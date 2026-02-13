Telegram інтегрує у гаманець біткоїн та Ethereum і створює єдину платформу криптоплатежів TON Pay

Depositphotos

У Telegram з’явилася підтримка біткоїна та Ethereum у гаманці TON Wallet. За тиждень до цього TON Foundation оголосила про запуск TON Pay — єдиного інтерфейсу для криптоплатежів у мінізастосунках месенджера.





Команда TON Wallet інтегрувала дві найбільші криптовалюти — BTC та ETH — безпосередньо в інфраструктуру месенджера. Відтепер користувачі можуть здійснювати операції з цими активами всередині застосунку: зберігати, переказувати та використовувати їх у тому ж середовищі, де спілкуються. У компанії наголошують, що взаємодія з цифровими активами має бути максимально простою — на рівні звичайного надсилання повідомлень. У TON підкреслюють значення інтегрованих активів для ринку: на біткоїн припадає близько 59% сукупної капіталізації криптовалют, на Ethereum — ще 11%. Таким чином, Telegram фактично відкрив прямий доступ до двох найбільших криптоактивів за ринковою часткою через власний гаманець.

Розвиток криптонапряму в Telegram триває з 2023 року. У вересні того року Павло Дуров підтвердив, що в листопаді в месенджері з’явиться криптогаманець, а також заявив про плани створити криптобіржу на базі платформи. У липні 2025 року TON Wallet став доступний користувачам у США. Тоді в TON Foundation повідомили, що всередині застосунку можна надсилати, отримувати, зберігати та виводити цифрові активи. А нещодавно, 9 лютого було оголошено про запуск TON Pay. Фонд The Open Network представив SDK для розробників, який дає змогу інтегрувати прийом криптоплатежів у Telegram Mini Apps. Рішення не прив’язане до конкретного гаманця та дозволяє бізнесу приймати Toncoin і стейблкоїни, зокрема USDT, без складної технічної конфігурації.

За словами віцепрезидента фонду з платежів Ніколи Плекаса, інструмент забезпечує нативний прийом платежів у TON через просте підключення SDK і підтримує різні гаманці та активи. Система розрахована на обробку транзакцій менш ніж за секунду із середньою комісією нижче $0,01. TON Foundation позиціонує продукт як основу платіжної інфраструктури для аудиторії Telegram, що перевищує 1,1 млрд щомісячно активних користувачів. На старті функціональність доступна лише в мінізастосунках, з подальшим розширенням на вебсередовище та інші платформи. У планах — впровадження підписок, альтернативних механізмів виведення коштів і бізнес-аналітики, а також співпраця з локальними провайдерами зберігання, комплаєнсу та фіатних конвертацій для поєднання вимог регулювання з принципами децентралізації.





Джерело: Х