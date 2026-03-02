banner
Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Photo: BlockNow.com / Reddit

Минулого тижня гучний інсайдерський скандал розгорівся навколо криптовалютної платформи Axiom. Ончейн-дослідник ZachXBT провів розслідування і виявив, що окремі співробітники компанії могли використовувати службові інструменти для отримання конфіденційної інформації та подальшої криптовалютної торгівлі на її основі — тобто, співробітники біржі торгували проти її користувачів. Результати розслідуваннями зі всіма подробицями він оприлюднив 26 лютого у соцмережі Х.


Йдеться про доступ до внутрішнього дашборду, через який можна було переглядати адреси гаманців клієнтів, історію транзакцій, пов’язані акаунти та інші чутливі відомості. Частина цієї інформації передавалася третім особам або використовувалася для створення окремих списків гаманців великих трейдерів та інфлюенсерів (KOL, Key Opinion Leaders). Надалі це застосовувалося для відстеження їхніх угод і торгівлі “проти” них.

Як окремий кейс в лютому 2026 року на записі приватної розмови обговорювалася схема потенційного заробітку близько $200 тис. із використанням службового доступу. За твердженням дослідника, подібна активність могла тривати з початку 2025 року. У компанії Axiom заявили, що були шоковані та розчаровані виявленими фактами. Доступ до внутрішніх інструментів уже обмежено, а осіб, причетних до можливих порушень, пообіцяли притягнути до відповідальності. Детектива ZachXBT було залучено для незалежного розслідування ймовірних порушень в Axiom, і ці висновки є результатом цього розслідування. Раніше того дня він звернувся до команди Axiom за коментарем, їхню заяву додано.. Їхню заяву додано.

Дані: Х (ZachXBT)

Як все починалося

Увагу детектива привернула діяльность користувача WheresBroox (Брукс Бауер),  одного із кількох співробітників AxiomExchange, які зловживали відсутністю контролю доступу до внутрішніх інструментів.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Вони користалися цим для пошуку чутливих даних користувачів з метою інсайдерської торгівлі, відстежуючи активність приватних гаманців із початку 2025 року.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Axiom — це криптоторгова платформа, заснована Mist і Cal у 2024 році. Після проходження зимового набору Y-Combinator 2025 року вона швидко стала однією з найприбутковіших компаній у сфері, згенерувавши понад $390 млн доходу на сьогодні.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Брукс є чинним старшим BD-співробітником Axiom, що базується в Нью-Йорку. У фрагменті нижче Брукс заявляє, що може відстежити будь-якого користувача Axiom через реферальний код, гаманець або UID і стверджує, що може “з’ясувати все, що стосується цієї людини”.

 


Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Він також описує дослідження 10-20 гаманців на початку та поступове збільшення кількості з часом, “щоб це не виглядало надто підозріло”.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

В окремому фрагменті з того самого запису Брукс встановлює правила щодо того, як запитувати в нього перевірки, а потім каже, що надішле повний список гаманців.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Повний запис — це приватний дзвінок членів групи, які обговорюють стратегію.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

У квітні 2025 року Брукс поділився скриншотом із внутрішнього дашборду Axiom, на якому відображалися приватні гаманці трейдера “Jerry”.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

У серпні 2025 року Брукс надіслав друге зображення з реєстрацією та пов’язаними гаманцями трейдера “Monix”.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

У серпні 2025 року Брукс обговорював перевірки користувачів Axiom, які торгували мемкоїном “AURA”.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Як працювала схема

Група створила Google Sheet, у якій зібрала гаманці кількох цільових KOL, зіставивши адреси гаманців, отримані з даних внутрішнього дашборду Axiom через Брукс.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Кілька KOL, зазначених у таблиці або в злитих скриншотах, були контактовані та незалежно підтвердили точність даних гаманців, приписаних їм.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Однією з цільових KOL був Marcell — трейдер із поганою репутацією через використання своїх підписників у X і Telegram як вихідної ліквідності.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Його обрали ціллю через купівлю великої частини пропозиції токенів мемкоїнів (так зване bundling) із приватних гаманців до їх просування серед підписників.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Трейдери на кшталт Marcell є пріоритетними цілями для такого типу зловживань, оскільки повторне використання адрес трапляється рідше, а приватні гаманці рідко є публічними, що робить привілейовану інформацію значно ціннішою.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива

Основний гаманець Брукс був ідентифікований через повідомлення, надіслані в приватному чаті, і всі безпосередньо пов’язані адреси були нанесені на граф.
FarpaWkzio7WQVpQeu2eURvNQZ3pCBZupJ95wUjoHcUN

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Через великий обсяг торгів мемкоїнами, пов’язаних із цими адресами, складно визначити приклади інсайдерської торгівлі з високим ступенем упевненості лише з його гаманців без доступу до внутрішніх логів Axiom для перевірки часу розміщення угод.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Кошти з пов’язаних адрес переважно надходили на такі депозитні адреси CEX:
9HtKkLzTVUGMS9BDMSXbVjooP1rVoeiFPj3tEtmj7Qn4
A8XSEaZXYo8eidAMivoAonf8skBeW1QkfprdBJm6eVz
HPr1MSrSB2i9r9Vcsj8Cmx2sUFGudpDum6kY9dp2ePCN
Afp4DargofX8K67BRUuhVuoBy1DJn9vTbH3ico9CaNs1
6rv1iSZ7YyR18R7EPvXwHdDkNp3qzrE9YPQtPnLVaYbv

Зібрані докази

Разом із Брукс у дзвінку був його близький друг Gowno (Seb), нещодавно найнятий модератор в Axiom. У першому фрагменті Брукс стверджує, що Райан (Ryucio), інший BD-співробітник Axiom, використовував внутрішній дашборд для перевірки користувачів від імені інших, і що він допоміг влаштувати свого друга Mystery на роботу в Axiom як модератора.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

У другому фрагменті Брукс обговорює, як обов’язки Gowno з часом зростатимуть, і заявляє, що він зможе зрештою допомагати проводити перевірки. Ні Ryan, ні Mystery не присутні в записаному дзвінку.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Під час записаного дзвінка в лютому 2026 року Брукс окреслив план допомогти Gowno швидко заробити $200 тис. шляхом зловживання його доступом в Axiom, що узгоджується з подібною незаконною діяльністю, яку він вів з іншими з початку 2025 року.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

У приватних чатах він також ділився скриншотами своїх біржових балансів, що свідчить про те, що схема вже приносила прибуток.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Незалежно від того, чи знали Cal або Mist, практично не було моніторингу або контролю доступу для запобігання такому зловживанню з самого початку.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Обсяг даних, наданих співробітникам у легкодоступному дашборді, є незвичним для ролей BD, включно з повним списком гаманців користувача із датою/часом, гаманцями, які вони відстежують, історією транзакцій, нікнеймами гаманців і пов’язаними акаунтами.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

З огляду на те, що Брукс базується в Нью-Йорку, дослідник вважає, що справа є гарною можливістю для SDNY, оскільки вона може підпадати під їхню юрисдикцію.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Висновки

Ситуація навколо Axiom порушує одразу кілька критичних питань для криптоіндустрії — від етики поводження з даними до реального рівня внутрішнього контролю доступу в компаніях, що працюють із фінансовою інформацією користувачів. Мова йде не лише про окремі випадки зловживань, а й про системну вразливість управління доступами всередині платформи. Практика надання співробітникам широких можливостей перегляду даних клієнтів, включно з повними списками гаманців і транзакційною історією, може виявитись хибною. Саме відсутність належних обмежень і моніторингу, за оцінкою дослідника, створили умови для потенційних маніпуляцій.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дані: Х (ZachXBT)

Попри заяву Axiom про відкликання доступів і внутрішню перевірку, наслідки інциденту можуть вийти за межі репутаційних ризиків. Справа отримає правову оцінку, але ключовим залишається питання довіри. Але у сфері, де прозорість і безпека декларуються як базові принципи, подібні кейси здатні суттєво вплинути на сприйняття всієї галузі. Історія з Axiom приклад не лише про можливу інсайдерську торгівлю, а й про стандарти внутрішнього контролю, відповідальність менеджменту та межі доступу до користувацьких даних у криптокомпаніях.

Binance викрила інсайдерську торгівлю — після цього мем-токен, про який йшлося, злетів ще вище


