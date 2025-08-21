Новини Крипто 21.08.2025 comment views icon

Британія наклала санкції на криптокомпанії з Киргизстану, які допомогали рф відмивати гроші



Тетяна Нечет



20 серпня Сполучене Королівство оголосило про нові санкції, спрямовані проти киргизьких фінансових мереж, які використовує росія для обходу західних санкцій. Британський уряд ввів обмеження стосовно кількох компаній та фізичних осіб, які поповнили список з понад 2700 організацій та осіб. Лондон пішов на ці кроки після того, як США оголосили про подібні заходи.

Як зазначається, поки тривають переговори під керівництвом США, Велика Британія та її союзники залишаються об’єднаними в прагненні до справедливого та тривалого миру в Україні. За інформацією британського уряду, рф звернулася до киргизького фінансового сектору для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема з використанням криптовалют. Ці мережі створили заплутану схему для ухилення від санкцій, накладених Великою Британією та її партнерами. Під санкції потрапили ключові фінансові інститути.

Новий пакет санкцій спрямований проти киргизького Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, які використовуються росією для оплати військових товарів. Санкції також торкнулися криптовалютних бірж Grinex та Meer, інфраструктури нового криптовалютного токена A7A5, забезпеченого рублем.

Загалом, під нові санкції потрапили:

  • GRINEX LLC
  • CJSC TENGRICOIN
  • OLD VECTOR LLC
  • Леонід Шумаков
  • Кантемір Капарбекович Чалбаєв
  • Capital Bank
  • Жаништек Уулу Назарбек
  • ALTAIR HOLDING SA

Джерело: GOV.UK

