Тест-драйв Cupra Leon: блискавична скромність

Енергійність цього «гарячого» хетча, він же Cupra Leon, б’є через край і здається він заряджає кожного, хто ризикне сісти за кермо. Це наче дикий звір, що замкнений в клітці благопристойності, тільки-но відкриєш засув рветься на волю.

Дійсно, з першого погляду не зрозуміти, хто він такий — цей Cupra Leon. Наче ім’я знайоме, та й обриси кузова, а все одно щось не те. Більшість моделей в топових комплектаціях полюбляють кічливо «наряджатись» під спортивні версії: додаткові обвіси, спойлери, яскраві кольори, що кричать прям про токсичність, а насправді там звичайні двигунчики на 150 коней. Тут ніяких натяків на якийсь загрозливий характер. Тільки шильдик на капоті, гальмівні колодки і внутрішнє оздоблення зможуть натякнути, що не такий вже він і звичайний. А коли цей скромняга, стартане зі світлофора та залишить вас дихати своїм вихлопом, то жодних сумнівів не залишиться — цей Leon особливий.

Здається не кожен в нашій країні ще звик до того, що ми маємо таку розкіш — знайомитись та купувати офіційно іспанських «потужних коней» під брендом Cupra. Як мінімум цей логотип і досі шокує автомобілістів на дорозі. І можливо ви здивуєтесь, але зараз ми маємо вже оновлене покоління хетчбека, а разом з ним і Formentor-a, який встиг наробити галасу та полюбитись публіці.

Акулячі звички

І якщо Formentor прям гучно кричав про свій аб`юзивний характер, то Cupra Leon виявився більш скритним. На перший погляд, він має звичайну зовнішність хетчбека, невиразний колір кузова, але насправді свіжий образ віддалив наш хот хетч від близнюка.

Тепер Cupra Leon не сплутати на дорозі і Seat-ом його більше не назвуть. Свіжа агресивна морда, в стилістиці «акулячої», погрозливо вдивляється в тебе, а великі клітинки решітки радіатора наче ковтають погляд, тільки насправді пропускають більше повітря. Головне, щоб не комах.

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Колір Taiga Gray насправді вартий уваги, адже він змінює відтінки відповідно до освітлення від білого до сірого та світло-зеленого. Це опція, яка доступна лише для моделі Cupra Leon і коштує біля 49 тис. гривень. В пропозиції досить стримані темні кольори, є і матові, але все за доплату. За замовчуванням колір кузова темно-синій.

Нова оптика з трикутними діодними лампами матричним світлом в опціях та в такій самій стилістиці задніми ліхтарями. Плюс фірмова смуга з підсвіченим логотипом тільки підкреслює особливість іспанської автівки. І ніяких зайвих гучних елементів, що натякали б на приналежність до клану «гарячих хетчів».

Виразність додають може тільки великі 18-дюймові диски з низькопрофільним Brigstone Potenza 225\40 R18 92Y, а крізь спиці просвічують вентильовані гальмівні диски Brembo з потужними супортами, видаючи характер машини.

Нестримна енергія

Стримати всіх 300 коней насправді можуть лише посилені гальма та велике терпіння водія, бо повільно їздити на Cupra Leon майже неможливо. Постійно хочеться випустити на волю всіх тих конячок, а автівка і сама рветься зірватись в галоп, варто лише послабити контроль. Якщо ще і піддати газу, то наче на диби стає і злітає над землею лише злегка торкаючись гумою асфальту.

Cupra Leon рівняється на VW Golf GTI, Audi S3 та Honda Civic Type R. А з прайсом в районі $45 тис. за топову версію він стане подарунком для любителів азартно їздити. Тим паче можна з легкістю зірвати ставки, бо всі будуть недооцінювати сили іспанського конкістадора.

Насправді тут нічого надзвичайного під капотом немає. Платформа MQB і двигун 2.0 TSI серії EA888, як і в Golf GTI тільки більш потужна версія, що видає 300 к.с. та 360 Нм крутного моменту. А значить більш яскраво виражена мелодійність та швидкість з розгоном в 5,7 с до сотні. Магія криється в налаштуваннях та атмосфері, над якими в Cupra ретельно працюють.

Кажуть, що це останнє покоління цього двигуна EA888 та допрацьоване інженерами, тож позбавлене болячок минулих генерацій у вигляді підвищеного споживання оливи. Фірмовий робот DSG на 7 сходинок з мокрим зчепленням переналаштований на роботу на підвищених обертах та адаптується до режимів їзди.

В Cupra Leon чотири режими їзди: Comfort, Performance, Cupra та Individual. Кожна з них пропонує змінені налаштування передавальних чисел трансмісії, зажимання підвіски та наливання зусиллям керма. Машина наче їжак збирається в купу, щоб вистрілити з усією потужністю.

І справді, коробка відпрацьовує чітко, без затримок, видаючи необхідну динаміку. Прогресивне кермо стає жорсткішим під час набору швидкості, а керованість в рази покращується. Кожен градус відхилення керма спрямовує колеса в потрібному напрямку. Такі відчуття останній раз у мене були під час керування Porsche.

Вкручуватись в повороти на цьому хот-хетчі просто задоволення, особливо в режимі Cupra, коли в доступі вся купа енергії. Звичайно Honda Type R дарує ще більше чіткості від керма, більше інформативності та має ще більший запас потужності, але і вартість буде вдвічі більше. А тут для веселої їзди потужності вистачає з головою, хоч прямо зараз на трек виїжджай.

Особлива вдячність за таку керованість — налаштуванням підвіски. Тут без електронно-налаштованих амортизаторів ніяк, і в режимі Individual можна підлаштувати підвіску саме так, як вам хочеться. Шасі з багатоважільною конфігурацією по колу, але мʼякості ви не дочекаєтесь, скоріше це пружність в комфортних умовах. Тільки обережно з проїздом значних вибоїн, пробити підвіску можна навіть на швидкості в 40 км/год, не варто забувати й про низкопрофільну гуму.

Витрата пального в режимі активної їзди буде триматись в районі 10 літрів на 100 км пробігу, а ось в міському режимі м’якої їзди загальна прожерливість знизиться до 7-8 літрів залежно від того скільки ти втримаєшся без підгазовки. На трасі стриманість принесе дивіденди у вигляді ще нижчих показників.

Стилістика геймера

Норовливість Cura Leon розкривається лише з запуском двигуна, але відчуття грайливості починається вже з моменту занурення в салон. Тут Cupra вже розійшлась на повну. Максимально м’які матеріали навколо, комбінації алькантари, екошкіри та перфорованої шкіри. Стриманість кольорів та чітка архітектура. Нагадує кімнату геймерів, що захоплюються Minecraft та Need for Speed.

Оновлення принесло нове кермо вже з переїхавшою на нього кнопкою запуска двигуна, що виявилось просто неймовірно зручно, збільшений до 12,9 дюйма монітор в центрі та легка переорієнтація кнопок на консолі. Плюс останнє покоління мультимедійної системи.

Наче все знайоме, але трохи інше. Та й дратує менше, крім цих сенсорних клавіш регулювання гучності та температури під екраном, доступом до клімату лише через меню на моніторі. До речі він тут трьохзоний з функцією очищення повітря. Здається, що й аромат у Cupra якийсь свій особливий. А звук, що створюється неймовірною акустикою від Sennheiser.

Крісла ковши в стилі Subaru STI обіймають тебе з усіх боків не даючи розвалитись, хочеться тримати кермо лише так, як того вимагають стандарти — обома руками та чітко зганяти хетч в ідеальну траєкторію проходження серпантинів. Тільки в більшості випадків в місті та на трасі така навичка не згодиться. Тож доводиться лише імітувати та гратись з режимами пробуджуючи в оточення перегонові інстинкти.

Режими перемикаються кнопкою під лівою рукою і використовувати підкермові пелюстки жодного разу не довелось, і так авто реагує на кожен твій рух. Разом зі зміною режимів їзди змінюватись буде й атмосфера в салоні завдяки кольоровій підсвітці, що протягнута попереду торпедо від дверей до дверей. А ще вона виконує і функцію підказки — буде горіти червоним на дверях, якщо під час виходу з машини є рух в сліпих зонах, або не замкнені якісь двері.

Тут тепер бездротовий Apple Car Play Android Auto та бездротова зарядка і це все в стандартній комплектації VZ за 1 683 385 гривень. Якщо добрати опціями до нашого тестового авто, то вартість підскаче на 200 тис. грн. А це додаткове встановлення систем безпеки та активних помічників у вигляді адаптивного круїза або ліміта швидкості, накладок на пороги та карбонових дзеркал заднього огляду. За бажанням можна додати ще панорамне скло, якого наше тестове авто не мало, або фаркоп.

Найдивніше, що практичність хетчбека взагалі не постраждала. Тут досить просторо на задньому дивані, є окремі виходи для заряджання гаджетів, повітряні дефлектори та регулювання температури. Є підлокітник та окремий люк з доступом до багажного відділення, а сидіння складаються 2 до 1. Багажник пропонує 380 літрів простору та докатку під підлогою разом з інструментами. Не найбільший в класі, але і не найменший.

Є можливість встановити рейлінги на дах та багажник, правда є варіант, що його знесе під час якихось маневрів, на які постійно провокує тебе цей хетчбек. Тож під час подорожей з сімʼєю доведеться сильно стримувати свої пориви.

Висновки та позиціювання

Мені здається, що думка про Cupra гріє ще до того, як ти сідаєш в неї. Це автомобіль, що вміє змінювати настрій і завжди його покращувати. Поєднання стриманої зовнішності, відсутність гучних та кічливих елементів поряд з можливостями, на які цей хот-хетч дійсно здатний викликає повагу. А якщо задуматись, що у нас на ринку йому взагалі жодної альтернативи немає, то стає зрозуміло, що як тільки молодь познайомиться ближче з Cupra, то розбирати їх почнуть наче гарячі пиріжки.

Офіційно в Україні не продається ані Golf GTI, ані Audi S3, а тим паче Honda Type R. Можливо тільки Subaru STI може позмагатись зі статусом Cupra, правда там небезпеки куди більше, як і дурі, яку не кожен здатний контролювати. А в Сupra Leon поєднується здавалось би несумісне і ламаються стереотипи про те, що швидкий, агресивний та спортивний хетч повинен мати погрозливий вигляд. Тут можна дивувати оточення кожного дня, просто однією кнопкою перемикання в режим Cupra.

ПЛЮСИ: динаміка, керованість, місткість, стиль, інтерʼєр.

МІНУСИ: хочеться більше інформативності від керма, мультимедійна система трохи заплутана.

Технічні характеристики Cupra Leon VZ 2.0TSI 7DSG