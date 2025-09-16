Тест-драйв Nissan X-Trail N-Track: оптимізація здібностей

Навряд чи Людина-павук змогла б набрати собі прихильників і підкорити світ за допомогою лише вміння стрибати та лазити по стінах, а ось яскравий костюмчик надав йому шарму, виділив з натовпу супергероїв та зробив прикладом для інших. В Nissan схоже перейняли концепцію і зібрали в одній комплектації всі вміння топового X-Trail, прибравши зайві прикраси. Вийшов Nissan X-Trail N-Track про який ми сьогодні й поговоримо.

Може новий бампер в стилістиці N-Track і не вирішує задач, але підкреслює особистість та хижість норову. Окрема комплектація для більш практичного використання здається вдалою ідеєю, бо прибирає “шум” у вигляді допоміжних функцій, як фонова ілюмінація, нахил дзеркал заднього огляду чи адаптивного дальнього світла. Залишає лише цінності: повний привід, гібридну економічну систему, пяти- чи семимісну конфігурацію, а на додаток додає оббивку спецматеріалом, що не намокає та легко миється. Плюс улюблений чорний колір елементів в екстер’єрі замість хромованих.

В додатковому функціоналі для цієї комплектації Nissan X-Trail N-Track йдуть і особливі диски з чорними вставками та більш грубим виглядом, що тільки підкреслюють його уявну простоту, кажучи: не рівняйте мене з іншими, бо я не такий.

Який же він, Nissan X-Trail N-Track? В принципі такий самий, як і інші, однак з відмінностями. Здається, що десь у маркетинговому центрі попрацював антикризовий менеджер та зібрав докупи все, що потрібно в такому сучасному великому кросовері, прибравши функції які нічого глобально не вирішують, а лише прикрашають та здорожчують. Такий оптимальний підбір за оптимальну вартість. Адже N-Trak коштує майже на двісті тисяч гривень менше за топову, але має все необхідне.

Внутрішня адаптація

Звичайно ж не так потрібні під час далеких подорожей з дітьми чи з друзями м’які килимки – у Nissan X-Trail N-Track вони гумові. Нова оббивка крісел – це окремий хід з прорахованими ризиками. Бо завжди крісла псуються найбільше та страждають від бруду, піску, води, дітей та відпочинку на природі – ось вам і прогумована екошкіра, яка може і не така приємна на дотик, але повністю виконує свою функцію, а ще витирається простою вологою серветкою не вбирає ані ароматів, ані фарбників.

Тут не буде преміальної аудіосистеми, проєкційного дисплея, але залишаються такі необхідні зараз помічники, як адаптивний круїз з утриманням в смузі руху (але не в центрі смуги), сповіщення про сліпі зони, камери кругового огляду та інші. Плюс всі здібності повнопривідного кросовера, що дарує впевненість на слизькій дорозі та під час складних погодних умов.

Потужно та економічно

І дійсно e-4orce (електронно керований повний привід) має два електродвигуни на кожній вісі, які система підключає відповідно до поводження автівки на дорозі. Керують цим електромотори наче контролери, що регулюють розподілення крутного моменту. Вони миттєво реагують на втрату зчеплення і перенаправляють крутний момент на те колесо, що ще має його. Вони реагують в 10 разів швидше за будь-які муфти. З додатковою рекуперацією це ще ефективніше. Допоможе і вибір режимів руху в якості підказок системі: Eco, Standard, Sport, Snow або Off-Road.

Чи кращий X-Trail e-Power e-4orce на бездоріжжі? Якщо враховувати 330 Нм плюс 195 Нм додаткових, то він здатний, як зарити вас миттєво в піску, так і вивезти в скрутний момент з багнюки. Різниця тільки в тому наскільки всі ці додаткові системи швидко здатні проаналізувати та видати лише необхідну потужність на окремі колеса, а інші пригальмувати. Ні, він не покаже захмарних результатів на бездоріжжі та не вийде на рівень навіть Renault Duster, але впевненості подарує більше і дозволить заїхати значно далі ніж звичайні моноприводні кросовери.

Якщо порівнювати, то система e-Power загалом дуже класний вибір, як на кросовер, що буде з вами багато років. Гібридна система нівелює всі вади, на які скаржились власники попередніх поколінь Nissan X-Trail. Це наче набути додаткову суперсилу, яка працює без будь-яких залежностей від емоційного стану власника (зрозуміють ті, хто дивився другу частину “Людина-павук”). Тут немає варіатора, що втомлюється і починає вити, немає додаткових муфт, які треба доглядати, та загалом складних елементів. Все досить зрозуміло та доступно в плані обслуговування.

Система тут до того ж ще й одна з найекономніших, бо маємо бензиновий двигун 1.5, який працює лише в якості генератора енергії для електродвигуна, що рухає колеса. Так, він має режими їзди, коли двигун також здатний брати участь у русі, але здебільшого вся робота віддана електродвигуну на передній вісі.

Головна задача двигуна — живити батарею. Складники рушійної сили Nissan X-Trail N-Track можуть працювати усі разом і тоді, здається, що цей величний SUV здатний обігнати навіть Cayenne. Головне, що вистачає його на обгони з запасом і миттєвою реакцією на будь-якій швидкості при витраті пального на рівні маленького сітікара, а це близько 6 літрів на сто кілометрів в змішаному режимі.

З легкістю можна вдавлювати гашетку і мчати на зустріч пригодам не хвилюючись, що десь то треба буде заряджатись. Максимальна дистанція на одному баку займе близько 750 км. Приємно, що можна сунутись далеченько, рухатись в тиші, не лякаючи пташок та встигати почути звуки природи й при тому ти завжди маєш в середині генератор, щоб підживитись. Окремий кайф, що ти дійсно можеш вибрати радимо EV та рухатись виключно на електриці, коли заманеться. Плюс є ще й відома своєю функціональністю функція e-pedal, що дозволяє їхати в одну педаль не смикаючи ногу. Дійсно в пробках класна річ.

Комфорт авіалайнера

У Nissan X-Trail N-Track комфортна їзда, як і в випадку звичайних комплектацій X-Trail. Тут різниці ніякої і ми вже розповідали подробиці в тест-драйві. Тож зупинятись окремо немає сенсу. Однак, розповісти про зручності подорожі для супутників важливо. І тут вони почуватимуться наче пасажири чартерного рейсу. В прямому сенсі – місця мало, тісно, але все необхідне під боком від підсклянників до зарядок під гаджети. Навіть пробуксовування на бездоріжжі не злякають, це наче на санчатах в Санта Клауса кататись. Добре, що подумали навіть про трьохзонний клімат.

Насправді доступ до заднього ряду в Nissan X-Trail N-Track не такий вже і зручний, бо не залишає більше місця для пасажирів навіть якщо пересунути другий ряд вперед. Це не довгобазний Jeep Cherokee. Так, диван совається, а крісла мають регульовану спинку, як звичайно два до одного, але це сильно ситуацію для гальорки не змінює.

Задній ряд можна розкладати з багажника та з корми ще залишиться місце для парочки валіз. У випадку сімейної подорожі при завантажених всіх трьох рядів варто все ж таки встановити на дах додатковий багажний простір, бо інакше речі погрожують витіснити пасажирів.

В Nissan X-Trail мені здається семимісна версія притягнута за вуха, але круто взагалі, що вона є. Схоже це найдоступніший семимісний кросовер на ринку, бо вартість його складає 2 031 450 грн. Хоча стоп. Є ще Peugeot 5008 де і місця вдосталь і посадка простіше, і кросоверність на місці да і ціна приємніша – за топову просять 1 674 200 грн. Однак це тільки м’який гібрид і на основі трьохциліндрового двигуна 1.2, а тут у нас повна міць ще й з оптимальною витратою і якимись здібностями на бездоріжжі. Впевненості в собі він дарує більше, маневрувати на ньому легше, а підвіска буде м’якішою за французьку. А в останньому поколінні ще й керування поліпшили, збільшили інформативність керма та пружність.

Тільки є ще один конкурент, який дихає Nissan X-Trail N-Track в спину і це Mitsubishi Outlander. І в останньому поколінні він також пропонує три ряди сидінь. І тут різниця в просторі та зручностях переходить на детальні порівняння, бо кожен має у своєму переліку достатню кількість плюшек та комфорту. Та й за їздовими характеристиками Outlander не відстає, а в деяких моментах навіть випереджає, як і за прайсом в 1 754 000 грн за топове виконання. У Nissan тут залишається лише один аргумент – гібридна система з усіма її перевагами. А у версії з м’яким гібридом X-Trail буде на сто тисяч гривень дешевше за Mitsubishi.

ПЛЮСИ: економічність, динаміка, керованість, місткість, комфорт.

МіНУСИ: якість матеріалів, шумоізоляцію могли б зробити і краще.

Технічні характеристики Nissan X-Trail e-Power e-4orce N-Trak