Смартфони проти здорового глузду, або технології, які ми втратили завдяки маркетологам

З року в рік смартфони стають тоншими (хоча куди вже далі), елегантнішими та потужнішими, але за цим прогресом ховаються компроміси. Маркетологи часто ставлять перед інженерами завдання, орієнтовані на продажі: зробити пристрій привабливішим для масового ринку, знизити витрати або стимулювати покупку дорожчих моделей. В результаті зникають корисні функції, а технічні рішення стають менш практичними.

Втрачена технологія — 3,5 мм Jack

Одною з найпомітніших втрат став 3,5 мм вихід для навушників. У флагманських моделях (та й не тільки) його прибрали, аргументуючи це потребою в більшому просторі для інших компонентів або переходом на бездротові технології.

Це зручно для продажу Bluetooth-навушників, але незручно для користувачів, які полюбляють дротові моделі за їхню надійність і відсутність потреби в зарядці. Лише Sony залишилися вірними традиціям, зберігаючи цей роз’єм у своїх флагманах.

Прямокутний дизайн

Ще один аспект – скруглений дизайн екранів і корпусів. Маркетологи просувають його як преміальний і сучасний, але на практиці це не завжди оптимально. Скруглені краї ускладнюють встановлення захисного скла, призводять до випадкових дотиків і зменшують корисну площу екрана. Винятком знову ж таки стали вірні самураї — Sony та Samsung Ultra, де скруглення мінімальне і не заважає функціональності. В інших випадках це більше про естетику, ніж про зручність.

Знімна батарея

Незнімна батарея, як на мене, справжня біль “маркетологічних” смартфонів. Раніше ми могли легко замінити акумулятор, подовживши життя пристрою без походів до сервісних центрів та додаткових проблем щодо прописування нової батареї. Про це я детально розповідав в дописі: Акумулятори у смартфонах від Apple та Samsung — заплановані складнощі?

Маркетологи віддають перевагу інтегрованим батареям, щоб смартфон виглядав тоншим і монолітнішим, а також для стимулювання купівлі нових моделей замість ремонту. Це звісно ускладнює самостійне обслуговування і робить пристрій менш довговічним. Добре, що є ще такі смартфони як Fairphone 6, що пропонує модульну конструкцію. Цього дуже не вистачає на фоні лицемірних закликів про збереження екології. Карти пам’яті Підтримка карт пам’яті теж зникла з більшості флагманів. Бренди аргументують це стабільністю роботи та швидкістю вбудованої пам’яті, але насправді це спосіб хитро розподіляти цінові політики. Користувачі змушені обирати дорожчі версії з більшим об’ємом сховища, замість того щоб просто додати microSD-карту. Це вигідно для виробників, але обмежує гнучкість для тих, хто не хоче переплачувати. І знову ж таки, в кого з флагманів залишилась підтримка карт пам’яті? Правильно — в “останнього самурая”, як в однойменному фільмі з Томом Крузом.

Окрім цього, прагнення до тонкості корпусу часто шкодить автономності. Щоб зробити смартфон тоншим на міліметр-два, інженери зменшують місткість батареї. Звісно, це призводить до швидшого розряду, необхідності носити з собою павербанк, чи заряджати смартфон додатково протягом дня.

FM-радіо

Ще одна втрачена технологія – FM-радіо. Раніше воно було стандартною функцією, дозволяючи слухати ефір без інтернету. Маркетологи прибрали його, щоб просувати стримінгові сервіси та економити місце в корпусі. Тепер для радіо потрібен інтернет, що незручно в зонах з поганим покриттям.

Також зникли інфрачервоні порти, які дозволяли керувати телевізорами чи кондиціонерами зі смартфона. Їх прибрали заради мінімалізму, але це позбавило користувачів зручного універсального пульта.

Нарешті, перехід на скляні корпуси замість металевих робить смартфони крихкішими. Скло виглядає преміально, але легко тріскається, змушуючи купувати чохли або ремонтувати пристрій. Метал був міцнішим, але маркетологи обрали естетику над практичністю.

Але саме головне, час показав, що споживачі радо приймають нові правила гри. Достатньо правильно розпіарити свій продукт і ось стадний інстинкт змушує чергового третьокурсника місяцями збирати гроші на новий iPhone, щоб не відставати від друзів.

А яких технологій минулих смартфонів вам не вистачає?