власної дружини.

Із суто жанрової точки зору це шаблонний продукт, який, втім, може похизуватися цікавим коцептом, досить напруженими окремими сценами та захопливою глобальною інтригою.

З одного боку з клаустрофобного сюжету про те, як група людей опиняється в замкненому середовищі у дусі культового «Куба» (1997) Вінченцо Наталі можна витиснути максимум напруги. З іншого, якщо в історії не передбачене місце для смертельно небезпечних пасток, у творців лишається не так багато і без того обмеженого простору, щоб саспенс відчувався повсякчас і тільки наростав.

В «Цеглі» якраз так і відбувається. Маневрів для неочікуваних ситуацій, що припускають летальні наслідки, у стрічці небагато, а драматизм конфліктує з жанровим гостросюжетним складником замість того, щоб гармонійно доповнювати одне одного. Ну так, стіна вміє зупиняти кулі, як той Нео, та робити з найдопитливішими те саме, що Королева Чужих зробила з андроїдом Бішопом у сиквелі Кемерона. На жаль, подібних моментів, що стрімко електризують повітря, тут рішуче не вистачає.

Разом з персонажами доволі цікаво будувати припущення, що це за стіна така, звідки вона взялася та що чекає невільників надворі. Це, власне, і є основна інтрига фільму.

Наприклад, місцевий любитель екстазі видає вельми робочу версію про те, що мешканці будинку потрапили в такий собі аналог «Гри в кальмара» (або взагалі усе це пов’язано з «Матрицею»). Netflix, звісно, любить штампувати конвеєр, та й натяки на розширення географії кривавих ігрищ нам вже показали. Однак така щільність схожих історій з огляду на те, що третій сезон південнокорейського хіта вийшов зовсім недавно — це було б занадто навіть для стримінгового гіганта.

Спецпроєкти
Вигідний та зручний обмін валют прямо у банківському застосунку: Sense Bank розширив можливості
Програма ROG Elite Rewards: 25 000+ українців серед учасників, 200+ отриманих винагород

На думку ж тутешнього конспіролога, в певних ракурсах підозріло схожого на Джая Кортні, високотехнологічна цегла покликана не знищити, а навпаки, врятувати стражденних, адже зовні напевно лютує якесь зараження. І якщо «гамбурзька стіна» таки впаде, усім настане гаплик. Хай там як, а частина глядачів точно буде не задоволена тими натяками-відповідями, котрі пропонує кіно. Зате це дає змогу творцям розвинути тему у потенційному сиквелі.

В цілому «Цегла» зірок з неба не хапає та абсолютно нічим не вражає. Та принаймні тут є за що зачепитися оку, на відміну від «Старої гвардії 2», що вийшла на Netflix тижнем раніше.

У сухому залишку з позиції відеотеки стримінгу ця стрічка — не більше ніж just another brick in the wall.

Висновок:

Максимум, на який може претендувати «Цегла» — невибагливе дозвілля на один раз. І ця характеристика змушує думати скоріше про втрачені німецькими кіноробами можливості, ніж про їхні скромні досягнення.

Популярні статі

Тест-драйв Opel Grandland 2025: велике авто за розумні гроші
ПК — на пенсію! Ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50 як робоча заміна десктопа
Огляд Hator Phoenix 2 Wireless: зручно, гучно, чітко — але не без «але»
Огляд Razer KAIRA: must-have чи просто ще одні ігрові навушники?
Кращі музичні релізи червня 2025 року: Pulp, Lorde, HAIM і «Структура Щастя»
Рецензія на фільм «Світ Юрського періоду: Відродження» / Jurassic World Rebirth
Ноутбук нагрівся як праска? Пояснюємо, чому і як варто врятувати його просто зараз
Quake Engine: як один рушій став культовою 3D-революцією
Рецензія на фільм «Стара гвардія 2» / The Old Guard 2
Diia.City Union: українські IT-компанії поділилися досвідом роботи в сучасних реаліях
Підтвердіть, що ви не робот: як боти непомітно захопили інтернет ще у 2024 році
«Бізон» та «Койот»: що відомо про броньовані машини LAV II, які Канада поставить Україні
Bitget запускає токенізовані акції в партнерстві з xStocks
10 найкращих науково-фантастичних фільмів 2000-х років
10 науково-фантастичних фільмів з минулого, які справді заслуговують на перезапуск
«Чаклун із Княжграда»: коли темне слов’янське фентезі поєднується зі скандинавським. Рецензія ITC.ua
Огляд блоку живлення MSI MPG A850GS PCIE5 — золотий боєць «силового» фронту
Врятувати планету: що радять науковці для подолання кліматичної кризи
Bitget спалив $138 мільйонів у токенах: що це означає для інвесторів BGB
Рецензія на фільм «Броня» / Armor
«Храм» Костянтина Valde Ульянова: загадкова фантастика, що провокує на роздуми. Рецензія ITC.ua
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати