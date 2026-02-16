Огляд процесора AMD Ryzen 7 9850X3D: новий король геймінгу

Компанія AMD продовжує розвивати свою лінійку процесорів з технологією 3D V-Cache, яка виявилась напрочуд вдалою. Саме тому в наших тестах ми зазвичай використовуємо Ryzen 7 9800X3D. З моменту CES 2026 пройшло не так багато часу, але новий флагман для геймерів — Ryzen 7 9850X3D вже встиг приїхати на наш редакційний огляд. Він позиціюється як найшвидший ігровий процесор у світі, тож з’ясуємо, наскільки велика його перевага над попередником, і чи варто переплачувати за додаткові мегагерци.

AMD Ryzen 7 9850X3D Від 26 099 грн. Плюси: найшвидший ігровий процесор на ринку; помірні температури; чудова продуктивність у кіберспортивних режимах; широка сумісність в рамках платформи AM5; помірне енергоспоживання; великий кеш L3. Мінуси: вища ціна за 9800X3D при мінімальній різниці у продуктивності. 8.4 /10 Оцінка

Технічні характеристики

Параметр AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9850X3D Літографія TSMC 5 nm TSMC 5 nm Архітектура Zen 5 Zen 5 Платформа AMD AM5 AMD AM5 Кількість ядер 8 8 Кількість потоків 16 16 Базова частота 4.7 ГГц 4.7 ГГц Макс. частота 5.2 ГГц 5.6 ГГц Кеш L2 8 МБ 8 МБ Кеш L3 96 МБ 96 МБ Базовий TDP 120 Вт 120 Вт Версія PCI-E 5.0 5.0 Вбудована графіка AMD Radeon Graphics AMD Radeon Graphics Тип ОЗП DDR5 DDR5 Максимум ОЗП 192 ГБ 192 ГБ

Тестовий стенд

Для тестування AMD Ryzen 7 9850X3D використовувалася ASRock Taichi — топова материнська плата на чипсеті X870E. BIOS оновлено до версії 4.04.

Конфігурація тестового стенда:

Для порівняння використовувався процесор AMD Ryzen 7 9800X3D. Всі тести проводилися з однаковими налаштуваннями системи, версій ігор та профілем “Performance” в ASRock A-Tuning.





Комплектація та паковання

Тестовий семпл AMD Ryzen 7 9850X3D з написом “not for resale” прибув у боксовому виконанні. Упаковка добре знайома фанатам “червоного” табору своєю сіро-помаранчевою колірною гамою зі сріблястими акцентами. На лицьовій стороні виробник класично підкреслює ключову особливість процесора – підтримку технології AMD 3D V-Cache.

CPU надійно закріплений у прозорому пластиковому блістері, що дозволяє подивитися на своє придбання ще до розпакування. Поруч знаходиться фірмова наліпка з написом “AMD Ryzen 7”, якою багато користувачів традиційно прикрашають корпуси своїх комп’ютерів. У комплекті також є детальна інструкція з встановлення процесора на платформу AM5 та супутня документація.

Це версія без комплектного кулера, що цілком логічно для процесора такого класу. Виробник очікує, що майбутні власники Ryzen 7 9850X3D використовуватимуть власні системи охолодження, здатні ефективно відводити тепло від високопродуктивного чіпа. Хоча заявлений TDP становить 120 Вт, реальне споживання енергії під навантаженням може сягати 160 Вт.

Продуктивність та тести AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 7 9850X3D позиціюється виробником як найшвидший ігровий процесор у світі. Це звання раніше належало Ryzen 7 9800X3D, який з’явився на ринку у листопаді 2024 року і весь попередній рік працював у складі тестового стенда.

AMD Ryzen 7 9850X3D побудований на сучасній архітектурі Zen 5 та використовує технологію 3D V-Cache другого покоління, яка представлена ще у серії Ryzen 7000X3D. Процесор складається з двох чіплетів: одного I/O-кристала та одного CCD (Core Complex Die), який містить вісім ядер (16 потоків) Zen 5. Під основним кристалом розташований додатковий шар кешу об’ємом 64 МБ, що збільшує загальний обсяг L3 третього рівня до 96 мегабайтів.

Головна відмінність від попередника полягає у збільшеній максимальній тактовій частоті. Якщо Ryzen 7 9800X3D розганявся “з коробки” до 5.2 ГГц, то новий 9850X3D може досягати 5.6 ГГц. Це приріст на 400 МГц, або 8% у максимальній частоті. При цьому базова частота залишилася незмінною на рівні 4.7 ГГц, як і теплопакет у 120 Вт.

Процесор виготовляється за 5-нанометровим техпроцесом TSMC та підтримує всі сучасні технології платформи AM5. Серед них DDR5 пам’ять з підтримкою профілів EXPO до 5600 МГц за замовчуванням, лінії PCI Express 5.0 для відеокарт та накопичувачів, а також інтегрована графіка AMD Radeon Graphics для базових завдань.

Робоча продуктивність

Ще до початку тестування можна було передбачити, що у робочих завданнях Ryzen 7 9850X3D не покаже значного приросту над попередником. Адже різниця у 400 МГц максимальної частоти проявляється переважно у легких однопотокових сценаріях, тоді як у багатопотокових навантаженнях CPU працює на нижчих частотах через обмеження зі споживання енергії.





Бенчмарк: Ryzen 9 9950X3D Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 9850X3D CPU-Z Single — 895 Multi — 17 151 Single — 810 Multi — 8227 Single — 868 Multi — 8808 Octane 2.0 Plus Single — 140 896 Multi — 1 343 242 Single — 132 807 Multi — 838 632 Single — 141 047 Multi — 877 540 WebXPRT 4 452 436 472 Speedometer 42 42.3 49.4 GeekBench 6 Single — 3 404 Multi — 22 577 Single — 3 256 Multi — 18 023 Single — 3 458 Multi — 18 535 AIDA64, Memory test (XMP) Read — 76 264 Write — 77 348 Copy — 69 012 Latency — 79.1 Read — 58 889 Write — 80 272 Copy — 55 830 Latency — 79.7 Read — 58 726 Write — 80 822 Copy — 55 880 Latency — 77.1 7-zip memory test (GIPS) Compr — 213 Decomp — 262 Total — 237 Compr — 131 066 Decomp — 135 812 Total — 133 439 Compr — 132 891 Decomp — 145 303 Total — 139 097 Cinebench R23 Single — 2 246 Multi — 42 724 Single — 2 046 Multi — 22 306 Single — 2 187 Multi — 22 223 D5 Render, секунд 107 107 106 3D Mark CPU Max Threads — 17 778 CPU One Thread — 1300 CPU Max Threads — 10 150 CPU One Thread — 1 208 CPU Max Threads — 10 101 CPU One Thread — 1 259

У синтетичному тесті CPU-Z Ryzen 7 9850X3D показав 868 балів в однопотоковому режимі та 8 808 балів у багатопотоковому, що на 7% більше за 9800X3D. Це “перший дзвоник”, що AMD вдалося ефективно масштабувати архітектуру Zen 5.

У популярному бенчмарку GeekBench 6 різниця виявилася ще показовішою. Ryzen 7 9850X3D набрав 3 458 балів в однопотоковому тесті проти 3 256 у попередника, здобувши перевагу — 6%. У багатопотоковому режимі результати склали 18 535 та 18 023 бали відповідно, зі скромним приростом всього у 3%.

Цікаво, що 9850X3D навіть випередив старший 16-ядерний Ryzen 9 9950X3D в однопотоковому тесті (3 458 проти 3 404), хоча у Multi-тесті флагман очікувано зберігає лідерство з результатом 22 577 балів.

Тест Cinebench R23 продемонстрував схожу картину. В однопотоковому режимі 9850X3D на 7% швидше за 9800X3D. Проте у багатопотоковому тесті результати у попередника виявилися навіть кращими. Така ситуація пояснюється тим, що при навантаженні всіх ядер обидва процесори впираються в обмеження TDP, і вища максимальна частота 9850X3D не може проявитися повною мірою.

У браузерних бенчмарках Ryzen 7 9850X3D показав найкращі результати серед усіх протестованих процесорів. У WebXPRT 4 він набрав 472 бали проти 436 у 9800X3D та 452 у Ryzen 9 9950X3D. “Зайві” 8% є приємним бонусом для нових власників.

Ще разючішим виявився результат у Speedometer: 49.4 бали проти 42.3 у 9800X3D. Це вже справжня домінація з 17% покращенням, яке пояснюється тим, що браузерні тести активно використовують однопотокову продуктивність та дуже чутливі до латентності кешу.





Тест Octane 2.0 Plus підтвердив перевагу 9850X3D в однопотокових сценаріях. У Single-режимі новинка набрала 141047 балів проти 132807 у попередника. У багатопотоковому тесті результати склали 877540 та 838632 бали відповідно.

В тесті пам’яті AIDA64 показує практично ідентичні результати для обох процесорів. Швидкість читання становила 58726 МБ/с у 9850X3D та 58889 МБ/с у 9800X3D, швидкість запису — 80822 та 80272 МБ/с відповідно. Латентність пам’яті у новинки виявилася навіть трохи кращою: 77.1 нс проти 79.7 нс, що позитивно впливає на продуктивність у деяких іграх.Для порівняння, 16-ядерний Ryzen 9 9950X3D демонструє значно вищу швидкість читання (76264 МБ/с).

Архіватор 7-zip традиційно добре масштабується з кількістю ядер, тому тут 9850X3D показав лише помірний приріст. Швидкість компресії становила 132891 GIPS проти 131066 у попередника (+1.4%), декомпресії — 145303 проти 135812 GIPS (+7%). Загальний результат склав 139097 та 133439 GIPS відповідно, що дає 4% прирісту.

У рендерингу тестової сцени D5 Render всі три процесори показали практично однаковий час виконання: 106 секунд у 9850X3D, 107 секунд у 9800X3D. Хоч даний бенчмарк активно використовує ресурси CPU, але такі проєкти більше залежать від відеокарти, ніж від процесора.





Тест 3DMark CPU Profile виявив цікаву закономірність. В однопотоковому тесті 9850X3D був на 4% швидшим. Проте у багатопотоковому тесті результати майже ідентичні: 10 101 та 10 150 балів.

Ryzen 7 9850X3D демонструє стабільний 5-7% приріст в однопотокових завданнях порівняно з 9800X3D, що загалом відповідає різниці у максимальній тактовій частоті. У багатопотокових сценаріях перевага зменшується до 1-4%.

Не забувайте, що основна місія цього CPU — геймінг, тому для користувачів, які планують використовувати процесор для робочих завдань, краще розглянути Ryzen 9 9950X3D з удвічі більшою кількістю ядер.





Ігрова продуктивність

Найголовніше питання для майбутніх власників Ryzen 7 9850X3D полягає у його продуктивності в іграх. Саме тут величезний 96-мегабайтний кеш третього рівня має проявити себе найкраще. Проте не всі ігри однаково чутливі до обсягу кешу – деякі більше залежать від кількості ядер або тактової частоти.

Зазвичай найбільший приріст FPS спостерігається у кіберспортивних дисциплінах, де гравці навмисно знижують графічні налаштування та роздільну здатність заради максимальної кількості кадрів на секунду. У таких сценаріях Ryzen 7 9850X3D демонструє найкращі результати.

RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) FullHD (Low + DLSS + FG/MFG) (Cyber) Counter-Strike 2 (9800X3D) 434 476 546 757 Counter-Strike 2 (9850X3D) 447 490 568 817

У Counter-Strike 2 на кіберспортивних налаштуваннях у роздільності 1080p процесор видавав у тестовому сценарії до 817 кадрів на секунду (на 8% більше за Ryzen 7 9800X3D).

При переході на ультимативних налаштувань (4К) перевага зменшується до 3% над Ryzen 7 9800X3D. Тут вже впираємось у можливості RTX 5090. Процесор під час гри завантажувався приблизно на 50-60%.





Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показав 5% приріст для Ryzen 7 9850X3D над попередником при використанні класичної растеризації. Власники процесорів Intel 14-го покоління нерідко люблять зауважувати, що їм немає сенсу переходити на процесори з 3D V-Cache. Заради цікавості запустив гру на Intel Core i9-14900K. Без трасування він програвав на 30%, а з RT-ON — близько 10%.

Зона відчуження у 4К виявилась байдужою до Ryzen 7 9850X3D. Різниця процесорами зазвичай становила близько 1-2%. У FullHD, коли зникає GPU-обмеження герой нашого огляду стає швидшим за 9800X3D на 6%. Не знаю, хто грає на RTX 5090 у FullHD, але факт є фактом.

Doom: The Dark Ages, як і його головний персонаж, проявили повне ігнорування до зміни процесора в системі. Коливання фіксувалися на рівні похибки.





RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) FullHD (Low + DLSS + FG/MFG) (Cyber) Indiana Jones and the Great Circle (9800X3D) 35 140 388 191 476 610 Indiana Jones and the Great Circle (9850X3D) 36 143 396 199 495 641

В Indiana Jones and the Great Circle приріст кадрів коливається від 2% у 4K до 6% в FullHD пресеті. На сингл-пригоди це звісно не сильно впливає, хоча показник 1% LOW також покращується на 6-7%, залежно від локації. З усім тим, фанатам “класичної растеризації” це прийдеться до вподоби.

RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) Forza Horizon 5 (9800X3D) 147 242 348 313 436 Forza Horizon 5 (9850X3D) 153 252 362 335 467

Високий FPS та низькі затримки особливо шанувалися поціновувачами стрімких перегонів. Тут Ryzen 7 9850X3D не підвів. Приріст кадрів у Forza Horizon 5 коливається між 4% у 4К до 7% у QuadHD.

RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) FullHD (Low + DLSS + FG/MFG) (Cyber) Remnant 2 (9800X3D) 94 100 210 177 322 390 Remnant 2 (9850X3D) 95 102 214 186 335 413

Remnant 2 завжди радо навантажить вас ультимативною SOULS-складністю, паралельно завантаживши навіть найпотужніші системи. Найбільший буст класично спостерігається у FullHD. Режими DLSS та FG розмивають різницю, що доходить до 6% в кібер-пресетах та нівелюється високою роздільною здатністю.

RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) FullHD (Low + DLSS + FG/MFG) (Cyber) The Elder Scrolls IV: Oblivion (9800X3D) 65 98 195 141 255 370 The Elder Scrolls IV: Oblivion (9850X3D) 66 100 197 148 265 396

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered доволі вимоглива до процесора. Своєю чергою вона відгукнулася на збільшення частоти 6-7% приростом у FullHD та до 5% у QuadHD. Наскільки це допоможе в Сиродіїлі — вирішувати вам.

У середньому Ryzen 7 9850X3D виявився швидшим за 9800X3D на 5% при використанні FullHD пресетів, де процесор є основним обмежувальним фактором. При переході на вищі налаштування графіки перевага зменшується до 2-4% через зростання навантаження на відеокарту. Опозиція з 9800X3D не сказати, щоб радикальна, а от у порівнянні з CPU позаминулої архітектури (на кшталт 7800X3D) приріст може становити до 15%, що вже значно відчутніше.





Енергоспоживання та нагрів

Ryzen 7 9850X3D виявився помітно енергоємнішим за свого попередника, хоча температури залишаються під контролем. Під час тривалого навантаження у Cinebench R23 процесор споживав до 160 Вт. При цьому AMD залишила незмінним заявлений TDP на рівні 120 Вт, що виглядає дещо дивно з огляду на реальне споживання.

Температури під час синтетичних тестів не перевищували 80 градусів за Цельсієм при використанні рідинного охолодження MSI MPG CORELIQUID P13 360 White. Швидкість обертання при цьому становила близько 60-65% від максимальної.

В іграх енергоспоживання доходить до 110 Вт, за винятком моментів з компіляцією шейдерів на початковому екрані. Там CPU працює “на повну”.





Під час ігрових сесій температура процесора рідко перевищувала 68 градусів за Цельсієм. У Counter-Strike 2 вона трималася на рівні 60 °C, у Cyberpunk 2077 досягала 69 °C, а в S.T.A.L.K.E.R. 2 — 59 °C. Це непогані показники, які дозволяють використовувати навіть середньобюджетні системи охолодження.

Для Ryzen 7 9850X3D цілком достатньо якісного баштового кулера з п’ятьма тепловими трубками. Проте не забувайте використовувати хорошу термопасту, адже бюджетні варіанти на кшталт GD-шок додадуть зайвих 7-9 градусів. А загалом, я рекомендую використовувати СРО 240-360 мм.

Якщо ваша материнська плата підтримує тонке налаштування напруги, можна застосувати андервольтинг через функцію Curve Optimizer у BIOS. Це дозволить знизити температуру ще на 4-6 градусів без втрати продуктивності.

Для материнських плат середнього та топового рівня з потужною підсистемою живлення процесор взагалі не створює проблем. Навіть простіші плати на чипсеті B650 з 10-12 фазами впораються з цим CPU без перегріву VRM. Це робить 9850X3D універсальним вибором, який не вимагає дорогих супутніх компонентів.

Досвід використання

Я використовував Ryzen 7 9850X3D як основний процесор для ігор та повсякденних завдань. Загальне враження від роботи в цілому позитивне. Це той самий найкращий ігровий процесор у світі, як і Ryzen 7 9800X3D, але “на максималках”. Однак перевага над попередником настільки мала, що її важко помітити без спеціальних вимірювань.

Єдиним нюансом, який виник під час роботи, стало підвисання показників сенсорів у AIDA64 та деяких інших оверлеїв. Це можна “списати” на оновлений/сирий біос, чи особливості тестового семплу. З Ryzen 7 9800X3D таких моментів не спостерігалося.

У кіберспортивних дисциплінах кожен кадр на секунду має критичне значення (особливо затримки, 0.1% та 1% LOW). Різниця між 9850X3D та 9800X3D в FPS становила близько 40 к/с. Для професійних гравців це може бути важливо, але для більшості користувачів відмінність у Counter-Strike 2 не відчується взагалі.

У звичайних AAA-іграх ситуація схожа. При роздільності 1440p з високими налаштуваннями графіки навіть потужна RTX 5090 стає обмежувальним фактором, і різниця між топовими процесорами AMD практично зникає. Лише при зниженні налаштувань до Medium або Low можна побачити реальну перевагу 9850X3D.

Позитивним моментом є те, що 9850X3D зберігає всі переваги архітектури Zen 5 та технології 3D V-Cache. Процесор чудово працює з повільною пам’яттю DDR5-4800, втрачаючи лише 1-3% продуктивності порівняно з DDR5-6000. Це робить його відмінним вибором для тих, хто хоче зекономити на оперативній пам’яті, яка зараз коштує неприпустимо дорого.

Ціни та конкуренти

Ryzen 7 9850X3D можна придбати за ціною 28 999 гривень, хоча в перші тижні після запуску ціни зазвичай вищі через обмежену доступність. Тому, якщо це вам критично, то можна й трішки зачекати. За ці гроші на ринку вистачає конкурентів як серед Intel, так і серед власних продуктів AMD.

Найочевидніший конкурент – це Ryzen 7 9800X3D, який зараз продається на 7 000 гривень дешевше. Ця економія поки цілком виправдана.

За схожу вартість можна придбати 16-ядерний AMD Ryzen 9 9950X, який зараз коштує на 5000 гривень дорожче. Він пропонує вдвічі більше ядер та потоків, що робить його значно швидшим у робочих завданнях. В іграх він програє Ryzen 7 9800X3D та Ryzen 7 9850X3D, але різниця не така велика, як можна подумати – зазвичай 10-15%.

Значно дешевшою альтернативою є Ryzen 7 7800X3D попереднього покоління, який можна знайти за 16 000 гривень. Для більшості геймерів це найкращий вибір з погляду співвідношення ціна/продуктивність. Проте запаси 7800X3D поступово вичерпуються.

З боку Intel найближчим конкурентом є Core i9-14900K, який зараз можна придбати за 23 000 гривень. Він має 24 ядра (8 продуктивних + 16 енергоефективних) та показує чудові результати у робочих завданнях. Проте в іграх він програє 9850X3D у середньому на 20-30%, а споживає при цьому значно більше енергії – до 250-300 Вт під навантаженням.

Новіший Intel Core Ultra 9 285K коштує приблизно так само, як герой нашого огляду. Він енергоефективніший за Core i9-14900K, але в іграх все одно програє процесорам AMD з 3D V-Cache. У робочих завданнях він дуже продуктивний, але за таку ціну краще розглянути Ryzen 9 9950X3D з 16 ядрами та 3D кешем.

Якщо ваш бюджет обмежений, варто звернути увагу на Ryzen 7 9700X, який коштує на 2500 гривень менше за Ryzen 7 7800X3D. Він має ті ж вісім ядер, але без 3D V-Cache, що робить його значно повільнішим в іграх у QuadHD та FullHD. Зате у робочих завданнях різниця мінімальна, а споживання енергії нижче. Для збалансованої системи це чудовий вибір.

Найдешевшою альтернативою з 3D V-Cache є Ryzen 5 7500X3D, який можна знайти за 11 500 гривень. Він має шість ядер та 96 МБ кешу L3, що робить його дуже швидким у кіберспортивних іграх. У AAA-проєктах він трохи повільніший через меншу кількість ядер, але для більшості геймерів цього більш ніж достатньо.

