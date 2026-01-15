Новини Крипто 15.01.2026 comment views icon

Невідомий криптохакер спокійно відмиває Ethereum зі скомпрометованого гаманця після зламу на $27 млн

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Невідомий криптохакер спокійно відмиває Ethereum зі скомпрометованого гаманця після зламу на $27 млн
Depositphotos

Досі не викритий хакер, який контролює скомпрометований мультипідписний Ethereum-гаманець, продовжує безтурботно виводити вкрадені гроші. Він знову вивів ще 1 000 ETH з протоколу децентралізованого кредитування Aave та відмив ці кошти через Tornado Cash.

Про це повідомляє компанія з блокчейн-безпеки PeckShield. Загальний обсяг коштів, пропущених через Tornado Cash, зріс до 6 300 ETH — приблизно $19,4 млн. Інцидент бере початок із компрометації приватних ключів, про яку вперше публічно повідомили в середині грудня. Нападник досі контролює леверидж-лонг позицію в ETH на Aave, пов’язану зі зламаним мультисиг-гаманцем.

За даними PeckShield, хакер, який захопив контроль над скомпрометованим мультипідписним гаманцем, вивів додаткові 1 000 ETH з Aave та відмив їх через Tornado Cash, довівши загальний обсяг коштів, спрямованих у міксер конфіденційності, до 6 300 ETH. Останнє виведення відбулося з відкритої позиції на Aave, де зловмисник і надалі контролює леверидж-лонг у ETH. У вівторок PeckShield повідомила в X, що загальна сума відмитого ефіру з цього гаманця становить близько $19,4 млн. Це частина ширшого експлойту, внаслідок якого в грудні було викрадено активи приблизно на $27,3 млн після компрометації приватних ключів мультисиг-гаманця.

Скомпрометований гаманець — це мультипідписна адреса Gnosis Safe, ідентифікована як “0x1fC…d23Ac”. Вона не має відношення до самого Aave і, ймовірно, належить приватному “киту”. Блокчейн-дані, на які посилається PeckShield, свідчать, що нападник досі утримує леверидж-лонг позицію на $9,75 млн: приблизно $20,5 млн в ETH надано як забезпечення проти близько $10,7 млн запозичених у DAI. Позиція залишається платоспроможною, але стає дедалі вразливішою у разі зміни ринкових умов.

PeckShield вперше публічно повідомила про інцидент 18 грудня. На той момент близько 4 100 ETH уже було пропущено через Tornado Cash, а хакер зберігав контроль над гаманцем і відкритою позицією на Aave. Інструменти конфіденційності на кшталт Tornado Cash часто використовуються під час криптоексплойтів для розриву ончейн-ланцюгів транзакцій і ускладнення процесу повернення коштів.

Замість негайного закриття позиції зловмисник поступово її розмотує: поетапно виводить забезпечення та відмиває кошти, залишаючи борг відкритим, щоб уникнути ліквідації. Такий підхід виглядає як тактика “повільного зливу”, спрямована на максимізацію вилучення коштів за мінімального ризику примусової ліквідації в DeFi-протоколах.

Особу постраждалої сторони не розкрито, і жодні казначейства протоколів не були пов’язані з цим гаманцем. Активність адреси можна публічно відстежувати в Etherscan — вона демонструє триваючу взаємодію з контрактами Aave та депозити в Tornado Cash. Про широкомасштабні спроби повернення коштів не повідомлялося, а довгостроковий результат леверидж-позиції залишається невизначеним.

Джерело: The Block

Популярні новини

arrow left
arrow right
Знову небезпека: новий вірус через WhatsApp атакує користувачів популярних криптовалютних сервісів
Гадання на буквах: у книзі Чанпена Чжао криптоблогери знайшли таємні натяки на поточний рух біткоїна
Криптовалютна біржа Toobit проводить кампанію-гру Christmas Trading Showdown з призовим фондом 1 млн USDT
США потрібна Гренландія для дешевого майнінгу біткоїна, – вважають американці
Користувач Cardano втратив понад $6 млн за півхвилини через помилкову транзакцію та проблеми з ліквідністю
У Києві та Харкові засуджено організаторів шахрайської криптовалютної біржі: постраждали громадяни Євросоюзу, вилучено майже $1,6 млн
Хакери вкотре зламали BNB Chain: з платіжної системи GANA Payment викрадено понад $3,1 млн, токен впав на 90%
Міністерство Фінансів та ДПС України роз’яснили сплату податків на криптовалюти за допомогою умовного трейдера Юрія
22-річний американець визнав провину у відмиванні для синдикату $263 млн у криптовалюті
Майнер-одинак видобув повний блок біткоїну вартістю $270 000 попри шанси 1 до 180 мільйонів
Coinbase оприлюднила список найбільш перспективних крипто-напрямків у 2026 році
У Малайзїї на майнерів, які вкрали енергії на понад $1 млрд, полюють за допомогою дронів та тепловізорів
Біткоїн майже пробив $80 000: кити та холдери почали позбавлятися активу, гаманець Накамото збіднів на $47 млрд
Чиказька біржа зупинила торгівлю деривативами через проблеми з охолодженням та спричинила збій на світових ринках
Помилка вартістю $105 000: у мережі біткоїна зафіксували комісію, яка у півмільйона разів перевищує звичайну
Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці
Чи буде біткоїн по $3? Аналітики обговорили наслідки гіпотетичного зламу гаманців Сатоші Накамото
Колапс біткоїна на рівному місці: падіння нижче $90 тис. та наближення до “хреста смерті”
ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, які викрали $900 тис. у криптовалютах
На Різдвяні свята біткоїн падав майже до $24 тис. у зв’язці з криптовалютою родини Трампа
Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати