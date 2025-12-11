22-річний американець визнав провину у відмиванні для синдикату на $263 млн у криптовалюті

Depositphotos

22-річний житель Каліфорнії Evan Tangeman підтвердив, що відмивав $3,5 млн для схеми соціальної інженерії, що викрала криптовалюту на $263 млн. За даними U.S. Department of Justice, він став дев’ятим фігурантом розслідування, який погодився на угоду зі слідством.

У федеральному суді перед суддею Colleen Kollar-Kotelly Тангемен визнав свою участь у змові, що підпадає під закон RICO — про рекет та корупційні організації. Схема діяла з жовтня 2023 року до травня 2025-го. Її учасники — друзі, які познайомилися на онлайн-ігрових платформах у Каліфорнії, Коннектикуті, Нью-Йорку, Флориді та за кордоном. Вони викрали близько 4 100 BTC, що тоді оцінювалися у $263 млн; нині ця сума становила б приблизно $368-371 млн.

Група включала хакерів, організаторів, визначальників цілей, “телефонних операторів” (callers) та крадіїв, які проникали в будинки, щоб добратися до апаратних гаманців (hardware wallets). Використовуючи викрадені бази даних, зловмисники ідентифікували найбагатших власників криптовалют. Хакери отримували доступ до сайтів і серверів, аби добути криптодані, а визначальники цілей відбирали найперспективніших жертв.

“Телефоністи” відповідали за холодні дзвінки жертвам і переконання їх у тому, що їхні акаунти під атакою, а вони нібито допомагають убезпечити доступ. Викрадену криптовалюту витрачали на послуги у нічних клубах (до $500 тис. за вечір), дорогі сумки, годинники, автомобілі, орендоване житло, приватні джети, охорону та елітні автомобілі. Втім, у цьому вони були схожі на решту подібних криптозлочинців — наприклад, на іспанського криптошахрая Альваро Ромільйо, який був засуджений місяць тому.

Тангемен допомагав учасникам схеми тим, що користувався сервісом конвертації великих сум готівки: він обмінював викрадену криптовалюту на готівку, яку далі використовували для оренди будинків. Під час оформлення оренди він вказував фальшиві імена, приховуючи справжніх власників майна. Тангемен орендував будинки для групи у таких дорогих локаціях, як Лос-Анджелес, регіон Гемптонс та Маямі.

Після арешту одного з ключових фігурантів у вересні 2024 року, Тангемен намагався допомогти групі уникнути уваги правоохоронців: він отримав доступ до системи безпеки дому Лема, зробив скриншоти, коли агенти ФБР обшукували помешкання, і попросив іншого члена групи забрати та знищити цифрові пристрої з дому у Лос-Анджелесі. Оголошення вироку заплановано на 24 квітня 2026 року. Після його визнання провини суд розпечатав другий оновлений обвинувальний акт, у якому висунуто обвинувачення ще трьом затриманим фігурантам. Вони також проходять за статтями змови, рекету, відмивання грошей і можуть отримати подальші звинувачення.

Джерело: The Block