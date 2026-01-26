Огляд MSI MEG X870E Godlike X Edition: материнська плата для тисячі обраних

Ходять легенди, що серед звичайних ПК ентузіастів існує закрита каста обраних, для яких техніка не просто хобі, а окремий шлях. Саме для них виробники випускають свої найкращі іміджеві продукти, що слугують вітриною передових технологій. В такому сегменті позиціюється материнська плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION, яка приїхала на наш редакційний огляд, щоб приємно здивувати навіть найвибагливіших користувачів.

MSI MEG X870E Godlike X Edition Від 70 000 грн. Плюси: розкішна лімітована комплектація з масою аксесуарів; потужна система живлення; горизонтальне розташування роз'ємів; різноманіття швидкісних інтерфейсів; інформативний дисплей Dynamic Dashboard III; ефективне охолодження всіх компонентів; чудова продуктивність, дракончик Lucky. Купити в Telemart.ua Мінуси: дуже висока ціна; великі габарити та горизонтальне розташування можуть викликати складнощі навіть в E-ATX корпусах, шумний вентилятор на карті M.2 Xpander. Купити в Telemart.ua 9 /10 Оцінка

ITC.ua Вибір

редакції

Технічні характеристики

Формат E-ATX (305 × 277 мм) Сокет AMD AM5 Чипсет AMD X870E Фаз живлення 27 (24+2+1) Оперативна пам’ять 4 x DDR5 DIMM Макс. об’єм ОЗП 256 GB Макс. частота ОЗП 9000 MHz (OC) Відео виходи 2 x DisplayPort через Type-C LAN контролер 1 x Realtek RTL8126 (5 Gbps) 1 x Marvell Aquantia AQC113CS (10 Gbps) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 802.11be MediaTek MT7927, Bluetooth 5.4 Роз’ємів PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 (x16/x8/x8/x4/x4/x4/x4) 1 x PCI Express 5.0 x16 (x8) 1 x PCI Express 4.0 x4 Роз’ємів М.2 2 x M.2 (PCIe 5.0 x4, 2280-22110) 2 x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2260-2280) 1 x M.2 (PCIe 4.0 x2, 2260-2280) Роз’ємів SATA 4 x SATA (6 Gbps) USB (Зовнішні порти, rear) 2 x USB4 Type-C (40 Gbps) 5 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps) 8 x USB 3.2 Type-A Gen 2 (10 Gbps) USB (Внутрішні порти, onboard) 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (60W PD) 2 x USB 3.0 (підтримує 4 порти) 2 x USB 2.0 (підтримує 4 порти) Звук Realtek ALC4082 + ESS ES9219Q DAC Підсвічування Dynamic Dashboard III, 4 зони RGB підсвітки. Живлення процесора 2 x 8-pin EPS Живлення кулерів 4 x 4-pin (на платі) 7 x 4-pin (через EZ Control Hub) Додатково EZ M.2 Clip IIEZ PCIe Release, EZ Control HubM.2 Xpander-Z Slider Gen 5, Dynamic Dashboard III, Подвійний BIOS, Кнопки Flash BIOS, Clear CMOS, Smart Button, Нумерована табличка (лімітована серія 1000 штук), Колекційна підставка, дракончик Lucky.

Тестовий стенд

Для тестування MSI MEG X870E Godlike X Edition ми підібрали топові компоненти, побудувавши не просто ПК, а справжній зореліт USS Enterprise. Нагрів ділянок материнської плати перевірявся за допомогою пірометру, під час короткочасного зняття бокової кришки корпусу.

Конфігурація тестового стенда:

Комплектація, паковання та зовнішній вигляд

MSI MEG X870E Godlike X Edition справляє неабиякий ефект, ще до першого увімкнення. Складається враження, що перед нами ексклюзивний тестовий сет для медіа. Її габарити можуть ввести в оману.

Це саме той випадок, коли ні на чому не економлять у спробі викликати сильне перше враження. Спочатку перед нами опиняється мінімалістичний чорний бокс з золотими акцентами. На ньому вказана модель та основні характеристики. Це всього лише зовнішня оболонка, яку потрібно зняти для подальшого доступу.

Після цього постає основна чорна коробка, на якій золотими літерами вигравіювано напис “GOODLIKE X EDITION”. Окрім того, більшу частину фронтальної сторони займає логотип “Х”, прикрашений глянцево-чорними та золотими пірамідками.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Конструкція, що фіксує коробку у закритому положенні, також стилізована під X-формат. Після нескладних маніпуляцій кришка відкривається вверх, як капот в автомобілі. Всередині комплект організований за трисекційною системою.

Дві верхніх секції розсуваються вбік, як пелюстки. В них знаходиться справжнє асорті додаткових компонентів та аксесуарів. Сама ж MSI MEG X870E Godlike X Edition поважно зафіксована в нижньому боксі.

Різномаїття комплектації пробуджує справжній інтерес навіть якщо ви думаєте, що вже бачили все. Зазвичай материнські плати постачаються з невеличким набором додаткових дрібниць. Це може бути кілька кабелів у пластиковому пакеті, антена й колекція наліпок з документацією. Але не в цьому випадку. MSI MEG X870E Godlike X Edition забезпечена ультимативним набором, вивчення якого може зайняти години.

Комплект постачання:

USB-накопичувач з драйверами;

Нумерована табличка;

4 x кабелі SATA;

2 x EZ M.2 Clip II;

Додаткові гвинти M.2;

Ключик для демонтажу EZ M.2 Clip II;

EZ WiFi антена;

M.2 Xpander-Z Slider Gen 5 (карта розширення з двома слотами PCI-E Gen 5);

EZ Control Hub (концентратор для 7 вентиляторів, ARGB, RGB);

Датчики (2 штуки);

Кабель EZ Conn (1-to-3) з підтримкою вентиляторів, ARGB та USB 2.0;

Кабель передньої панелі EZ Front Panel;

Колекційна підставка;

Чорний плюшевий дракон Lucky з додатковими брелками;

Наклейки для кабелів;

Швидкий посібник з встановлення.

MSI MEG X870E Godlike X Edition випускається обмеженим тиражем у 1000 плат, кожна з яких має індивідуальну табличку та підставку. ITC дістався щасливий номер 307 — добрий знак!

Майбутні власники материнської плати отримують чорного плюшевого Lucky. Як і личить чорному дракону, він охороняє свій скарб — додаткові приємності та “брелоки”. Очевидно, це не впливає на продуктивність, але поціновувачам ексклюзивності сподобається.

Виробник зробив наголос не тільки на розкішність комплектацій, а й на тактильності. Ба більше, відкривши деякі коробки відчуваєш не запах пластику, а приємні ментолові нотки.

Прикрасою великого радіатора є величезний фірмовий дракон MSI, який сяє на глянцевій дзеркальній поверхні. Майбутні власники зможуть використовувати свій індивідуальний нумерований радіатор з дисплеєм. Під нього є спеціальний роз’єм, як і в окремому кейсі, де він може працювати, під’єднавшись через Type-C.

Тестовий накопичувач Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB комплектується масивним радіатором, але на фоні такої системи він виходив за рамки загального дизайну не в кращу сторону.

Праворуч знаходиться Dynamic Dashboard III, який не тільки слугує додатковим інформативним дисплеєм, а об’єднаний з EZ Bridge. Він фіксується на магнітних кріпленнях та під’єднується до материнської плати за допомогою пропрієтарного роз’єму.

Нижня частина материнської плати вкрита суцільним шаром швидкознімних радіаторів. Один з них (для M.2) — двосторонній. Трикутник (чи пірамідка) функціонально — збільшений радіатор PCH, який в парі з задньою панеллю забезпечує охолодження чипсета X870E.

Кількість слотів M.2 задовольнить потреби навіть найвимогливіших ентузіастів, а на додаток не забуваймо, що є Xpander. Це окрема плата розширення, що дозволяє встановити в себе два PCI-E Gen5 M.2 накопичувачі (128 Гбіт/с).

Однією з головних фішок MSI MEG X870E Godlike X Edition є горизонтальне компонування роз’ємів. Це третій шлях, який відмінний від класичних фронтальних інтерфейсів на материнській платі та концепції backconnect, коли з’єднання ховаються ззаду.

Горизонтальне компонування дуже зручне, але не обійшлося без мінусів, про які я розповім в розділі з досвідом користування. Завдяки дворядному розташуванню інтерфейсів MSI MEG X870E Godlike X Edition має багато місця для маркування контактів. В Dynamic Dashboard III є EZ Bridge призначений для EZ Control Hub від MSI. Це додатково розвантажує бокову частину материнської плати від численних з’єднань.

Інтерфейси, роз’єми, начиння

Для тестування комп’ютерного обладнання я зазвичай використовую материнську плату з потужною системою живлення (24+2+1), що здатна без проблем забезпечити роботу AMD Ryzen 9 9950X3D.

Godlike X Edition також має 27 силових ліній (Duet Rail Power System) із Smart Power Stage потужністю 110A, що об’єднує в одному корпусі MOSFET-транзистори та інтелектуальний драйвер. Ба більше, масивні радіатори натякають, що охолодження тут не просто декоративний елемент, а потужний інструмент для відведення тепла.

Якщо ви прагнете увійти до еліти оверклокерів, MSI MEG X870E Godlike X Edition надає всі необхідні можливості для цього. До того ж AMD традиційно використовує свої сокети впродовж тривалого періоду, тому можна не хвилюватися, що платформа морально застаріє.

Охолодження системи живлення забезпечують два масивні радіатори, поєднані парою теплових трубок.

Плата оснащена 4 слотами DIMM, які підтримують максимум 256 ГБ пам’яті. Слоти сумісні з JEDEC (4800 до 5600 MT/s), тоді як максимальна швидкість розігнаної сягає 9000 MT/s. Нижче наведено максимальні швидкості для різних конфігурацій:

одноранговий модуль х 1 = 9000 MT/s;

дворангові модулі х 1 = 6400 MT/s;

одноранговий модуль х 2 = 6400 MT/s;

дворангові модулі х 2 = 4800 MT/s.

MSI MEG X870E Godlike X Edition класично підтримує розгін пам’яті з функцією “Memory Boost”. RAM з ECC не підтримується. Материнська плата також пропонує налаштовані пресети таймінгів в BIOS для різних конфігурацій.

В MSI MEG X870E Godlike X Edition наявні три слоти PCIe, два з яких підтримують MSI Steel Armor II для покращеної довговічності при використанні важких відеокарт, на кшталт MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC.

EZ PCIe Release я все ще вважаю найзручнішим рішенням. Достатньо просто натиснути кнопку, щоб демонтувати відеокарту.

Другий слот PCIe Gen 5 x16 може працювати в режимі x8, а третій — PCIe Gen 4 x4 знадобиться для додаткових карт розширення. 2 порти M.2 працюють від ліній процесора на максимальній швидкості (PCIe Gen 5). Однак на CPU 8000-ї серії буде доступний тільки режим PCIe Gen 4.

M.2 на материнській платі :

2 x M.2 PCIe Gen 5 x4 від CPU (128 Гбіт/с);

2 x M.2 PCIe Gen 4 x4 від чипсета (64 Гбіт/с);

1 x M.2 PCIe Gen від чипсета 4 x2 (32 Гбіт/с).

Карта розширення M.2 Xpander-Z Slider Gen 5 надає ще два слоти під M.2.

Конструкція встановлення накопичувачів у M.2 Xpander-Z Slider Gen 5 інтуїтивна та проста. Достатньо лише натиснути на спеціальний механізм та витягнути слот. З цим справиться навіть новачок. При цьому SSD отримують двостороннє охолодження, плюс допомогу вентилятора. Його оберти звісно ж можна налаштовувати.

Також є 4 порти SATA 6 Гбіт/с для додаткових накопичувачів — два з них у горизонтальному виконанні. Деякі користувачі хотіли б більше, але причини цієї тенденції криються не в бажанні виробника, а у доступних лініях чипсета.

Інтерфейсна панель MSI MEG X870E Godlike X Edition має що запропонувати. Тут розташовано два порти USB4 формату Type-C зі швидкістю передачі даних 40 Гбіт/с та повною підтримкою стандарту Thunderbolt 4. Додатково присутні п’ять портів USB 3.2 Gen 2 Type-C, кожен з яких забезпечує швидкість 10 Гбіт/с, а також вісім портів USB 3.2 Gen 2 Type-A з аналогічною пропускною здатністю.

Мережеві можливості представлені двома контролерами Ethernet: Realtek RTL8126 зі швидкістю 5 Гбіт/с та преміальним Marvell Aquantia AQC113CS, що підтримує швидкість до 10 Гбіт/с. Бездротове з’єднання забезпечує модуль Wi-Fi 7 на базі чипсета MediaTek MT7927.

Доступний високоякісний звук 7.1 на базі Realtek ALC4082. Аудіосистема включає стандартний набір аналогових роз’ємів, доповнених оптичним виходом S/PDIF.

Серед потрібних речей для ентузіастів розгону варто відзначити три корисні кнопки: USB BIOS Flashback — оновлює BIOS навіть без процесора, Clear CMOS — скидає налаштування, плюс є багатофункціональна Smart Button.

Інтерфейсна панель:

2 x USB4 40 Гбіт/с (Type-C) з підтримкою Thunderbolt 4;

5 x USB 3.2 Gen 2 10 Гбіт/с (Type-C);

8 x USB 3.2 Gen 2 10 Гбіт/с (Type-A);

1 x Realtek RTL8126 5 Gbps Ethernet;

1 x Marvell Aquantia AQC113CS 10 Gbps Ethernet;

Wi-Fi 7 (MediaTek MT7927) з роз’ємами EZ-Antenna;

Аудіо роз’єми та оптичний вихід S/PDIF;

Кнопки USB BIOS Flashback, Clear CMOS та Smart Button.

Внутрішні роз’єми:

1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (60W Power Delivery);

2 x USB 3.0 (підтримує 4 порти);

2 x USB 2.0 (підтримує 4 порти);

4 x 4-pin вентилятори (на платі);

7 x 4-pin вентилятори (через EZ Control Hub);

2 x порти для датчиків;

1 x EZ Bridge (для підключення EZ Control Hub);

1 x 8-pin PCIe додаткове живлення;

4 x SATA 6 Гбіт/с.

EZ Control Hub дозволяє під’єднати два ARGB та один RGB, на додачу є сім роз’ємів для системних вентиляторів. Їх можна налаштувати як в MSI Center, так і в UEFI.

Концентратор кріпиться до материнської плати за допомогою 15-контактного кабелю (Bridge) та живиться через роз’єм SATA. Завдяки потужному магніту його можна причепити в будь-якій частині корпусу.

Програмне забезпечення MSI MEG X870E Godlike X Edition

Софтова частина MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI охоплює ексклюзивний UEFI BIOS (місткістю 64 Мб), та набір утиліт для Windows, чим створює комплексну екосистему для налаштування та моніторингу компонентів. CLICK BIOS X при цьому може похвалитися розширеною функціональністю.

Інтерфейс розділено на два режими роботи: EZ Mode надає швидкий доступ до ключових параметрів, тоді як Advanced Mode відкриває повний спектр можливостей для глибокого налаштування. У спрощеному режимі користувач може швидко змінити послідовність завантаження, активувати профілі AMD EXPO для автоматичного розгону оперативної пам’яті DDR5, увімкнути Precision Boost Overdrive для збільшення потужності процесора або налаштувати роботу NPU (нейронного процесора) у сумісних моделях Ryzen.

Розширений режим Advanced Mode надає доступ до детального керування напругою, частотами, таймінгами оперативної пам’яті та профілями охолодження. Тут присутні інструменти для відстеження температурних показників, напруги та обертів вентиляторів, а також можливість налаштувати їхню роботу відповідно до навантаження системи.

MSI MEG X870E Godlike X Edition пропонує декілька варіантів оновлення BIOS. Утиліта M-Flash дозволяє виконати апдейт з USB-накопичувача прямо в інтерфейсі BIOS. Процедура займає декілька хвилин: потрібно завантажити актуальну версію мікропрограми з офіційного порталу MSI, перенести її на флешку, під’єднати до системи та обрати відповідну опцію в BIOS.

Інший варіант — застосування кнопки Flash BIOS на задній панелі вводу-виводу. Цей метод працює без встановленого процесора чи модулів пам’яті, що особливо корисно при початковому запуску або проблемах із сумісністю компонентів. Потрібно лише під’єднати блок живлення та USB-накопичувач з прошивкою, після чого плата автоматично виконає процедуру оновлення.

MSI Center поєднує суму можливостей: оновлення драйверів, моніторинг параметрів системи, управління RGB-підсвіткою (за наявності сумісних пристроїв), регулювання продуктивності тощо. MSI Center також пропонує автоматичну інсталяцію драйверів, що полегшує початкове налаштування після встановлення операційної системи.

Dynamic Dashboard III є однією з найпомітніших “кілер-фіч” MSI MEG X870E Godlike X Edition. Дисплей зверху IO-панелі може показувати величезний вибір показників. Тут можна налаштувати відображення температур, частот, завантаження, або навіть власні зображення чи еквалайзер. Також цей екран відображає інформацію у випадку невдалого запуску, що є просунутим аналогом класичної LED індикації статусів POST.

Продуктивність, енергоспоживання та нагрівання

У тесті CPU-Z процесор Ryzen 9 9950X3D (режим PBO) на MSI MEG X870E Godlike X Edition в однопотоковій продуктивності набрав 895 балів, що схоже на результати конкурента від Intel — Core Ultra 9 285K з його 909 балами на топовій материнській платі MSI MEG Z890 ACE. В багатопотоковому режимі AMD заробив 17 151 бал з різницею в 10% на користь “синіх”.

Браузерний бенчмарк Octane 2.0 Plus виявив цікаву картину: в однопотоковому режимі Ryzen 9 9950X3D набрав 140 896 балів, а в багатопотоковому — 1 343 242 бали. У WebXPRT 4 AMD продемонстрував переконливу перевагу з результатом 452 бали проти 348 в Intel Core Ultra 9 285K, що свідчить про кращу оптимізацію під веб-додатки. Speedometer також на висоті — 42 бали.

Бенчмарк: Ryzen 9 9950X3D CPU-Z Single — 895 Multi — 17 151 Octane 2.0 Plus Single — 140 896 Multi — 1 343 242 WebXPRT 4 452 Speedometer 42 GeekBench 6 Single — 3 404 3403 Multi — 22 577 24534 AIDA64, Memory test (XMP) Read — 76 264 Write — 77 348 Copy — 69 012 Latency — 79.1 7-zip memory test (GIPS) Compr — 213 Decomp — 262 Total — 237 Cinebench R23 Single — 2 246 Multi — 42 724 D5 Render, секунд 107 Blender 15 136 3D Mark Steel Nomad Score — 14 655 Time Spy — 22 915 CPU Max Threads — 17 778 CPU One Thread — 1300

У популярному кросплатформному бенчмарку GeekBench 6 спостерігається паритет в однопотоковій продуктивності: Ryzen 9 9950X3D набрав 3 404 бали проти 3 403 в Intel Core Ultra 9 285K. Однак у багатопотоковому тесті Intel вирвався вперед з перевагою близько 8,5%.

Тест пам’яті AIDA64 з активованим профілем XMP показав швидкість читання 76 264 МБ/с, запису — 77 348 МБ/с та копіювання — 69 012 МБ/с. Латентність DDR5 склала 79 наносекунд, що є чудовим показником для платформи AM5.

Cinebench R23 показав однопотокову продуктивність на рівні 2 246 балів та багатопотокову — 42 724 бали. У практичному тесті рендерингу D5 Render система з Ryzen 9 9950X3D з MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC впоралася за 107 секунд, що на 14 секунд швидше за Intel Core Ultra 9 285K (121 секунда). Так що близько 11,5% переваги AMD у цьому сценарії.

Blender наочно демонструє рівень продуктивності відеокарти, але для цього ще й знадобиться вдалий процесор. В ньому AMD виграє в Intel Core Ultra 9 285K з мінімальною перевагою (приблизно в 1,6%).

Компанія MSI доклала багато зусиль не тільки в дизайні MEG X870E GODLIKE X EDITION, але й в якості її компонентів. Материнська плата зберігає допустимі температури навіть під найсуворішим навантаженням процесора.

VRM досягли максимум 60 °C після 30 хвилин повного навантаження. Залишається достатньо запасу для розгону, хоча на цьому процесорі він має сенс хіба для “лютих” ентузіастів.

Щоб протестувати M.2 Xpander-Z Slider Gen 5, прийшлось знімати радіатори зі свого SSD й разом з ним гарантію. Вентилятор карти доволі шумний, якщо розганяється понад 3000-3500 об/хв, не кажучи вже про максимальні — 5000 об/хв. Для тестового накопичувача його швидкості навіть забагато.

Саме охолодження працює не гірше, ніж масивний рідний радіатор SSD, що до цього обдувався корпусними вентиляторами. Нагрів Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB не перевищував 60 °C в обох сценаріях.

Якщо ви не хочете розбиратись у тонкощах оверклокінгу, то на допомогу прийде PBO — технологія AMD для автоматичного розгону процесорів Ryzen, яка динамічно керує лімітами потужності. Шкода, що в MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION відсутній Tuning Controller на відміну від UNIFY-X.

В іграх система поводилась стабільно й передбачувано. Процесор при цьому споживав не більше 120 Вт, як Ryzen 7 9800X3D при повному завантаженні. В The Elder Scrolls: Oblivion Remastered, Cyberpunk 2077 та Doom: The Dark Ages спостерігалось максимальне споживання системи з розетки.

Енергометр фіксував до 1020 Вт в короткочасні моменти, якщо гра по ходу докомпільовувала шейдери. Тому блок живлення на 1600 Вт є дуже доречним компонентом для такого коштовного заліза.

Материнська плата не проти поласувати електроенергією — 6 Вт з вимкненим ПК. У режимі спокою система споживала 142 Вт, а в повному навантаженні — до 1050 Вт.

Досвід використання

На редакційних оглядах встигло побувати безліч різноманітних материнських плат, починаючи від бюджетних варіантів і закінчуючи топовими моделями з потужною силовою базою та вишуканим дизайном. Протягом останнього року для тестових замірів використовувалася E-ATX материнська плата ASRock X870E Taichi з солідною вагою близько 2 кг.

Те, що пропонує MSI MEG X870E Godlike X Edition, буквально розриває всі попередні шаблони. З самого моменту розпакування не покидає відчуття ексклюзивності продукту. До речі, її вага становить цілих 3 кг!

Материнській платі вдалося поєднати в собі естетичну частку з ультимативною реалізацією. Як по мені, горизонтальний формат з’єднань – це золота і практична середина між концепцією backconnect та класичним виконанням, коли з’єднання розміщені на фронтальній стороні текстоліту.

При збірці “ПК за $10К” на базі MSI MEG X870E Godlike X Edition прийшлося добряче повозитися. Це перша материнська плата формату E-ATX, яка не помістилася в корпус Cougar FV270 RGB WHITE без невеличких втручань у його конструкцію. Заважав спеціальний кожух, який прикривав з’єднання. Його прийшлося тимчасово демонтувати на момент тестів, що, звісно ж, відобразилося на загальній естетиці системи.

Комбінація Dashboard III та EZ Control Hub виявилася дуже вдалою й гнучкою зв’язкою, що дозволяє краще скомпонувати системні з’єднання. Вивід на екран системних показників є не тільки інформаційним, але й практичним рішенням.

При збірці системи не обійшлося і без підводних каменів. Знадобився деякий час, щоб запрацювала оперативна пам’ять G.Skill Trident Z5 Neo RGB. Прийшлося комбінувати варіанти її розміщення в слотах, доки система нарешті не запустилася.

Добре, що Dashboard III одразу сигналізував про помилку пам’яті. Причина проблем так і залишилася загадкою, адже потім все запрацювало, і я без проблем виставив необхідний профіль EXPO.

Також на материнській платі чомусь одразу не захотів працювати MSI Center й видавав помилку під’єднання до серверів при оновленні модулів. Швидше за все, причина крилася в тестовому SSD, який вже встиг побувати в десятках материнських плат. Можливо, заважали якісь старі драйвери, тому мені прийшлося повністю перевстановити систему з нуля, щоб переконатися, в коректності роботи MSI Center.

Також дивно працював модуль 2,4 ГГц від Hator. Він створював суттєву латентність, у випадку під’єднання USB портів на інтерфейсній панелі. З фронтальним USB таких проблем не спостерігалося.

Ціна та конкуренти

MSI MEG X870E Godlike X Edition поки що очікується в продажах і коштуватиме 70 000+ гривень, а це чимала сума грошей. Тому її аудиторія доволі обмежена, хоча я певний — всі 1000 штук розберуть, як гарячі пиріжки. Все ж таки перед нами ультимативний іміджевий проєкт.

Конкуренція в цьому сегменті невелика. Звичайна MSI MEG X870E GODLIKE обійдеться трішки дешевше й пропонуватиме майже все те саме. Gigabyte X870E AORUS XTREME X3D AI TOP ще габаритніша й має на одну фазу більше, хоча в ній менше шарів текстоліту. Та й роз’ємів M.2 й швидкісних портів тут порівняно не так багато.

Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME коштує дешевше, але не може похвалитися такою потужною силовою базою. ASRock X870E Taichi виглядає справжньою бюджетною пір’їнкою у порівнянні з цими “мастодонтами”, зате вже стала перевіреною класикою. Єдине, що вона не здатна похвалитися додатковим дисплеєм та горизонтальним компонуванням роз’ємів.

9 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 9 Функціональний UEFI та all-in-one MSI Center. Продуктивність 9.5 Стабільне живлення (24+2+1), термопрокладки 9 Вт/м*К, USB Type C з Power Delivery потужністю до 60 Вт. Функції 10 Горизонтальне компонування та функціональна зв'язка: Dashboard III, EZ Control Hub, M.2 Xpander-Z Slider Gen 5, EZ LINK, 10-шаровий текстоліт, металевий бекплейт, службові кнопки на інтерфейсній панелі, EZ DIY. Ціна 7 Ціна висока, як і статус материнської плати. Нагрів 9.5 Охолодження з двома тепловими трубками без проблем впорається навіть при роботі з Ryzen 9 9950X3D.