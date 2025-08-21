Британія наклала санкції на криптокомпанії з Киргизстану, які допомогали рф відмивати гроші

20 серпня Сполучене Королівство оголосило про нові санкції, спрямовані проти киргизьких фінансових мереж, які використовує росія для обходу західних санкцій. Британський уряд ввів обмеження стосовно кількох компаній та фізичних осіб, які поповнили список з понад 2700 організацій та осіб. Лондон пішов на ці кроки після того, як США оголосили про подібні заходи.

Як зазначається, поки тривають переговори під керівництвом США, Велика Британія та її союзники залишаються об’єднаними в прагненні до справедливого та тривалого миру в Україні. За інформацією британського уряду, рф звернулася до киргизького фінансового сектору для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема з використанням криптовалют. Ці мережі створили заплутану схему для ухилення від санкцій, накладених Великою Британією та її партнерами. Під санкції потрапили ключові фінансові інститути.

Новий пакет санкцій спрямований проти киргизького Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, які використовуються росією для оплати військових товарів. Санкції також торкнулися криптовалютних бірж Grinex та Meer, інфраструктури нового криптовалютного токена A7A5, забезпеченого рублем.

Загалом, під нові санкції потрапили:

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

GRINEX LLC

CJSC TENGRICOIN

OLD VECTOR LLC

Леонід Шумаков

Кантемір Капарбекович Чалбаєв

Capital Bank

Жаништек Уулу Назарбек

ALTAIR HOLDING SA

Джерело: GOV.UK