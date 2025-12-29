Найкраще залізо та ПК 2025 року: вибір редакції ITC.ua

Світ комп’ютерної периферії стабільно пропонує масу цікавих девайсів та високотехнологічних компонентів до класичного формату ПК. 2025 рік не став винятком з правил, хоча й разом з новинками приніс нам солідне підвищення цін. Саме тому жартівливе визначення “ПК-пан” як ніколи відповідає реальності. Однак це ніяк не заважає традиційно підбити наші редакційні підсумки року, де ми оберемо найкращі ноутбуки та комп’ютерне залізо.

Сподіваюсь ви вже встигли прочитати ігрові підсумки та згадати про найкращі ґаджети 2025 року. Перш ніж оголосити наші “залізні номінації”, варто сказати декілька слів про критерії вибору. Пріоритет отримують ноутбуки та компоненти, що були в редакційних матеріалах, адже ми зазвичай беремо на огляди найцікавіші варіанти.

Те що продукт оголошений найкращим, не означає, що він в рази перевершує конкурентів. Це нагадує спортивні рейтинги, де ціна перемоги іноді криється в заповітних сотих секунди на фініші.

Доступний та автономний офісний ноутбук року

В сьогоднішніх реаліях найрозповсюдженіший робочий формат вимагає якомога тривалішої автономної роботи. В умовах нестачі електроенергії нерідко доводиться вимикати свої потужні ПК та шукати альтернативу серед лептопів.

Фанати продукції Apple та її екосистеми швидше за все оберуть MacBook Air 13. Базовий прайс — 55 000 гривень, м’яко кажучи, кусається, і це за версію з 16 ГБ ОЗП та 256-гігабайтним SSD накопичувачем.

Серед редакції ITC.ua є поціновувачі “яблучного” формату, але я не в їх числі. Ноутбуком року для офісу з чудовою автономністю та адекватною ціною стане Windows-лептоп на ARM платформі — ASUS Vivobook S14. Він пропонує вдале рішення для тих, хто хоче спробувати альтернативний шлях, але не хоче відмовлятися від Windows.

Коли кажуть, що для офісу не потрібен яскравий дисплей — це нісенітниця. Саме від нього залежить, чи буде вам комфортно, коли кількість люменів в приміщенні зашкалює. В ASUS Vivobook S14 маємо якісний IPS-дисплей з яскравістю 400 кд/м² та роздільною здатністю 2560×1600 пікселів (216 ppi) й 100% покриттям sRGB.

Для більшості офісних задач цього вистачатиме. Єдиним компромісом є частота 60 Гц, яка не здатна забезпечити необхідну плавність при скролінгу, хоча й прийнятна в статичних сценаріях.

Завдяки процесору Snapdragon X (X1-26-100) виробнику вдалося встановити привабливий прайс, не втративши ключових можливостей. Ноутбуку вистачає роз’ємів, в тому числі швидкісних, що робить його практичнішим у порівнянні з конкурентами-мінімалістами. Відповідність військовому стандарту MIL-STD 810H також додає надійності при активному переміщенні.

В період неадекватних цін на пам’ять та носії комбінація 16/512 виглядає прийнятною для “офісника”, при цьому ціна залишається адекватною. Це робить ARM реальною альтернативою для масового споживача, якому потрібен комп’ютер для офісних завдань і мультимедіа без вимогливих ігор чи рідкісних сценаріїв експлуатації.

Тривалий час роботи від акумулятора в автономному режимі є найважливішою перевагою в тандемі з тишею. 24 години в PCMark10 при 100% яскравості екрана — залізний аргумент, щоб сказати: “Shut up and take my money!”

Якщо вам потрібне спеціальне ПЗ, ігри, чи професійні творчі інструменти, варто обрати класичні ноутбуки на x86-архітектурі. Я також перейшов на ARM для нескладних робочих процесів і використовую Vivobook 16 (X1607Q).

Бізнес-ультрабук року

Змінюються часи, змінюються виробники, змінюються тренди, але дещо залишається стабільним. Це славнозвісні ноутбуки серії ThinkPad, які встигли проявити себе в найскладніших умовах і навіть в космосі. Можливо, має вплив гіпнотична дія червоної “пімпочки”, якою не користується 90% користувачів, крім полярників та астронавтів?

Якщо відкинути жарти та високу ціну, то найкращим бізнес‑ультрабуком року стає Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13. Впевненості додає не тільки традиційний дизайн та впізнавані обриси, але й справді легендарна надійність.

X1 Carbon досі залишається одним з найкращих портативних ноутбуків, доступних на ринку. Ергономіка та загальна функціональність, як і решта споживацьких критеріїв, вирізняють його серед більшості інших пристроїв свого класу. Хоча й конкуренти також можуть запропонувати дешевші варіанти зі схожою продуктивністю, наприклад Acer Swift Edge 14 AI чи HP OmniBook 7 14-fr0000.

ASUS Zenbook S 14 UX5406 я тестував ще у 2024 році, й він до цього часу є моїм особистим фаворитом за преміальне виконання, фірмове покриття Ceraluminum, чудовий звук і хорошу продуктивність. Звісно ж, для поціновувачів Apple вибір не такий різноманітний, але як варіант можна розглянути Apple MacBook Pro 14.

Загалом Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 не жертвує нічим важливим у прагненні до портативності, крім одного — лептоп значно дорожчий порівняно з іншими преміальними та бізнес-ноутбуками.

З характеристик маємо дуже якісний OLED дисплей з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів (243 ppi) та підтримкою DisplayHDR 500 True Black. Процесор Intel Core Ultra 7 258 в тандемі з 32 гігабайтами LPDDR5x та терабайтним накопичувачем (PCIe Gen4) зможуть задовольнити більшість корпоративних робочих сценаріїв. Автономність, безпека та легендарна надійність обіцяють не підвести свого майбутнього користувача.

Хтось скаже, що Thinkpad вже не той, і, напевно, я з цим погоджусь. І річ навіть не в тому, що ThinkPad був викуплений у компанії IBM 2005 року. Просто мас-маркет розмиває межі технологічної самобутності та усереднює всіх під загальні тенденції. З усім тим ThinkPad — все ще синонім надійності з невеличкими вкрапленнями ностальгії.

Ігрові ноутбуки року

Найпопулярнішою відеокартою серед геймерів згідно зі статистикою Steam за листопад 2025 року є NVIDIA RTX 4060 laptop, тобто геймінг на ноутбуках популярний як ніколи. Більшість гравців використовують для цього FullHD дисплеї. Це й не дивно, враховуючи, що 8-гігабайтний відеобуфер — найпопулярніший об’єм серед ігрових рішень.

Міфічна каста “ПК-панів” при детальнішому наближенні в більшості є звичайними гравцями з доволі скромним залізом. Лептоп-геймінг в нинішніх реаліях стає повноцінною альтернативою важким та громіздким класичним персональним комп’ютерам.

У 2025 році вийшло дуже багато цікавих ноутбуків на будь-який смак, а поява мобільних версій відеокарт на основі архітектури Blackwell внесла суттєве різноманіття в реальний ігровий досвід. Разом зі збільшеною продуктивністю відеокарт RTX50 цьогоріч з’явилася підтримка сучасних технологій в рамках DLSS 4.

Завдяки суперсемплінгу та мультикадрової генерації геймери отримали дуже високий FPS в ігрових проєктах і нарешті змогли повноцінно пограти у найвимогливіші ігри з підтримкою трасування променів чи трасування шляху.

Ноутбук року для FullHD геймінгу

Нарешті лептоп-геймінг став можливий не тільки “біля розетки”, а й навіть в обмеженому режимі роботи від акумулятора. Ноутбуком року для FullHD геймінгу стає Acer Nitro V 16 AI. Він побудований на основі процесора AMD Ryzen 5 240, а за обробку графіки відповідає NVIDIA GeForce RTX 5060 laptop.

Її швидкодії вистачає, щоб розкрити можливості 16-дюймового дисплея з частотою 180 Гц. В Acer Nitro V 16 AI підібрано збалансовану конфігурацію без зайвих переплат за надмірні функції. 16 ГБ оперативної пам’яті стандарту DDR5 все ще вистачає для абсолютної більшості сучасних ігор у FullHD.

Геймерська спільнота хоче бачити запас на майбутнє й нерідко обурюється 8-гігабайтними версіями відеоадаптерів. Однак їх цілком достатньо для всіх ігрових проєктів у FullHD, якщо грамотно встановити налаштування.

Винятком може слугувати хіба що Indiana Jones and the Great Circle, де не вистачає відеопам’яті, щоб увімкнути мультигенерацію кадрів. Хоча і без неї кількості FPS вистачає “з головою”. Та сама історія і з новим Doom: The Dark Ages.

Відеокарта RTX 5060 Laptop з TGP 95 Вт при використанні MFG та суперсемплінгу забезпечує в середньому понад 100 FPS. В іграх без підтримки нейротехнологій ситуація буде трішки гіршою, але все ще прийнятною.

Acer Nitro 5 16 AI може зазіхати навіть на роздільну здатність QuadHD. Для цього прийдеться зменшити налаштування в іграх до середніх або комбінацій середньовисоких пресетів.

Матового екрана з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів (141 ppi) загалом достатньо для більшості сценаріїв використання, за винятком професійної та напівпрофесійної обробки фото.

Лептоп може похвалитися доволі помірними температурами (як для ноутбука) та відносно невисокою шумністю. В офісній роботі він також здатний допомогти. При використанні тихого режиму шум становить всього 35 dBA за повного навантаження CPU.

В офісних завданнях його вистачатиме приблизно на 6 годин роботи, що доволі непоганий результат, як для ігрового ноутбука. Серед конкурентів у FullHD форматі на оглядах цьогоріч гарно проявили себе ASUS ROG Strix G16 (2025) та MSI Cyborg 15.

Ноутбук року для QuadHD геймінгу

Нерідко можна почути буркіт гравців: начебто не помітно прогресу в комп’ютерній графіці. А все тому, що для покращення ігрового досвіду потрібно перейти хоча б на QuadHD дисплей. Однак щоб отримати комфортний фреймрейт з такою роздільною здатністю, прийдеться пошукати щось значно продуктивніше, ніж RTX 5050, 5060 чи навіть RTX 5070 laptop.

До того ж хотілося б мати невеличкий запас на перспективу, не ризикуючи опинитися в ситуації, коли віддавши чималу суму грошей, девайс перетворюється на гарбуза з виходом нового вимогливого проєкту.

Прийдеться підшукати збалансовану модель, яка з одного боку пропонуватиме солідну швидкодію та впевненість “про запас”, а з іншого — не виходить на територію ультрапотужних рішень. Саме з такої сторони показав себе MSI Vector 16 HX AI з відеокартою RTX 5070 Ti Laptop.

Процесор Intel Core Ultra 9 275HX з 24 ядрами може дати бій навіть найпотужнішим десктопним CPU. 32 гігабайти DDR5 оперативної пам’яті та терабайтний накопичувач – все ще оптимальний вибір для ігрової системи. Ну і вишенька на торті – це NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop (TGP 140 Вт) з 12 гігабайтами GDDR7 відеопам’яті.

Її цілком вистачає, щоб розкрити потенціал 16-дюймового QHD+ IPS монітору з частотою 240 Гц та чудовою яскравістю (500 кд/м²). Вдалий набір портів та швидкісних інтерфейсів робить MSI Vector 16 HX AI справжньою універсальною конячкою. 90-ватний акумулятор дає можливість розраховувати на 9 годин перегляду відео або близько 6 годин змішаного навантаження (BlackOut Ready).

Вкотре рекомендую вимкнути турбобуст центрального процесора за допомогою утиліти Throttle Stop. Цим ви зменшите температуру CPU на 10-15 градусів і майже не втратите у швидкодії.

З епічними налаштуваннями та допомогою DLSS + FG/MFG всі сучасні ігрові проєкти демонструватимуть 100-150 кадрів на секунду у QHD+. Якщо збалансувати налаштування на високих пресетах, то можна добитися повного розкриття 240 Гц панелі.

Завдяки вдалій комбінації характеристик, цей ноутбук не просто отримав перше місце “на папері”, а ще й став особистим вибором деяких представників редакції.

Ноутбук року для 4К геймінгу

Щоб отримати гарантовано хорошу техніку, недостатньо просто викласти солідну купу грошей. Велика ціна не обов’язково є запорукою вдалої комбінації характеристик та користувацького досвіду.

В мобільному ігровому світі немає нічого потужнішого за відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop з цілими 24 ГБ відеопам’яті, яка споживає до 175 Вт. Але одного цього не достатньо, щоб ноутбук дійсно привертав до себе увагу.

Компанія ASUS творчо підійшла до цього питання, зробивши лептоп, що може виглядати як рендер з гри Cyberpunk 2077.

ASUS ROG Strix SCAR 18 може похвалитися дуже багатою комплектацією, серед якої фірмовий рюкзак, миша та ще деякі корисні аксесуари. Поціновувачі неонової естетики обов’язково оцінять підсвітку Aura 360 та AniMe Vision, що являє собою матричний масив світлодіодів на зовнішній стороні ноутбука з можливістю персоналізації.

Серед конкурентів ноутбук вирізняється можливістю в один дотик зняти кришку ноутбука для легкого обслуговування, чистки чи апгрейду. Звісно, хотілося б бачити альтернативу пластиковим матеріалам корпуса внутрішньої частини. Конкуренти на кшталт Razer Blade та Alienware пропонують алюміній, який надає солідності.

Asus ROG Strix SCAR 18 пропонує широкий набір інтерфейсів, в тому числі високошвидкісний Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Матовий 18-дюймовий mini-LED екран підтримує частоту оновлення 240 Гц, зональне затемнення (понад 2000 зон), 100% охоплення sRGB та DCI-P3 й може похвалитися максимальною яскравістю 1200 ніт у зональному режимі.

24-ядерного CPU Intel Core Ultra 9 275HX вистачить для будь-яких ресурсомістких та процесорозалежних задач. Його енергоспоживання в редакційних тестах доходило 170 Вт — несподівано десктопні показники. З усім тим, чудова система охолодження справляється на відмінно.

Тому навіть у режимі Turbo максимальна температура CPU не підіймалася вище 85 °C, а GPU – 75 °C. В режимі Performance ноутбук не втомлює шумом, 43 ДБа — хороший результат.

Графічна швидкодія топової NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop пропонує повноцінну альтернативу громіздким ПК і демонструє чудові результати, як в робочій продуктивності, так і в 4К геймінгу за допомогою DLSS та FG/MFG.

Конкуренти також старалися з усіх сил і представили гідні моделі, що побували на редакційних оглядах. Серед них хотів би відзначити Legion Pro 7 16IAX10H з чудовим шасі, хоча й з посередніми температурами, та епічний MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, якому зайві градуси Цельсія також завадили зайняти п’єдестал.

Найкращий універсальний ультрабук року

До будь-якого ноутбука завжди можна почути безліч претензій. Поціновувачі екстремальної автономії будуть говорити про недостатній час роботи від акумуляторної батареї. ПК-панство з топовими десктопними конфігураціями вказуватиме на обмеженість в ігровій продуктивності та шумності, порівняно з їхніми 20-кілограмовими системними блоками. Дизайнери вкажуть на компроміси в ігрових матрицях, а офісні працівники підкреслять недостатню зручність клавіатури та вбудованих тачпадів.

Здавалося б, всім неможливо догодити, але ні. Компанії Acer у своєму ноутбуці Predator Triton 14 AI вдалося майже неможливе — поєднати найкращі з можливих характеристики у компактному шасі. При цьому зберегти чудову естетику, притомні масогабаритні показники, сучасні інтерфейси, преміальний дисплей, вдалу комбінацію продуктивності, енергоефективності, нагріву та шуму, а також отримати дуже зручну клавіатуру з трекпадом.

Це вдалося завдяки поєднанню процесора Inter Core Ultra 9 288V, 32 ГБ оперативної пам’яті, 2 ТБ SSD накопичувача та відеокарти RTX 5070 Laptop з обмеженим до 80 Вт TGP.

Шасі з анодованого алюмінію приємно холодить руку, даруючи відчуття надійності конструкції, а матове чорне покриття з олеофобним шаром дозволяє не бігати щохвилини з ганчіркою, витираючи відбитки пальців. Якість збірки на найвищому рівні.

Тут ми маємо сучасні порти (Thunderbolt 4, і Wi-Fi 7 з Bluetooth 5.4) та надзвичайно якісну клавіатуру, яка може скласти конкуренцію самому ThinkPad. Скляний тачпад з тактильною віддачею за якістю нагадує Asus ZenBook S14.

До того ж це не просто продуктивний ноутбук. В комплекті йде спеціальний стилус з підтримкою 4096 рівнів натиснення, що перетворює його на міні графічний планшет для дизайнера. Цьому також сприяє дуже якісний 14,5” OLED-дисплей з частотою 120 Гц. Він має ціле асорті чудових характеристик, серед яких роздільна здатність 2880×1800 пікселів, 100% покриття DCI-P3, еталонна гама, чудова відповідність кольорів та сертифікація CalMAN.

В геймінгу при нативній роздільній здатності (2880×1800), комбінації Medium/High налаштувань та допомогою DLSS Quality, плюс генератора кадрів можна розраховувати на комфортний FPS в найновіших ігрових проєктах з комфортним FPS. Цей ноутбук — не масовий продукт, а швидше демонстрація інженерних можливостей виробника.

Ігровий процесор року

Для ПК ентузіастів CPU завжди був центром, з якого планувалася вся майбутня збірка. Тому від його вибору залежить не тільки сьогоденна швидкодія в робочій чи ігровій продуктивності, але й час до наступного серйозного апгрейду, коли змінюється сокет.

Можна придбати дуже дорогий процесор, на кшталт Intel Core Ultra 9 285K, який буде королем робочої продуктивності. Однак для ігор потрібно дещо більше, ніж захмарна кількість ядер.

Процесори з технологією 3D V-Cache раніше вважалися прерогативою елітного геймінгу та кіберспортсменів. Ryzen 7 9800x3D, що використовується в редакційних тестах, в момент релізу на фоні дефіциту коштував як “крило від Боїнга”.

З виходом бюджетніших варіантів такі CPU стали ближче до звичайних гравців. Цьогоріч компанія AMD випустила AMD Ryzen 5 7500X3D, який виявився справді вдалим процесором для геймерів, що хочуть отримати топову ігрову продуктивність при низькому енергоспоживанні.

Це дає можливість побудувати продуктивний ігровий комп’ютер не вкладаючись у дорогі супутні компоненти. AMD Ryzen 5 7500X3D стає ігровим процесором року за те, що при 65 Вт TDP робить доступним кіберспортивний FPS на звичайних материнських платах без потужної підсистеми живлення та на простому баштовому кулері.

Відеокарта року

Цьогоріч вихід у світ відеокарт на архітектурі Balckwell став без перебільшення головною подією у світі заліза. Це дало поштовх новому етапу розвитку геймерської індустрії на всіх рівнях. Не обійшлось і без ексцесів, на кшталт “палких” роз’ємів стандарту 12VHPWR, припинення підтримки 32-бітного PhysX та економії NVIDIA на об’ємі відеопам’яті.

Не менш важливим став вихід конкурентних рішень Radeon 9000 від компанії AMD, які хоч і продовжили використовувати GDDR6, проте не стали економити на її обсязі. Обидва виробники надали пріоритети фірмовим технологіям суперсемплінгу, генерації кадрів, ШІ-постобробки та, звісно ж, продовжили розвивати технологію RTX.

На редакційних оглядах у 2025-му ми встигли познайомитися з усіма можливими варіантами відеокарт: від NVIDIA RTX 5090 та AMD Radeon RX 9070 XT до Intel Arc B580. Остання хоч і вийшла в середині грудня 2024-го, в українському продажі з’явилася цьогоріч.

Високі стартові ціни та дефіцит моделей RTX50 спонукали потенційних покупців чекати на зменшення цін або приглядатися на конкурентні варіанти від компанії AMD. Ближче до середини літа ціни стали прийнятнішими, а ринок насиченішим.

З усім тим RTX 5090 дотепер коштує дуже дорого і попри свою ультимативну швидкість не по кишені абсолютній більшості геймерів, навіть на західному ринку. RTX 5080 також доволі потужна, але далека від найкращого співвідношення “Ціна/Вт/FPS”.

AMD Radeon RX 9070 XT попри всі свої переваги в геймінгу все ще суттєво відстає від NVIDIA у робочій продуктивності та сценаріях з трасуванням променів чи PT. Хоча в іграх — це чудовий представник “червоного табору”, який прийдеться до вподоби поціновувачам вдалих альтернатив.

Відеокартою року стає MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G. Вона базується на тому ж відеочіпі (GB203), що й RTX 5080, хоча й в трішки “урізній” модифікації. RTX 5070 Ti постачається з 16 ГБ відеопам’яті GDDR7. Це дозволяє розраховувати не тільки на QuadHD геймінг, але претендувати на 4К режим за допомогою DLSS та генерації кадрів.

Вона чудово підходить під більшість робочих задач, які вимагають високої продуктивності відеоприскорювача, особливо в рендерингу, відеомонтажі та локальних ШІ моделях. Помірне енергоспоживання, низькі температури й можливість розгону роблять MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G чудовим вибором сьогодення.

Найкраща материнська плата року (Intel)

Платформа LGA1851 для процесорів Arrow Lake викликала чимало дискусій серед ентузіастів, адже перехід на нову архітектуру завжди супроводжується питаннями про доцільність інвестицій.

Попри серйозні успіхи компанії AMD процесори Intel Core Ultra Series 2 є дуже цікавим вибором, в першу чергу для робочої продуктивності та вже потім для геймінгу. Щоб повноцінно розкрити їх потенціал та отримати набір сучасних інтерфейсів необхідна якісна та надійна материнська плата.

Вибором року стає Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7, яка пропонує переконливу відповідь на питання балансу між функціональністю та вартістю. За свою ціну користувач отримує повноцінну ATX-плату з 19-фазною системою живлення, підтримкою DDR5 (до 9200 МГц) та Wi-Fi 7. Це робить її міцним фундаментом для сучасних ігрових і робочих ПК.

Технічне оснащення плати відповідає навіть примхливим вимогам: чотири слоти M.2 (в тому числі із підтримкою PCIe 5.0), повноцінний слот PCIe 5.0 x16, зручна кнопка знімання відеокарти та швидкісний USB4 Type-C на задній панелі. Радіатори VRM ефективно справляються з навантаженням навіть при роботі з Intel Core Ultra 9 285K.

Gigabyte Control Center виявилося одним із найстабільніших та інтуїтивніших рішень. Попередньо налаштовані режими розгону PerfDrive дозволяють отримати додаткову продуктивність без глибокого занурення в ручні налаштування.

Серед конкурентів є немало вдалих рішень. Asus PRIME Z890-P WIFI, MSI Z890 GAMING PLUS WIFI та ASRock Z890 LiveMixer WiFi також цікаві у своєму класі.

Найкраща материнська плата року (AMD)

Ринок материнських плат для платформи AM5 здавався давно поділеним між класичними виробниками, тому поява Sapphire у цьому сегменті стала справжньою несподіванкою.

Компанія, яка десятиліттями випускала відеокарти Radeon, вирішила спробувати сили у новому амплуа. Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 виявилася вдалим рішенням для тих, хто шукає стабільності без переплати за зайві функції, за що отримує звання найкращої материнської плати року.

Повноцінний ATX-формат з 15-фазною системою живлення, підтримка DDR5 (до 8000 MT/s) та сучасні безпровідні інтерфейси роблять її привабливим вибором для власників процесорів Ryzen 7000, 8000 та 9000 серій, в тому числі найпотужніших. Масивні радіатори утримують температури в межах 37-42°C при роботі з Ryzen 7 9800X3D.

Тестування в парі з MSI GeForce RTX 5090 підтвердило стабільність плати навіть при піковому 900-ватному енергоспоживанні системи в парі з Ryzen 7 9800X3D (режим PBO). Звісно, ідеальної техніки не існує, й тут також вистачає компромісів, як, наприклад, аудіокодек Realtek ALC897. Однак Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 внесла свіжий подих у ринок материнських плат, а зайва конкуренція ніколи не завадить для кінцевого споживача.

На базі чипсета B850 вистачає конкурентів. Хороший варіант пропонує MSI B850 GAMING PLUS WIFI, в першу чергу у можливостях розгону. ASRock B850 Pro-A WiFi також може сподобатися за своїм співвідношення можливостей та ціни.

Система охолодження року

Виробники процесорів намагаються витиснути максимум з кристалів кремнію в готових продуктах. Розблокування додаткових ядер та мистецтво розгону часів AMD FX залишились у минулому. В цих реаліях залишається все менше простору для суттєвого збільшення продуктивності вручну. Зате температури та тротлінг (за недостатнього охолодження) стали супутниками не тільки лептопів, а й персональних комп’ютерів.

Для багатьох ентузіастів рідинні системи охолодження — єдиний розумний вибір. Разом з цим хочеться не просто приборкати норовливі температури, а й отримати особливе естетичне задоволення від своєї збірки.

MSI MPG CORELIQUID P13 360 White дарує все це одночасно, поєднуючи ефективне охолодження з 2,1-дюймовим IPS-дисплеєм на водоблоці. За це вона оголошується найкращою СРО року.

Модель зарекомендувала себе яскравим елементом кастомізації, що пропонує ряд інновацій, серед яких технологія Streamline з інтеграцією всіх кабелів від водоблока безпосередньо під обплетення трубок. Живлення та сигнали для LCD-екрана передаються через самі трубки, а вентилятори CycloBlade 9 з’єднані послідовно без зайвих дротів.

Завершує композицію універсальний кронштейн UNI Bracket з підтримкою сучасних сокетів Intel та AMD без необхідності перемикатися між різними кріпленнями.

Тестування з AMD Ryzen 7 9800X3D показало хороші результати: у найскладніших синтетичних тестах температура не перевищувала 82 °C при швидкості вентиляторів лише 1160 об/хв, а в іграх процесор нагрівався максимум до 61°C.

Низький рівень шуму помпи ніяк не виділяє її на загальному фоні, що дозволяє будувати майже безшумні системи. Ну і найцікавіша вишенька на торті — яскравий LCD-екран, що підтримує моніторинг у реальному часі, відтворення відео з YouTube та навіть режим розширення дисплея, чим не можуть похвалитися конкуренти.

Корпус року

Цьогоріч через руки редакції пройшло немало цікавих комп’ютерних корпусів. Від колоритної імпровізації Gorilla Custom X-ATX стилізованої під S.T.A.L.K.E.R 2, до епатажного 1stPlayer Mi2-A (Minitower). Але досконалості, як відомо, немає межі.

Тому, крім якісного виконання та широких можливостей, хочеться ще й додаткової персоналізації, що вирізнятиметься серед подібних рішень.

Cougar FV270 RGB WHITE поступив у продаж ще у 2024-му, але саме цьогоріч отримав додаткову кастомізацію ANNIHILATION з 3D-друком й ручною художньою розмальовкою в стилі TLOU. Весь цей час він використовувався в наших численних редакційних оглядах.

Cougar FV270 RGB WHITE пропонує ефектність та ефективність з нестандартним підходом. Тут використовується багатогранний периметр у формі призми виконаний із загартованого вигнутого скла. Це забезпечує панорамний огляд внутрішніх компонентів без прямих країв, які зазвичай заважають.

Вентилятори розташовані на похилих поверхнях, що покращує динаміку повітряного потоку. Піднята передня частина відкриває доступ до додаткової осі вентиляції та забезпечує забір повітря знизу, а чотири попередньо встановлені ARGB PWM вентилятори (два 140-мм на боці материнської плати, один 120-мм знизу та один 140-мм ззаду) створюють чітко сфокусований потік.

Корпус підтримує зворотне прокладання кабелів, тому готовий до найсучасніших материнських плат, приховуючи весь безлад за непрозорою стороною. Він сумісний із материнськими платами E-ATX, саме тому тестова ASRock X870E Taichi почувається в ньому наче вдома.

Cougar FV270 RGB WHITE має можливість встановлення відеокарт довжиною до 420 мм у горизонтальній орієнтації, або 450 мм у вертикальній. Навіть монструозна MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC не здатна зайняти весь доступний простір.

Ігровий монітор року

Створити універсальний продукт — завжди найскладніший виклик для виробника. Набагато легше, коли проєктуєш цільовий пристрій для дизайнера чи геймера. Тоді рецепт спрощується до виставлення акцентів, що найбільш важливі для такої аудиторії. MSI цьогоріч вдалося випустити монітор, який без перебільшення сподобається всім.

MPG 274URDFW E16M є багатогранним та універсальним монітором, який рівноцінно сподобається гравцям, гуру HDR контенту та високого PPI, суворим фанатам справжнього чорного кольору, поціновувачам високошвидкісних панелей та всім тим, хто любить порядок на своєму робочому столі.

MPG 274URDFW E16M поєднав 27-дюймову 4K IPS панель із 1152-зонною Mini-LED підсвіткою, частотою 160 Гц та часом відгуку 0,5 мс. За неповною ціною OLED панелі з QuadHD користувач отримує монітор у двох амплуа: для повсякденної роботи з чудовим колірним охопленням (100% sRGB, 100% Adobe RGB, 95% DCI-P3) та для мультимедійних сценаріїв, де технологія Local Dimming перетворює його на справжнього конкурента OLED-панелей.

Вдень антибликове покриття та яскравість до 440 кд/м² дозволяють комфортно працювати навіть у світлому приміщенні, а висока щільність пікселів (163 ppi) забезпечує чітке зображення для роботи з графікою та текстами. Коли сідає сонце, монітор пропонує глибокий чорний колір без набридливого Glow-ефекту. Контрастність при цьому зростає до солідних 2890:1. Сертифікація VESA DisplayHDR 1000 із піковою яскравістю 673 кд/м² — саме те, що потрібно для HDR-контенту.

Не забули й про ергономіку та порти: USB Type-C з Power Delivery 98W дозволяє заряджати ноутбук прямо від дисплея, а USB-хаб та KVM Switch додають ширших можливостей. Для кіберспортсменів передбачено режим Dual Mode, який знижує роздільну здатність до FullHD та підвищує частоту до 320 Гц.

ПК 2025 року

2025-й завершується, і для вас ми зібрали наше бачення прогресивного ПК року, в якому не обмежували себе умовностями. Ось його конфігурація:

Процесор AMD Ryzen 7 9800X3D ;

; Оперативна пам’ять G.Skill DDR5 64GB Trident Z5 Neo RGB ;

; Материнська плата ASRock X870E Taichi ;

; Відеокарта MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC ;

; Охолодження MSI MPG CORELIQUID P13 360 White ;

; Накопичувач Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB ;

; Корпус Cougar FV270 RGB WHITE ;

; Блок живлення SeaSonic Focus GX-1000 ATX 3.1 .

Таким цьогоріч став “залізний” вибір редакції ITC.ua. Чекаємо вас у коментарях не тільки під цими підсумками, але й в наших майбутніх оглядах у 2026 році. Бажаємо вам в наступному році, щоб найголовнішою проблемою був вибір між Intel та AMD.