Дописи Дописи 17.04.2026 comment views icon

Чому твій рюкзак буде бісити тебе менше з Native Union Stow?

author avatar

Smobile

Блог компанії

Колекція аксесуарів Native Union: чохли для MacBook Stow Slim, органайзер, зарядний пристрій GaN та годинник Apple Watch.

Є такий момент: стоїш перед входом у метро, намагаєшся витягти навушники, і замість них — клубок із трьох кабелів, чеку з «Сільпо» і кріплення від бейджика з минулорічної конференції. Технічно ти все взяв. Практично — нічого не знайдеш.

Native Union Stow — це не черговий «органайзер для продуктивності». Це рішення для людини, яка вже має MacBook, iPad, три зарядних і AirPods — і хоче просто знати, де що лежить, не думаючи про це. Один із тих аксесуарів для MacBook, про який думаєш «навіщо я так довго без нього жив».

Органайзер для техніки: для тих, у кого в рюкзаку живе ціла серверна

Якщо твій день виглядає як «офіс → кав’ярня → коворкінг → ще одна кав’ярня» — ти знаєш, що означає розпакувати рюкзак і зрозуміти, що зарядний від MacBook десь на дні, а кабель USB-C намотався навколо навушників.

W.F.A Tech Organizer — для тих, хто носить із собою половину домашнього офісу. Еластичні петлі тримають кабелі так, як ти їх поклав — жодного клубка проводів на дні рюкзака. Блок живлення — у своїй кишені, а не вільно гуляє. М’який корпус не додає зайвої ваги, і весь цей «цифровий мотлох» нарешті займає одне чітке місце.

Stow Organizer — варіант із жорсткою структурою. Навіть якщо ти кидаєш рюкзак як попало, усередині нічого не перемішується. Відкрив — усе на місці. Закрив — пішов далі.

Відкритий чорний органайзер Native Union Stow із розміщеними всередині зарядкою, кабелями та Apple Pencil.

Чохли: бо подряпаний MacBook — це прикро

Алюміній подряпати простіше, ніж здається. Достатньо одного разу кинути ноут у рюкзак поруч із ключами — і привіт, вічна пам’ять про той день. Якщо шукаєш аксесуари для MacBook Air або Pro, чохол — перше, що варто взяти.

W.F.A Stow Lite. Твоя база на кожен день. Тонкий чохол, який просто робить свою роботу і не відсвічує. Усередині — м’яка підкладка, яка працює як мікрофібра: поки ноут просто лежить у чохлі, вона потихеньку «полірує» корпус, оберігаючи його від мікроподряпин. А ще він реально амортизує, якщо рюкзак упав із стільця (а ми знаємо — таке буває).

Яскраво-жовтий чохол Native Union W.F.A Stow Lite для MacBook поруч із iPhone на фоні м'якого сонячного світла.

Ultralight Sleeve. Варіант для тих, хто взагалі терпіти не може чохли, бо вони «роблять ноут товстим». Він майже невагомий і майже невидимий у рюкзаку. Це просто додатковий захисний шар між твоїм девайсом та іншим мотлохом у сумці. Якщо ти з тих, хто цінує кожен грам у сетапі — це твій формат.

Надлегкий захисний чохол Native Union Ultralight Sleeve для MacBook із кишенею для дрібних аксесуарів та кабелів.

Stow Slim. Вибір для перфекціоністів. Тут замість блискавки — магнітний клапан. Він закривається одним рухом, нічого не заїдає, і, головне, жодна металева фурнітура випадково не зачепить кут твого пристрою. У версії для iPad ми додали окрему петлю для Apple Pencil — звучить як дрібниця, але якщо ти хоч раз шукав стилус на дні сумки перед зустріччю, ти все зрозумієш без слів.

Текстильний чохол Native Union Stow Slim для MacBook з преміальною шкіряною вставкою та магнітною застібкою.

Про матеріали — без прикрас

Це перероблений поліестер і канвас. Не шкіра, не «преміум» у звичному розумінні. Але речі тримають форму, не розтягуються і через рік виглядають так само, як у день покупки. Кольори на кшталт Sandstone або Slate Green — спокійні, без логотипів на пів чохла. Можна дістати на діловій зустрічі і не пояснювати нічого.

Smobile возить тільки оригінал Native Union. Не тому що це гарно звучить у тексті — а тому що підробки розсипаються за три місяці. А ми за те, щоб речі служили довго.

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати